Nový audiosystém Porsche využívá materiál z nabíječek mobilů
Kde všude se dá šetřit hmotnost a rozměry? Audiosystém Burmester v Porsche využije nitrid gallitý, materiál z modrých a bílých LEDek či nabíječek elektroniky. Je lehčí, efektivnější a produkuje méně tepla.
Německá automobilka Porsche představila inovativní přístup ke konstrukci palubních audiosystémů. Staví na pokročilé polovodičové technologii a využívá materiál, který je klíčový pro výrobu modrých LEDek a využívá se i v nabíječkách elektroniky.
Jde o nitrid gallitý (GaN) a je součástí tranzistorů v zesilovači subwooferu, který je součástí audiosystému ve vozech Porsche pojmenovaného Burmester 3D High-End Surround Sound. Nitrid gallitý nahrazuje tradiční křemíkové čipy. Porsche a Burmester ho vyvinuly ve spolupráci s Ústavem pro robustní systémy výkonové polovodičové techniky na Univerzitě ve Stuttgartu. Sériové nasazení tohoto 400W zesilovače je naplánováno do nových modelů značky od roku 2027.
Cílem této technologické změny není primárně zvyšování akustického výkonu nebo hlasitosti, ale výrazné zvýšení energetické účinnosti a úspora hmotnosti. Polovodiče z nitridu galitého vykazují vyšší spínací rychlost a při přeměně napětí vyzařují podstatně méně odpadního tepla než dosud používaný křemík. Ve sportovních automobilech, kde představují prostorové uspořádání a odvod tepla klíčové konstrukční aspekty, jsou tyto výhody důležité.
Díky nižšímu tepelnému zatížení mohli inženýři zmenšit hliníkový chladič zesilovače přibližně o pětinu a zároveň rozměrově zredukovat pasivní elektronické součástky, jako jsou kondenzátory či cívky, aniž by utrpěl výstupní výkon. Úspora materiálu navíc snižuje ekologickou stopu při výrobě, neboť produkce hliníku patří k energeticky nejnáročnějším průmyslovým procesům.
„Silný basový základ je součástí emotivního zážitku, který naši zákazníci od Porsche očekávají. Výkonové rezervy našich systémů umožňují suverénní a dynamickou reprodukci zvuku, což dokonale odpovídá charakteru našich sportovních vozů,“ říká Steffen Burosch, který má ve vývojovém centru Porsche ve Weissachu na starosti inovace audiosystémů. „Zvuk v Porsche je o čistých emocích. Použitím technologií na bázi GaN můžeme tento zážitek ještě více umocnit. Naši zákazníci si tak budou moci vychutnat vynikající kvalitu zvuku audiosystému Burmester High-End Sound System a zároveň zažít špičkovou moderní techniku.“
„Potenciál je obrovský – a toto je teprve začátek. GaN je ideální všude tam, kde dochází k přeměně energie,“ říká Dr. Lars Heuken, odpovědný za management polovodičů u Porsche. „Ve sportovních vozech Porsche si lze představit mnoho oblastí využití a my je podrobněji zkoumáme. Polovodič lze například použít pro přeměnu energie ve vysokonapěťových systémech. Díky tomu je GaN obzvláště zajímavý například pro vysokonapěťové systémy elektrických sportovních vozů. Kvalita a hmatatelný přínos pro zákazníka jsou v centru všech našich úvah.“
zdroj info, foto: Porsche