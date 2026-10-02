Nový Cherokee Trailhawk vyzývá Bronco Sport. V něčem má jasně navrch?
Nejterénnější varianta nového Cherokee spojuje úspornější pohon s technikou, která v této kategorii není běžná. Přesto si zachovává bohatou komfortní výbavu pro každodenní provoz.
Jeep představil Cherokee Trailhawk pro modelový rok 2027. Provedení, které se ze všech variant nejvíce těší do terénu, kombinuje hybridní pohon se zvýšeným podvozkem, upravenými nárazníky a pokročilejším pohonem všech kol. Objednávky na americkém trhu již automobilka přijímá, výroba začne ještě letos.
Základem je systém Jeep Active Drive II s režimem Lock a elektronicky ovládanou uzávěrkou zadního diferenciálu. Součástí je dvoustupňový převod, který kromě běžného rozsahu nabízí redukci pro pomalou jízdu v terénu v poměru 2,92:1. Celkový převod při nejpomalejší jízdě dosahuje hodnoty 37,5:1, což usnadňuje kontrolu vozu na prudkých svazích a skalnatém povrchu. Podle automobilky žádné jiné SUV této třídy redukční převod nenabízí. Řidič může prostřednictvím systému Selec-Terrain volit mezi režimy Auto, Sport, Snow, Sand/Mud a Rock.
Podvozek je proti ostatním verzím Cherokee zvýšený o 25 mm a používá specificky naladěné pružiny i tlumiče. Světlá výška dosahuje 229 mm. Nájezdový úhel činí 28,8 stupně, přechodový 21,9 stupně a odjezdový 31,8 stupně. Potěší možnost projíždět až 610 mm hluboké brody.
Změny odpružení zlepšily také křížení náprav. Hodnota indexu RTI, který vyjadřuje schopnost podvozku udržet kola v kontaktu s nerovným povrchem, vzrostla proti ostatním verzím o 45 bodů.
Ocelové kryty chrání přední nápravu, kabeláž a palivovou nádrž. Samostatnou ochranu dostala také trakční baterie hybridního systému. Jeep vůz testoval mimo jiné v oblastech Sand Hollow a Moab v písku, na skalách a dalších náročných površích.
Nejbližším soupeřem bude Ford Bronco Sport s paketem Sasquatch. Ford má lepší nájezdový úhel 31,2 stupně, zatímco Jeep vede přechodovým úhlem 21,9 proti 21,7 stupně a především odjezdovým úhlem 31,8 proti 27,9 stupně. Cherokee má rovněž o osm milimetrů větší světlou výšku.
Oba vozy nabízejí uzávěrku zadního diferenciálu. Jeep používá elektronicky ovládanou uzávěrku, Ford mechanickou. Bronco Sport však postrádá redukční převod. Na úzkých cestách mu naopak může pomoci kompaktnější karoserie. Subaru Forester Wilderness má s hodnotou 236 mm ještě vyšší světlou výšku než oba soupeři, nenabízí však redukci ani uzávěrku zadního diferenciálu.
Pohon zajišťuje přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,6 litru doplněný hybridním systémem. Celkový výkon dosahuje přibližně 157 kW. Výrobce předběžně uvádí kombinovanou spotřebu 7,6 l/100 km. S příplatkovým tažným paketem může Cherokee táhnout přívěs o hmotnosti až 1.588 kg.
Trailhawk se od ostatních verzí odlišuje upravenými nárazníky, které pomáhají dosáhnout příznivějších terénních úhlů. Leskle černou přední část doplňují červená tažná oka vpředu i vzadu a matná grafika na kapotě omezující odlesky. Sedmnáctipalcová kola obouvají terénní pneumatiky Nexen Rodian ATX o rozměru 245/65 R17.
Interiér dostal zelené čalounění Mantis Green s červeným prošíváním a vyraženými logy. Otočný volič převodovky má černou povrchovou úpravu připomínající broušený hliník a červené orámování známé také z Wrangleru Rubicon.
Standardní výbava zahrnuje digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 10,25 palce, infotainment s displejem o úhlopříčce 12,3 palce, LED světlomety, mlhovky, elektricky nastavitelná a vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný volant nebo elektrické víko zavazadlového prostoru s bezdotykovým ovládáním.
Za příplatek bude k dispozici panoramatická střecha s audiosystémem Alpine, tažný paket nebo soubor asistenčních technologií. Poslední jmenovaný přidá ventilovaná přední a vyhřívaná zadní sedadla, kamery zabírající okolí vozu a ostřikovače přední i zadní kamery.
Výroba bude probíhat v mexickém závodě Stellantisu v Toluce. Americká cena začíná v přepočtu přibližně na 962.000 Kč.
Zdroj: Jeep