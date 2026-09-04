Nové Mitsubishi Pajero se ukázalo v rallyové verzi. Jak to bude s výrobou?
Technické spojení páté generace modelu Pajero s pick-upem Triton vyvolalo spekulace o možném návratu „krále pouště“ do motoristických soutěží. Mitsubishi navíc při představení modelu ukázalo koncept, který tyto spekulace potvrzuje – jeho uvedení do prodeje však Mitsubishi zatím neplánuje.
Čekání na nové pajero bylo dlouhé, plné nejistoty a obav z vývoje stejným směrem, kterým se značka v posledních letech vydává. Pátá generace modelu Pajero ale naštěstí není jen převlečeným modelem jiné značky, nýbrž využívá platformu pick-upu Triton s žebřinovým rámem.
Kromě civilní verze ale Mitsubishi na oficiální prezentaci v Japonsku potěšilo také konceptem nazvaným Pajero Rally Concept s různými terénními úpravami a výrazným polepem s nápisy Ralliart, tovární soutěžní značkou, která dříve sdružovala vývoj soutěžních i zákaznických vozů značky se třemi diamanty ve znaku.
Právě Ralliart pomohl k vítězství modelu Pajero na věhlasné rally Paříž-Dakar v letech 1983 a 1985 a byl klíčový také pro legendární model Lancer Evolution. Úspěchy modelu Pajero na Dakaru nejsou vůbec malé – celkově vyhrálo tucet závodů ve své kategorii, z čehož celých sedm v nepřerušené sérii.
Mitsubishi před pár měsíci naznačilo, že chystá návrat značky Ralliart, a od ukončení působení v motorsportu kolem roku 2010 přece jen tento název párkrát použilo. Kromě několika speciálních edic pro Thajsko a technické podpory týmu Tant Sport na Asia Cross Country Rally však nešlo o nic významného.
Jelikož nyní Mitsubishi cílí na prodej modelu Pajero v celé stovce různých států a různé terénní verze všech možných modelů jsou mezi zákazníky populární, dalo by se očekávat, že verze naznačená konceptem přijde velmi brzy po uvedení nové generace. Dle informací serveru CarScoops však na japonském představení říkali zástupci automobilky „ještě ne“.
Vystavený koncept přitom vypadá jako auto připravené do výroby, všechny představené prvky jsou označeny buď jako příslušenství, nebo prototypy. Patří mezi ně 18" hliníková kola Work Crag T-Grabic MC obutá do schopných terénních pneumatik Yokohama Geolandar X-AT.
Vůz má rozšířené přední i zadní blatníky, speciální kryt sloupku C místo sériového okna, červené spodní ochranné plechy, přední mřížku s emblémem Ralliart a také zvýšené sání pro lepší brodivost. Celý balíček je zabalen do nepřehlédnutelného polepu, který se inspiruje motorsportem.
Ostatně koncept Pajero Rally byl vystaven vedle repliky úspěšného rallyového vozu Triton ASXR, který letos již podruhé vyhrál již zmíněnou rally Asia Cross Country Rally, a na jehož základě by mohl potenciální rallyový vůz Pajero Rally stát. Zatím to však vypadá, že se bude používat pouze jako doprovodné vozidlo soutěžních speciálů společně s modelem Delica.
Australský portál CarSales v souvislosti s potenciálním uvedením konceptu oslovil Kunitoshiho Itagakiho, hlavního produktového specialistu společnosti Mitsubishi. „Naše tradice v rámci značky Ralliart je pro nás velmi důležitá. (...) Nemáme však žádný potvrzený plán, který bychom mohli zveřejnit. To je moje upřímná odpověď,“ řekl.
Zkušenosti z motorsportu přitom při vývoji nového modelu hrály velkou roli a při představení prezident a provozní ředitel společnosti Mitsubishi Motors zmínil dřívější úspěchy modelu na Dakaru i to, že si díky nim pajero vysloužilo přezdívku „král pouště“.
Zatím není zřejmé, jestli se koncept nakonec dostane do výroby a pokusí se tak navázat na úspěch vozů Toyota TRD Pro, Ford Raptor, Chevrolet ZR2, RAM TRX/RHO a dalších. Než se to dozvíme, bude u modelu Pajero možné objednávat celou řadu příslušenství.
Patří mezi něj například ocelový přední nárazník s integrovaným ochranným rámem a přídavnými LED světly, šnorchl, střešní nosič, boční schůdky a 18" kola obutá do terénních pneumatik Yokohama Geolandar. Dostupnost příslušenství bude záviset na možnostech trhu.
Zdroje: CarScoops,