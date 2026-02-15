Novinky v Evropě: Na tohle bacha! Třicítky v Řecku, na Slovensku rychlost chůze
Řecko snížilo maximální povolenou rychlost v obci na 30 km/h. Rakousko rovnou zakazuje do některých obcí jezdit. A Slovensko zvažuje možnost otáčet se na semaforech.
V porovnání s Polskem jsou změny v dalších evropských státech už jen velmi decentní. Ale jsou a je dobré je znát, aby dovolená, ať už ta v létě nebo teď v zimě, nepřišla zbytečně draho. Začneme u sousedů v Rakousku. O těch se teď píše dost často v souvislosti s pokutami za sjetí z dálnice. Bohužel toto nejsou nějaké výkřiky senzacechtivých novinářů. Je to pravda.
Tak jako v létě platily v Rakousku zákazy objíždět kolony na dálnicích po souběžných silnicích, existuje i zimní verze těchto zákazů. Ta je v platnosti od 20. prosince minulého roku do 6. dubna letošního roku, tedy do Velikonočního pondělí. Platí o sobotách od sedmi do devatenácti hodin a pak taky většinou v neděli a ve svátky taky od sedmi do devatenácti hodin. Jak ale na svém webu varuje tyrolská zemská vláda, přesné časy se liší podle okresu. Třeba v Innsbrucku platí zákaz navíc i v pátek.
Pozor na orgána
Zákazy objíždění kolon na dálnicích, které ale bohužel dostaly formu zákazu používání celé řady silnic uvedených vždy v zákazu, platí v různých okresech Tyrolska různě. Vláda této spolkové země data o zákazech dává k dispozici provozovatelům navigací, takže navigace by měly o zákazu vědět a neměly by hledat alternativní trasy. Na vládním webu tirol.gv.at jsou pak k dispozici mapky s vyznačenými zákazy.
Pokud Tyrolskem jen projíždíte, platí pro vás úplný zákaz sjezdu z dálnice. Sjet můžete jen v blízkosti cíle vaší cesty. I když ne vždy vás nutně někdo chytí. Uhlídat všechny exity na dálnicích nelze, ale na sjezdu můžete potkat policii či přísežné silniční dozorčí orgány. To je taková tyrolská obdoba naší někdejší PSVB (pro mladší ročníky: Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti). Jde o uvědomělé občany, kteří mohou provádět kontrolu určitých přestupků. A právě ti vás mohou na sjezdu otočit, a ještě vám k tomu dát pokutu.
Ať už od policisty či přísežného orgánu můžete za porušení zákazu jezdit mimo dálnici dostat sankci 90 a více eur, což je 2200 Kč. Zákaz se týká všech motorových vozidel. Pokud tedy čistě teoreticky zvažujete na Velikonoce výpravu na motorkách, bacha. Užívat si silniček v horách nepůjde, i jednostopá vozidla musí zůstat na dálnici.
Motorek se ale nemá týkat novinka, která bude v alpské zemi platit od 1. května. Rakouská legislativa umožní městům zavádět omezené zóny podobné italským ZTL (zona a traffico limitato). Vjezd do center či jiných radnicemi určených oblastí bude povolen jen obyvatelům, taxíkům a zásobování. Zbytek bude mít smůlu či si bude muset zařídit povolení.
Zóny mají být jasně označené, aby se nestalo, že do nich někdo vjede omylem. Vídeň, Linec, Salcburk, Štýrský Hradec, Leoben nebo Sankt Pölten a dalších asi dvacet měst či obcí už plánují zavést kamery na hranicích omezených oblastí, které budou za neoprávněný vjezd posílat pokuty. Ty budou začínat na 70 eurech, tedy sedmnácti stovkách korun, a končit v případě opakovaného prohřešku na částce 2180 eur, tedy 53 tisíc korun.
V obci třicet
V Německu se několikrát objevil návrh různých politiků, že by se v zájmu ochrany klimatu měla snížit rychlost v obcích na 30 km/h. Občas zazní i argument o snížení hlukové zátěže a výsledek nějakého zkoumání, že by se doba jízdy příliš nezměnila. Studie na toto téma zpracovávají často neziskové organizace zaměřené na zelenou politiku, takže nejsou úplně nezávislé. Každopádně to, o čem Německo či Rakousko diskutují, Řecko zrealizovalo. Od 1. ledna letošního roku se v obcích jezdí třicítkou.
Ale ne všude. Je to stejné jako ve Španělsku. Tam zavedli třicítku už v roce 2021 a platí v jednosměrkách, které mají jeden jízdní pruh, nebo v ulicích s obousměrným provozem, kde jsou jen dva pruhy. Tam, kde je pruhů víc, se jezdí 50 km/h. Třicítku je možné v odůvodněných případech zvednout dopravní značkou.
