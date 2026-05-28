Nové Mitsubishi Eclipse Cross BEV dorazilo do Česka. Je skvěle vybavené a dojede daleko
Nová generace Mitsubishi Eclipse Cross kompletně mění identitu. Stává se z ní čistokrevný elektromobil s dojezdem přes 600 km. Tuzemský importér láká na bohatou standardní výbavu a rychlé dodání z francouzské továrny do dvou měsíců. Přinášíme ceny i technické detaily.
Český trh s elektrickými vozy rozšiřuje nová generace modelu Mitsubishi Eclipse Cross, která kompletně opouští dřívější plug-in hybridní koncepci. Vůz nově využívá výhradně čistě elektrický pohon postavený na koncernové platformě CMF-EV, což samozřejmě zásadně mění jeho technické parametry i prostorové uspořádání.
Díky produkci ve francouzském výrobním závodě Douai se dodací lhůty pro tuzemské zákazníky zkracují na jeden až dva měsíce. Počáteční ceny startují na částce 1.158.850 Kč, což na první dobrou nezní zrovna příznivě, nicméně jde již o bohatě vybavený vůz stupně Intense+.
Mitsubishi oficiálně používá striktně přídomek BEV (Battery Electric Vehicle – čistě bateriový elektromobil), na samotné karoserii vozu jsou však osazeny zjednodušené plakety s nápisem „EV“.
Dorazí i dostupnější verze
V první vlně prodejů je k dispozici výhradně verze s větší lithium-iontovou baterií (NMC) o čisté využitelné kapacitě 87 kWh. Tato varianta je spárována s výkonnějším elektromotorem o výkonu 160 kW, točivým momentem 300 Nm a v cyklu WLTP vykazuje kombinovaný dojezd přes 600 km. Podporuje stejnosměrné DC rychlonabíjení o výkonu až 150 kW, to umožňuje nabít baterii z 15 na 80 % za přibližně 30 minut.
Pochvalu si zaslouží třífázová palubní AC nabíječka, která standardně disponuje výkonem 11 kW. A za příplatek 32.000 Kč k dispozici i zdvojená verze s nadstandardními 22 kW. Ta zkracuje dobu nabíjení na veřejných sloupcích nebo wallboxech na necelých pět hodin. Kromě příplatkových laků a příslušenství jde vlastně o jediný možný příplatek nad rámec předkonfigurovaných výbav.
V průběhu roku nabídku rozšíří dostupnější základní varianta. Ta dostane menší akumulátor, pravděpodobně o čisté využitelné kapacitě 60 kWh a slabší elektromotor naladěný na 125 kW a 280 Nm. Normovaný dojezd bude činit okolo 420 km, přičemž strop pro DC rychlonabíjení se u této menší baterie sníží na 130 kW. Tedy pokud předpokládáme, že parametry budou identické jako u Scénicu E-tech.
Konstrukce karoserie je navržena s ohledem na deformační zóny chránící posádku i samotný akumulátor. Skelet kombinuje ocelové prvky lisované za studena s materiály tvářenými za tepla. Výrobce garantuje strukturální tuhost při čelních a zadních nárazech do rychlosti 65 km/h, u bočních kolizí je limit stanoven na 50 km/h.
Pouzdro trakční baterie je integrováno do podlahy, což snižuje těžiště vozu a zvyšuje torzní tuhost podvozku. Menší část baterií je také pod zadními sedačkami. Systém chlazení se potom nachází v oddělené spodní části, chladící kapalina neprotéká přímo mezi články.
Tepelný management využívá kapalinové chlazení a je standardně propojen s tepelným čerpadlem i elektrickým topným tělesem, které slouží k rychlému vytopení kabiny.
Pohonné ústrojí verze s dlouhým dojezdem tvoří synchronní elektromotor s cizím buzením (EESM), který dodává výkon 160 kW a točivý moment 300 Nm. Rekuperaci lze manuálně regulovat páčkami pod volantem ve čtyřech úrovních. Vůz dokáže volně plachtit.
O odpružení se stará přepracovaný systém zavěšení kol, koncepčně klasický McPherson vpředu a víceprvek vzadu. Vůz standardně obouvá dvacetipalcové disky, menší devatenáctky přijdou se základní výbavou Invite. Menší průměr ráfků je mimochodem příznivější pro délku dojezdu.
Variabilita interiéru těží z posuvného mechanismu zadních sedadel. Základní objem zavazadlového prostoru se tak pohybuje od 478 do 545 litrů podle polohy sedadel, po jejich úplném sklopení se přepravní kapacita zvýší na 1670 litrů. Prostor na kolena zadních cestujících je na poměry třídy skutečně štědrý.
Digitální pracoviště řidiče kombinuje dva 12,3palcové displeje. Centrální dotyková obrazovka má vertikální orientaci s poměrem stran 3:4 a rozlišením 960 x 1280 pixelů.
