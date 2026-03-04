Nové tlumiče aktivně potlačí hluk od kol. Ovšem jinak než dosud
Běžně se hluk potlačuje reproduktory, systém od ZF se však snaží omezit hluk od kol skrz mikropohyby aktivních tlumičů. Výhodou takového řešení je nižší cena.
Technologie aktivního potlačování hluku je v autech už nějakou dobu známá. Skrz reproduktory vůz přehrává tzv. antizvuk, tedy zrcadlový obraz zvukové vlny, a tak je interiér vozu tišší. Odfiltrovat všechno dokonale nelze, ale firma ZF, známá zejména převodovkami, které dodává řadě světových výrobců aut, nyní slibuje, že dokáže efektivně potlačit i hluk od kol, přenášený do interiéru skrz šasi vozidla.
Systém pomocí čidel v šasi, mezi něž patří i akcelerometry, přesně měří vibrace, které od pneumatik pronikají do šasi a následně interiéru skrz komponenty zavěšení kol – ramena, pružiny či tlumiče. Algoritmus následně rozpozná frekvenci vydávanou pneumatikami – běžně bývá kolo 200 Hz – a software následně vytvoří „protisignál“.
Nejde však o přehrávání zrcadlového obrazu zvukové vlny skrz reproduktory, nýbrž o mikropohyby aktivních tlumičů, které se vytváří na základě onoho protisignálu. Tím je hluk od pneumatik potlačen, tvrdí firma. Řešení je navíc plně softwarové – využívá již existující hardware, který ZF už automobilkám nabízí.
Pohyby tlumičů jsou podle ní příliš malé na to, aby byly znatelné v primární funkci tlumiče, tedy v zajišťování kontaktu kola s vozovkou tlumením pohybů odpružení. Přilnavost vozu, jeho pohodlí, zkrátka jízdní vlastnosti obecně tedy nemají být nijak dotčeny.
Proč nezůstat u osvědčené technologie aktivního potlačování hluku skrz reproduktory? ZF tvrdí, že jeho řešení je levnější. Aktivní potlačování hluku je dnes vyhrazeno až těm dražším autům, systém od ZF by však mohl znamenat příchod podobné technologie i do levnějších vozů. Podle firmy novinka „nastavuje nové standardy v komfortu bez potřeby dalšího hardwaru k tlumení zvuku“.
AI pro pohodlí i jistotu
K zajímavým novinkám od ZF patří také systém AI Road Sense, který společnost před pár týdny představila. Jde o známé skenování povrchu vozovky a upravování charakteristiky odpružení podle toho, co vůz zjistí – jen přesnější a rychlejší díky umělé inteligenci.
„Systém detekuje specifické situace ve zlomcích sekundy a reaguje rychleji, než umožňují reflexy člověka. To znamená, že se vozidlo vždy chová podle očekávání,“ řekl Peter Holdmann, člen představenstva ZF a šéf divize šasi.
Ve skenování povrchu před autem již nepracuje jen kamera, ale spolupracuje s dalšími čidly. Sníh tedy nevidí jen jako jednolitou bílou plochu, nýbrž dokáže rozpoznat uježděný sníh od prašanu či nízkou vrstvu sněhu od vysoké. Podle toho může třeba omezit točivý moment při rozjezdu, aby nedošlo k prokluzu kol. Pozná i různé podmínky mimo silnice – písek, kameny či bláto – a podle toho volí chování pohonu všech kol.
Zdroj: ZF | foto: ZF | video: Auto.cz