Pokud se nad zprávou o zavedení třicítky v Řecku jen usmíváte, že to zas nebude tak horké, tak pozor! Řecko zároveň začalo s instalací nových kamer, které budou hlídat právě rychlost, a navíc držení telefonu, zároveň i používání pásů a v případě motorek nasazenou helmu. A to množství nové techniky není úplně malé. Kamer se mají instalovat 4000, slovy čtyři tisíce! Tolik asi k tomu, že se pravidla v Řecku nemusí brát moc dogmaticky.
A pokud byste náhodou v Řecku pobývali delší dobu a zdálo se vám, že se tam pořád běhají maratony, tak to není zdání. Aby se třicítce ve městech dostalo co největší publicity, tak se teď každý měsíc koná v jednom z měst maraton. Celkem jich bude během třiceti měsíců třicet.
Rychlost chůze
Když slovenská vláda na podzim minulého roku oznámila, že připravuje změny v pravidlech silničního provozu, spustili někteří novináři až trochu posměšnou kampaň, že se zavádí měření rychlosti chodců. Znělo to jako krásná absurdita. Média se předháněla ve vymýšlení nejbizarnějších přestupků v podobě pokut za dobíhání autobusu a podobně. Jenže tady musíme konstatovat: Akorát že vůbec. Na rozdíl od Rakouska tady hon za senzacemi vedl k vytvoření dezinformace.
Stejně jako v Praze, Mnichově a jinde, i na Slovensku jezdí bezohlední koloběžkáři, případně jezdci na segvejích a dalších samohybech. Z pohledu slovenského zákona jsou lidé na segvejích a koloběžkách považováni za chodce, zatímco český zákon považuje jezdce na koloběžce za cyklisty. A protože koloběžkáři jezdí rychle, tak jim novela má zatnout tipec.
Rychlost 6 km/h má platit pro chodce, kteří se pohybují pomocí koloběžky, skateboardu, bruslí, lyží nebo třeba na segveji. V českém zákoně se u třeba segveje mluví o rychlosti srovnatelné s rychlostí chůze. Slováci tento údaj uvedli přesnou číselnou hodnotou. Mimochodem, loni v létě městská policie v Košicích měřila radarem rychlost koloběžek na pěší zóně. Někteří se davem proplétali třicítkou. A po zastavení strážníkem se vztekali, že nemají tachometr, tak přece nemůžou vědět, kolik jedou.
Pokud novela začne platit, už nebudou mít s určováním rychlosti problém. Pokud pojedou rychleji než chodci, bude to špatně. Čeká se jen na schválení parlamentem. Jestliže k němu dojde, tak novinky začnou platit od 1. května letošního roku.
Děti budou nově smět jezdit po chodníku na kole až do 15 let, zatím mohou jen do deseti, stejně jako u nás. Změní se taky výpočet pokut. Pokud tedy v současnosti hrozí v blokovém řízení pokuta do 50 eur, cca 1200 korun, za překročení rychlosti v obci až o 20 km/h a mimo obec o 30, nově se bude tato sazba vztahovat jen na rychlost vyšší maximálně o 15 km/h v obci a 25 mimo obec. Nejvyšší pásmo pokut, tedy 250 až 800 eur, čili šest tisíc až devatenáct a půl tisíce korun, už nebude za překročení rychlosti v obci o 51 km/h a více a mimo obec o 61 nebo více, ale bude stačit být v obci rychlejší o 31 km/h a o 41 mimo obec.
Pozitivní změnou pak má být možnost se otočit na řízené křižovatce. To je věc, která se třeba i u nás běžně děje, ačkoliv je zákonem zakázaná. V Polsku nebo Německu či Rakousku je povolená a Slovensko chce sladit svou legislativu s tím, co je běžné v zahraničí. Možná tip na změnu i u nás, že.
Největší změny
V Rakousku vzniknou podobně jako v Itálii zóny s omezeným provozem.
Už teď jsou v Tyrolsku oblasti, kde je zakázáno sjíždět z dálnice a objíždět kolonu na dálnici po silnici.
V Řecku bude povoleno v obci v ulicích, kde je pro každý směr jízdy jen jeden pruh, maximálně 30 km/h. Instalují se nové radary, které budou tato pravidla hlídat.
Slovenské plány
Slovensko zatím neschválilo chystané změny. Pokud projdou parlamentem, budou platit od 1. května.
Bude možné se otáčet na semaforech.
Posune se sazebník pokut. Sazby, které hrozily za jízdu v obci o 20 km/h a mimo obec o 30 rychlejší, budou nově už za překročení o 15 km/h, respektive 25. A směrem dolů se posunuly i další limity.
Automatické kamery a systémy budou smět hlídat průjezdy přes přejezdy, na červenou nebo zastavování na stopce.
