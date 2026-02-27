Nový čínský crossover chce dobýt Evropu výbavou. Nebude to snadné
Čínská značka Changan míří s elektrickým modelem Deepal S05 do Evropy přes Velkou Británii, a to rovnou do nejtvrdšího segmentu kompaktních SUV. Cenovou válku nehraje, místo toho sází na nápadný design s evropským rukopisem, bohatou výbavu a dlouhou tovární záruku.
Changan Deepal S05 se vrhne do vysoce konkurenčního segmentu C-SUV, v němž je například Škoda Elroq. Na rozdíl od ostatních zástupců s čínským původem však nebude lákat na co nejnižší cenovku. Slibuje místo ní solidní záruku a prvky výbavy.
Designově pomáhali Italové, kteří navrhli harmonický koncept lehce ve stylu Lamborghini Urus. To je patrné zejména na přídi s ostře řezanými světly a velkými sacími otvory po stranách nárazníku.
Z boku evokuje díky zkosenému C-sloupku linii kupé, aniž by zásadním způsobem omezovala velikost zavazadlového prostoru. Dynamicky navržená zadní světla zapadají do sportovně laděného stylu. Ten podporují 20" litá kola dostupná od základní verze startující na ceně v přepočtu 1.061.000 Kč.
Pro srovnání: základní elroq 50 stojí 799.000 Kč, ovšem srovnatelná verze se 59kWh baterií je za 882.000 Kč. Je třeba si uvědomit, že srovnáváme české ceny s britskými, kde elroq 60 vychází (podle výbavy) zhruba na 34.000 liber, tedy po přepočtu přibližně kolem jednoho milionu korun.
I tak jde deepal S05 do souboje, který sice nezachrání cena, ale pravděpodobně výbava. K dispozici jsou head-up displej, sedadla čalouněná syntetickou kůží s výhřevem i chlazením a prémiový sound systém spojený s 15,4" dotykovou obrazovkou infotainmentu.
To je standardem pro oba modely, protože hlavní rozdíl je v pohonu. Základ nabídne elektromotor roztáčející zadní kola s výkonem 200 kW (272 k) a točivým momentem 290 Nm. Baterie LFP s kapacitou 68,8 kWh vystačí na dojezd 485 km (WLTP). Konkurenti jako Škoda Elroq nebo BYD Atto 3 Evo se dokážou dostat přes 500 km, Kia EV4 ve verzi s dlouhým dojezdem se podle WLTP dostává výrazně výš. Čínská novinka zřejmě nebude nejlehčí, což napovídá i akcelerace na stovku za 7,5 sekundy.
V přepočtu za 1.117.000 Kč bude v Británii možné pořídit dvoumotorovou verzi s pohonem všech kol o výkonu 320 kW (435 k). Dojezd se zkrátí na 445 km (WLTP), na druhou stranu se na stovku dostanete za 5,5 sekundy. Automobilka udává maximální nabíjecí výkon 200 kW, kdy se z 30 na 80 % dostanete za 15 minut. Jízdní vlastnosti by měly odpovídat evropským zvyklostem, protože vůz ladilo interní vývojové středisko v Birminghamu.
Changan Deepal S05 bude možné koupit v dynamicky se rozvíjející dealerské síti čítající 40 zastoupení. Cenným dílkem skládačky je tovární záruka na 7 let. Má přijít i do Česka, kdy se tak stane, však zatím není jasné.
Zdroj: Auto Express, Changan I Video: Changan