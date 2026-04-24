Nové rychlé nabíječky na českých dálnicích! Orlen staví vlastní síť
Polský gigant Orlen, který dominuje českému trhu, buduje vlastní síť ultrarychlých dobíjecích stanic. Na významných tazích tak budou řidiči moci dobíjet výkonem až 300 kW.
Vlastnit elektromobil v Česku může být stále zkouškou plánovacích schopností a trpělivosti, tedy minimálně pokud jste se vydali na dlouhou trasu. Síť dobíjecích bodů sice roste, ale rychlonabíječky tvoří jen zlomek z celkového počtu. To se teď snaží změnit Orlen.
Hlavním tahákem nové strategie je vysoký nabíjecí výkon. Nové stojany disponují výkonem až 300 kW. Lepší moderní elektromobil tak lze nabít na dalších pár set kilometrů během deseti až patnácti minut.
Tam, kde se to hodí nejvíc
Orlen cílí na tepny, které Česko spojují se zbytkem Evropy (síť TEN-T). Už brzy se tak řidiči dočkají vlastních nabíječek s logem orla na obchvatu Chebu, u dálnice D5 v Kladrubech, na břeclavské D2 u Staroviček nebo u Velké Dobré na tahu směrem na Karlovy Vary. Cílem je mít do konce letošního roku v provozu jedenáct takových rychlonabíjecích míst.
„Chceme být preferovanou volbou i pro řidiče elektromobilů a nabídnout jim stejně spolehlivé zázemí, na jaké jsou zvyklí u klasických paliv,“ komentuje Rostislav Moravec, šéf sítě Orlen v Česku. Je to vlastně poměrně logický krok. Kdo jiný by měl nabídnout komfortní čekání v teple s občerstvením než síť, která má v Česku přes 440 poboček?
Dosud Orlen fungoval spíše jako pronajímatel plochy pro externí dodavatele energie, aktuálně takto nabízí již dobíjecích bodů na 73 místech. S tím je ale postupně konec. Firma chce mít celý proces pod kontrolou od kabelu až po platbu.
Na tankovací kartu či aplikaci
Placení za dobíjení navíc bude velmi jednoduché. Firemní zákazníci už brzy využijí své stávající tankovací karty (Tankarta Business) i pro odběr elektřiny. Pro běžné řidiče se pak na rok 2026 chystá dedikovaná mobilní aplikace, která by měla proces dobíjení a placení maximálně zjednodušit.
Plány Orlenu rozhodně nejsou skromné. Do roku 2030 chce mít jen v Česku přes 600 ultrarychlých nabíjecích bodů a o pět let později by se jejich počet měl vyšplhat až na 1700.
Zdá se, že se boj o českého majitele elektromobilu přesouvá z teoretických debat na dálniční odpočívadla. Vítězem by měl být každopádně řidič, který už nebude muset řešit, jestli dojede k další funkční nabíječce a jakým způsobem u ní zaplatí.
Zdroje: Orlen