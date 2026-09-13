Novodobá Škoda Superb má 25 let! Kdo ví, kde by bez něj dnes Škodovka byla
Škoda Auto dosud prodala téměř 1,8 milionu vozů Superb ve čtyřech generacích. Letos je Superb, který dnes slaví 25 let od svého představení, s 35.000 prodanými vozy za první pololetí osmým nejprodávanějším modelem značky. Vyplývá to z informací Škody Auto.
Superb patří podle člena představenstva Škody pro prodej a marketing Martina Jahna mezi nejúspěšnější modely značky a je jedním z pilířů jejího úspěchu. "Více než polovina dnešních modelů Superb míří do rukou firemních zákazníků. Napříč čtyřmi generacemi jsme Superb neustále posouvali vpřed, aniž bychom ztratili ze zřetele hodnoty, které zákazníci oceňují nejvíce: velkorysý prostor, výjimečný komfort, praktičnost a pokročilé technologie," uvedl Jahn.
Na českém trhu Superb dominuje vyšší střední třídě s podílem 68 procent. S velkým odstupem za ním následují další manažerské vozy BMW 5, Audi A6 nebo Mercedes-Benz E.
Současná nabídka modelu zahrnuje karosářské verze liftback a combi a širokou škálu pohonných jednotek, od benzinových a naftových motorů až po moderní mild-hybridní a plug-in hybridní varianty. Zatímco předchozí tři generace superbu se vyráběly v závodě v Kvasinách na Rychnovsku, čtvrtá generace vozu se vyrábí spolu s novou generací Volkswagenu Passat v továrně automobilky Volkswagen v Bratislavě. Vůz se poprvé představil na frankfurtském autosalonu 11. září 2001.
Počátek užívání jména Superb sahá do roku 1934, kdy toto označení dostal modernizovaný model Škoda 640. V různých karosářských verzích se vyráběl až do roku 1949 a již tehdy představoval vrchol technických možností.
První generace modelu Superb položila klíčové základy, které jej charakterizují dodnes, tedy komfort, prostornost, praktičnost a elegantní design. Druhá generace uvedená v roce 2008 byla ve verzi liftback vybavená originálním systémem vyklápění pátých dveří TwinDoor. Později se vyráběla také v karosářské verzi combi a oblíbené byly verze s pohonem 4x4. Třetí generace představená v roce 2015 znamenala zásadní technologický skok. Přinesla moderní konektivitu, rozsáhlou nabídku asistenčních systémů a výrazně emotivnější design. V roce 2019 se Superb stal prvním sériovým modelem značky Škoda dostupným s plug-in hybridním pohonem.
Současná čtvrtá generace představená v roce 2023 navazuje na úspěchy svých předchůdců. Přinesla modernizovanou koncepci interiéru se systémem Škoda Smart Dials a širokou nabídku pohonů.
Zdroj: ČTK, foto: ACZ