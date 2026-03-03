Nový Citroën C5 Aircross teď má o 30 koní víc. Přitom se na něm vůbec nic nezměnilo
Jak je možní zvýšit výkon motoru bez zásahu do techniky? Podle Citroënu je to přepracovanou homologací v duchu přísnější normy Euro 7.
Ve výhledu je nová emisní norma Euro 7. Dojde k zásadnímu zpřísnění emisních limitů a citlivějšímu měření jemných částic. Nově se zavádějí emise z brzd a otěru pneumatik, stejně jako prodloužení shody požadavků na 200.000 km a deset let, na které se počítá hlavní životnost auta.
Norma začne platit od 29. listopadu 2026 pro homologace nových typů osobních vozů a lehkých užitkových dodávek. Automobilky už s ní počítají u svých modelů.
Citroën C5 Aircross na český trh uveden v druhé polovině loňského roku, už nyní ale dostává vítanou výkonovou injekci. Výkon plug-in hybridní motorizace proto nově odpovídá 165 kilowattům (225 koní) namísto původních 143 kW (195 koní).
„K modifikaci došlo v souladu s protokolem, který bude uplatněn při přechodu na normu Euro 7. Nová hodnota lépe odpovídá skutečnému jízdnímu projevu této motorizace a je konzistentní s údaji zaznamenanými na trhu. Nedochází přitom k žádné technické úpravě samotného motoru," píše se v oficiální tiskové zprávě.
Pohon se skládá z přeplňovaného čtyřválce o objemu 1,6 litru, výkonu 110 kW (150 koní) s točivém momentu 300 Nm. Sekunduje mu elektromotor s výkonem 92 kW (125 koní) a točivým momentem 118 Nm, umístěný ve skříni elektrifikované sedmistupňové automatické převodovky. Motory jsou schopné pracovat společně i odděleně v rámci třech jízdních režimů (hybridní, elektrický a sportovní).
Vůz čerpá energii z 21,5kWh baterie, na kterou je schopný ujet až 113 km ve městě a 96 km v kombinovaném cyklu. Nabíjení z klasické zásuvky z 0 na 100 % trvá v případě standardní 3,7kW palubní nabíječky a 7,4kW wallboxu pět a čtvrt hodiny. S příplatkovou palubní nabíječkou o výkonu 7,4 kW to trvá jen necelé tři hodiny. Díky 55litrové nádrži na benzin ujede plug-in hybridní C5 Aircross na jeden zátah až 1100 kilometrů.
V českém ceníku startuje C5 Aircross ve výbavě Plus na 995.000 Kč, tedy stejně jako elektromobil se základní výbavou You. Linie Plus přináší například couvací kameru se záběrem 180°, handsfree přístup a startování, dvouzónovou klimatizaci s výdechy pro zadní cestující, tónovaná zadní skla, ambientní osvětlení s osmi barvami, 13palcový infotainment s navigací a nastavitelná zadní opěradla.
Zdroj: Citroën, Europa I Video: Citroën