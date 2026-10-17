Nový Aston Martin využije základ z dacie. Zamíří k jezdci z F1
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Dacia se v posledních letech dostala z výrobce těch nejzákladnějších automobilů na respektovanou značku, která se odváží konkurovat i dražším modelům. Zpráva o chystané spojitosti s Aston Martinem i tak zní překvapivě.
Spolupráce luxusních značek s těmi lidovějšími není nic až tak neobvyklého a své o tom ví Aston Martin. Ten se na počátku minulé dekády setkal se spoustou kritiky a výsměchu za model Cygnet. Ten byl totiž jen upraveným minivozem Toyota iQ, na který Britové napasovali svou typickou příď a další detaily a prodávali jej za trojnásobnou cenu ve srovnání s výchozím vozem. Nakonec jich vzniklo jen 750, z toho jeden se 4,7litrovým osmiválcem.
Nový vůz s logy Astonu ale dotáhne spolupráci ještě o level dále, využije totiž základ od té nejlevnější značky v Evropě. Chystaná novinka má totiž být upravenou dacií. Neznamená to ale, že se Aston chystá oslovit širší skupinu zákazníků, ani mentální krizi ve vedení. Chystaný vůz je totiž závodní speciál, se kterým Dacia ani Aston nemají zas tak moc společného.
V roce 2024 Dacia představila vůz Sandrider, což je závodní speciál postavený u britské firmy Prodrive. Ta se na vývoj a výrobu závodních speciálů všech možných kategorií specializuje už od roku 1984. Sandrider dostal trubkový rám, karoserii z karbonu a šestiválec z Nissanu GT-R. Terénní stroj byl nasazen v Rallye Dakar, kterou ve své třídě letos jeden kus vyhrál.
Právě Prodrive je spojnicí mezi Dacií a Astonem. Na Dakar se totiž chystá Fernando Alonso, pilot formule 1, zjevně toužící i po jiných titulech. A stejně jako ve formuli i v terénu by za ním měl stát Aston Martin. O dohodě se diskutovalo již v srpnu, ale na veřejnost se dostala až nyní prostřednictvím španělských médií. Během minulého víkendu na Velké ceně Bahrajnu v Malajsii se Alonso zmínil o „překvapeních“, která by mohla vyplavat na povrch „v následujících několika týdnech“.
Vývoj vozu byl svěřen Prodrive, který na to šel stejně jednoduše jako s Dacií. Samotný Sandrider byl výsledkem projektu, který původně začal jako Prodrive Hunter, ale dostal nový motor a novou karoserii, aby připomínal koncept Dacia Manifesto. Stejný základ teď dostane novou karoserii připomínající Aston Martin.
Podle informací serveru Motorsport.com je jedním z předložených plánů pojmenovat nový vůz Dreadnought, podle virtuálního konceptu značky Aston Martin ze hry Call of Duty: Modern Warfare 4, a v podobném duchu tvarovat i jeho karoserii. První testování prototypů by mělo údajně začít už velmi brzy.
Oficiálně je Rallye Dakar 2027 stále naplánována v Saúdské Arábii na 1. až 15. ledna. Pořadatel ASO již zveřejnil podrobnou trasu zahrnující 13 etap a celkem 5320 měřených kilometrů. Také FIA nadále uvádí Saúdskou Arábii jako oficiální hostitelskou zemi. To se však může změnit vzhledem k napjaté situaci v regionu.
Tento projekt mimochodem není jedinou spojitostí mezi Dacií a Astonem. Šéfdesignérem značky Dacia je Miles Nürnberger, který do rumunské automobilky přešel v roce 2021 právě z pozice šéfa designu u Aston Martinu. V Dacii dostal na starosti kompletní proměnu vizuální identity, a to včetně nového loga.
Zdroj: Motorsport, zdroj foto: Dacia, zdroj videa: Dacia