Infotainment běží na nativním operačním systému Google Built-in, což zajišťuje integrované Mapy Google s online daty o provozu, obchod Google Play a dálkové aktualizace softwaru (OTA). Propojení chytrých telefonů je bezdrátové přes Apple CarPlay a Android Auto, přičemž nechybí 15W indukční nabíjení standardu Qi a MagSafe.
Bezpečnost a záruky
Bezpečnostní architektura zahrnuje 7 airbagů, včetně centrálního vaku mezi předními sedadly, a tři kotevní úchyty ISOFIX. V nízkých rychlostech od 1 do 30 km/h generuje vůz povinný varovný zvuk pro chodce (AVAS) v intenzitě 56 až 75 dB, přičemž řidič může volit mezi dvěma zvukovými profily, oba zní vesmírně.
Balík asistenčních systémů sdružuje adaptivní tempomat a aktivní udržování v jízdním pruhu. Vůz vybaven pyrotechnickým odpojovačem, který při aktivaci airbagů okamžitě mechanicky přeruší vysokonapěťový okruh.
Pro zasahující složky integrovaného záchranného systému je v podlaze připraven speciální přístupový otvor, který v případě požáru umožňuje hasičům prorazit ochrannou membránu a zaplavit přímo vnitřek trakční baterie vodou. Mimochodem – hasiči mají tyto konkrétní informace o elektromobilech v systému a obvykle je prochází při cestě na místo požáru.
Výrobce na vůz poskytuje kombinovanou záruku, která se skládá z pětileté tovární garance (omezené na 100 000 km) a dodatečných tří let záručního krytí importéra. Výsledná záruka tak činí 8 let nebo 160.000 km.
Stejný limit 8 let / 160.000 km platí pro zachování kapacity trakčního akumulátoru. Záruka na neprorezivění karoserie je 12 let a asistenční služby jsou v rámci programu Assistance Package garantovány po dobu 15 let. Právě na prodejních a poprodejních službách si české Mitsubishi značně zakládá.
Technická data, ceny a výbavy
Základní výbavový stupeň Intense+ je už velmi bohatý. Nechybí pokročilý asistenční systém pro poloautonomní jízdu, sledování mrtvého úhlu, 360° kamerový systém s dvanácti parkovacími senzory nebo adaptivní LED světlomety.
Digitální pracoviště řidiče kombinuje dva 12,3palcové displeje s integrovaným prostředím Google, přičemž komfort na palubě zajišťuje dvouzónová automatická klimatizace napojená na úsporné tepelné čerpadlo, vyhřívání volantu i předních sedadel, bezdrátové nabíjení telefonů a dvacetipalcová litá kola.
Praktickým bonusem je funkce V2L, která umožňuje přes speciální zásuvku napájet externí elektrické spotřebiče z trakční baterie auta.
Nejvyšší verze Instyle výbavu dále rozšiřuje o čalounění ze syntetické kůže, elektrické nastavování obou předních sedadel s pamětí a pro sedadlo řidiče také masážní funkci. Hlavním rozdílem je panoramatická prosklená střecha s elektrochromatickým zatmavováním a audiosystém Harman Kardon o výkonu 410 wattů s devíti reproduktory včetně subwooferu v zavazadelníku.
|Mitsubishi Eclipse Cross BEV: Technické údaje a ceny
|Typ pohonné jednotky
|Synchronní elektromotor s cizím buzením (EESM)
|Poháněná náprava
|Přední kola (FWD)
|Maximální výkon
|160 kW (220 koní)
|Nejvyšší točivý moment
|300 Nm
|Využitelná kapacita baterie (netto)
|87 kWh
|Chemie akumulátoru
|Lithium-iontová (NMC)
|Kombinovaný dojezd (WLTP)
|615 – 628 km (ve městě 806 – 822 km)
|Kombinovaná spotřeba (WLTP)
|16,7 – 17,1 kWh / 100 km
|Zrychlení z 0 na 100 km/h
|7,9 s
|Maximální rychlost
|170 km/h (elektronicky omezeno)
|Maximální výkon DC nabíjení
|150 kW
|Doba DC rychlonabíjení (do 80 %)
|cca 37 min
|Výkon palubní AC nabíječky
|11 kW (standard) / 22 kW (volitelně za 32 000 Kč)
|Doba AC nabíjení (0–100 %)
|cca 5 hodin (při 22 kW) / cca 9 hodin (při 11 kW)
|Vnější rozměry (d × š × v)
|4470 × 1864 × 1565 mm
|Objem zavazadlového prostoru
|478 až 545 litrů (dle polohy sedadel) / max. 1670 l
|Hmotnost brzděného přívěsu
|1100 kg
|Základní cena – výbava Intense+
|1 158 850 Kč
|Cena – výbava Instyle
|1 233 850 Kč
Zdroje: Renault Nissan Mitsubishi Alliance