Nový Dodge Charger je tu! Dorazil do Evropy i s šestiválcem, v Česku je na pěti místech
Dodge oficiálně přichází do Evropy a v Česku proto můžete koupit nový charger s elektrickým i spalovacím pohonem. Pár aut už je dokonce skladem.
Kdo chtěl v Evropě vůz americké značky Dodge, musel v minulosti využít služeb individuálních importérů. Automobilka však už před časem ohlásila, že se chystá do Evropy, a teď je to tu – Dodge Charger je možné oficiálně koupit i v Evropě, a to nejen s elektrickým pohonem, ale i s řadovým šestiválcem Hurricane.
Charger Daytona je elektrickou verzí a bude k mání v provedení R/T o 544 koních a Scat Pack o 680 koních. V obou případech má 400V baterii o kapacitě 100,5 kWh, která se zvládne nabíjet výkonem až 183 kW, takže nabití z 20 na 80 % má v ideálním případě trvat 27 minut.
Verze Scat Pack je pravděpodobně jediná, která se dostane na stokilometrovou rychlost za méně než čtyři sekundy. Dodge uvádí její zrychlení na 60 mph (97 km/h) za 3,3 sekundy. Je pro ni k dispozici paket Track se 16" předními brzdovými kotouči, 20" koly s pneumatikami o šíři 305 mm vpředu a 325 mm vzadu a adaptivní odpružení.
Charger Sixpack má pod kapotou řadový šestiválec Hurricane o objemu tří litrů. Výkonová provedení jsou pojmenovaná stejně – R/T nabízí 426 koní a 634 Nm, Scat Pack dává 558 koní a 719 Nm.
V obou případech je motor spojený s osmistupňovým automatem a pohání všechna kola, podobně jako u BMW je však možné pohon předních kol odpojit a mít z chargeru zadokolku. Následně se budou hodit funkce jako Line Lock, což znamená odpojení předního pohonu pro burnout zadních kol. Samozřejmostí je také launch control a řada jízdních režimů, které upraví chování vozu podle toho, kde zrovna budete jezdit, či funkce nahrávání jízdy s telemetrií.
Po stránce výbavy ovšem u žádné z verzí nečekejte přehnaný luxus, přeci jen tu jde hlavně o výkony. Věci jako elektrické sedačky, ambientní osvětlení interiéru s nastavitelnou barvou, head-up displej, bezdrátová nabíječka či 360° kamerový systém, který se s velikostí chargeru bude docela hodit, budou k mání za příplatek v paketu Plus. Dále bude možné přikoupit prosklenou střechu, audiosystém Alpine Pro o 18 reproduktorech či sportovní sedačky s výraznějším bočním vedením. Jak je v Evropě běžné, ve standardu budou asistenty jako sledování mrtvého úhlu, rozpoznávání dopravních značek, sledování únavy řidiče či samočinné nouzové brzdění.
Charger je už nyní možné objednávat skrz síť autorizovaných partnerů evropského importéra KW Auto. V Česku je takových partnerů pět, tři v severní půlce Čech a dva na jižní Moravě. Někteří z nich už nyní mají v nabídce různé verze chargeru jak ve stadiu předobjednávky do výroby, tak i skladových aut. Většinou to jsou modely se šestiválcem. Ceny začínají od 66 tisíc eur, tedy zhruba 1,6 milionu korun.
Zdroj info, foto, videa: Dodge