Nové porsche míří do formule E. Už má termín premiéry na trati
Porsche odhalilo nový monopost, který nabízí vyšší efektivitu, větší výkon i další vývojový potenciál pro příští sezónu. Oficiální nasazení se plánuje v prosinci.
Když formule E začínala v roce 2014, každý z pilotů potřeboval dvě auta, jelikož jedna baterie nebyla schopná zajistit dojezd pro celý závod. Dnes, po dvanácti letech, jsou elektrické formule schopné ho zdolat od začátku do konce a dynamikou se rovnají formuli 2.
Porsche nyní představuje nový model 975 RSE, který nasadí do prvního závodu v prosinci a následně na celou příští sezónu. Zákaznické týmy jej budou moci vyzkoušet ještě před podzimní homologací komisí FIA.
Název 975 RSE v sobě nese odkaz na letošní 75. výročí Porsche Motorsport a technicky vůz staví na silně upravených základech předchůdce 99X Electric GEN3 Evo. Ten se pyšní účinností pohonu 97 %, kdy mezi motorem a koly dochází pouze k tříprocentním ztrátám. Nástupce je ještě efektivnější, ale Porsche neřeklo, jak moc.
Elektromotory pohánějící obě nápravy mají výkon 450 kW (612 koní) a v režimu Attack dokážou vyvinout až 600 kW (816 koní). To znamená, že akcelerace na stovku trvá jen 1,8 sekundy a maximální rychlost se posouvá na 335 km/h. Na trati vůz drží pneumatiky Bridgestone se směsí do sucha, mokra a silného deště.
Formule E 975 RSE měří na délku 5540 mm se šířkou 1800 mm, výškou 1150 mm a rozvorem 3080 mm. Rozchod kol činí 1482 mm vpředu a 1433 mm vzadu. I s těžkou 51,25kWh lithium-iontovou baterií váží pozoruhodných 954 kg. Akumulátor je kvůli ceně dodáván externě. Nabíjí se pomocí rekuperace s výkonem 700 kW, takže vůz může jet 40 až 50 procent závodu na energii získanou touto cestou. Samotné nabíjení je možné výkonem 600 kW.
Většinu komponentů si Porsche vyvíjí interně, například operační software, pulzní měnič, elektromotory, převodovku, diferenciál, hnací hřídele, prvky chlazení, nosiče, zadní zavěšení, DC/DC měniče, systém brzdění Brake-by-Wire, řídicí jednotky, hydraulické diferenciály a mnoho dalšího. Naopak dodávány jsou podvozek a karoserie, kola s pneumatikami, hnací ústrojí, komponenty chlazení a odpružení přední nápravy. Zajímavé je, že hmotnost přidaných dílů mohla narůst jen o 5 kg. Po tom, co bude vývoj auta ukončen, se přesune pozornost na optimalizaci softwaru.
Vývojáři výrazně zapracovali na přítlaku. Pro vůz jsou připravené dva pakety s nízkým aerodynamickým přítlakem a vyšším o 150 procent pro použití v kvalifikaci, kde se nehledí na spotřebu energie.
Formule E 975 RSE poprvé vyjela na testování loni v listopadu a do začátku dubna najela 1860 testovacích kilometrů.
