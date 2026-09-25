Nový Duramax má 8,3 litru a 1668 Nm. GM vyvinul obří diesel úplně od základu
Velké vznětové motory z evropských osobních aut ustupují. Koncern General Motors ale právě představil zcela nový vznětový osmiválec o objemu 8,3 litru. Pro těžké pick-upy Chevrolet Silverado HD a GMC Sierra HD připravil agregát s výkonem 414 kW a točivým momentem 1668 Nm.
Nejde o další úpravu dosavadního šestapůllitrového Duramaxu. Výrobce navrhl nový osmiválec od základu přímo pro těžké pick-upy, v nichž diesel zůstává běžnou volbou: podle automobilky si jej vybírá víc než šedesát procent zákazníků tohoto segmentu. Právě proto dává vývoj velkého spalovacího motoru v Americe obchodní smysl, i když z evropského pohledu působí až skoro nepatřičně.
Základem Duramaxu 8.3 Turbo-Diesel V8 je blok z litiny s vermikulárním grafitem. Ta oproti běžné šedé litině nabízí při příznivé hmotnosti vyšší pevnost a tuhost, což se u silně zatěžovaného motoru hodí. Klikový hřídel a ojnice jsou kované, GM uvádí také ocelové písty. Dosavadní Duramax 6.6 používal blok ze šedé litiny.
Vermikulární grafit, také také červíkovitý nebo zhutněný grafit, je morfologická forma uhlíku, která má tvar připomínající malé červíky nebo zakřivená vlákna se zaoblenými konci. V metalurgii tvoří tvarový přechod mezi lupínkovým (šedá litina) a kuličkovým (tvárná litina) grafitem.
Výrobce doplnil vysokoprůtokové vstřikování, turbodmychadlo s proměnnou geometrií a dvoustupňový kapalinový mezichladič stlačeného vzduchu. Přepracoval i chlazení motoru a uspořádání systému úpravy výfukových plynů. Silnější motorová brzda má pomáhat při dlouhých sjezdech s přívěsem. Osmiválec spolupracuje s desetistupňovým automatem Allison.
Materiál bloku má u GM zajímavou minulost. Litinu s vermikulárním grafitem automobilka zamýšlela už pro menší, nakonec zrušený diesel Duramax 4.5 z období před finanční krizí roku 2008. U nového motoru však jde o vlastní konstrukci, nikoli o oživení tehdejšího projektu.
Nejsilnější motor, nikoli nejvyšší hmotnost přívěsu
Nový osmiválec dosahuje působivých hodnot: 414 kW a 1668 Nm. Proti dosavadnímu dieselu 6.6 Duramax, který nabízel přibližně 350 kW a 1322 Nm, je to zhruba o osmnáct procent vyšší výkon a o 26 procent vyšší točivý moment. GM jej na základě dostupných údajů označuje za nejsilnější diesel mezi těžkými pick-upy konkurenčních značek.
To ovšem neznamená prvenství v maximální hmotnosti taženého přívěsu. V odpovídající konfiguraci zvládnou nové vozy GM s návěsem připojeným na korbě až 17.237 kg, s klasickým přívěsem až 9072 kg. Ford Super Duty uvádí s návěsem na korbě až 18.144 kg. V obou případech jde o maxima pro specificky vybavené verze.
Silnější motor dostal i upravené auto
S novým pohonem se mění také řízení a brzdy modelů Silverado HD a Sierry HD. Hydraulický posilovač nahrazuje elektrické hřebenové řízení, které má podle GM přibližně o třicet procent vyšší posilovací účinek. Nový elektronický posilovač brzd doplňují přední kotouče o průměru 371 milimetrů a pevné čtyřpístkové třmeny.
GM bude Duramax vyrábět v rozšířeném závodě DMAX v Brookville v Ohiu, do něhož dříve investoval 920 milionů dolarů (19,7 miliardy korun). Silverado HD a Sierra HD modelového roku 2027 mají k americkým prodejcům dorazit koncem letošního roku. A mimochodem: během vývoje dostal projekt přezdívku Mongoose, což bylo jemné a poetické šťouchnutí do Fordu v upoutávkách na nově vyvíjený motor. Proti jeho dieselu s kódovým jménem Scorpion totiž GM postavil promyku, která mimo jiné úspěšně loví také štíry.
Zdroj: GM, Chevrolet, Ford, The Drive