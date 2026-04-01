Nový fastback Alpine A390 má české ceny! Jak si stojí proti konkurenci?

Jiří Landa
Elektrický sportovní fastback Alpine A390 míří vysoko. Na českém trhu již můžete objednat verzi Alpine A390 GT se třemi elektromotory a systémovým výkonem 400 koní. Výkonnější varianta přijde později.

A390 začíná na sebevědomé ceně 1.700.000 korun za variantu, které zrychlení z 0 na 100 trvá pod 5 sekund. Cílí na zákazníky sportovně laděných prémiových crossoverů.

Bude pokročilý torque vectoring nového modelu stačit na úspěch Hyundaie Ioniq 5 N se simulovanými převody nebo na silné jméno stuttgartského Porsche Macan? Jak si proti nim stojí na papíře, jsme přehledně sepsali do tabulky níže:

 Alpine A390 GTHyundai Ioniq 5 NPorsche Macan 4Tesla Model Y Performance AWD
Motor3 x synchronní elektromotor2x synchronní elektromotor2x synchronní elektromotor1x synchronní elektromotor vzadu, 1x asyncrhonní vpředu
Pohonvšech kolvšech kolvšech kolvšech kol
Největší výkon [kW/min]295 kW (400 k)/-478 kW (650 k)/-300 kW (408 k)/-338 kW (460 k)/-
Točivý moment [N.m/min] 661/-770/-650/-660/-
Převodovka1st. reduktor1st. reduktor1st. reduktor1st. reduktor
Max. rychlost [km/h]200260220250
Zrychlení 0-100 km/h [s]4,83,55,23,5
Komb. spotřeba [kWh/100 km]18,7-20,4 (20" - 21" disky)21,217,816,2
Baterie89 kWh84 kWh100 (95 využitelná) kWh83 (79 využitelná) kWh
Dojezd [km]557448611580
Nabíjení [DC/AC, kW]150/22260/11270/11250/11
Pohotovostní/celková hmotnost [kg]2124/-2275/26602405/29202108/2543
Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]1350/750-2500/7501600/750
Rozměry d x š x v [mm]4615 × 1885 × 15324715 × 1940 × 15854784 × 1938 × 16224796 × 1920 × 1611
Rozvor [mm]2708300028932890
Objem zavazadlového prostoru [l]532/1643480/1540 + 24540/1348 + 84822/2138 + 116
Cena od [Kč]1.700.0001.799.9902.165.8211.524.900

Svým výkonem atakuje hodnoty Porsche Macan, oproti Ioniqu 5 N zase nabízí příznivější základní cenu a vyšší dojezd. Tesla Model Y již tradičně boduje příznivou cenou, je o téměř 200 tisíc korun levnější. Alpine A390 by ale měl zejména oproti Modelu Y poskytovat silnější zážitek z jízdy. Interiér navíc nabídne i fyzická tlačítka a konvenčnější uspořádání.

Na český trh by měla brzy přijít také výkonnější varianta Alpine A390 GTS. Ta slibuje vyšší výkon i maximální rychlost, nepatrně nižší hmotnost a lepší zrychlení. Kromě toho by měla umět také nabíjení s vyšším špičkovým výkonem až 190 kW, což by ji trochu přiblížilo konkurentům zmíněným výše. Porovnání obou verzí najdete přehledně v další tabulce:

VerzeA390 GTA390 GTS
Maximální výkon295 kW (400 k)345 kW (470 k)
Maximální točivý moment661 Nm824 Nm
Minimální pohotovostní hmotnost2124 kg2121 kg
Maximální rychlost200 km/h220 km/h
Zrychlení 0-100 km/h4,8 s3,9 s
Zrychlení 0-400 m13,1 s12,2 s
Zrychlení 0-1000 m24,1 s22,5 s
Maximální kapacita nabíjení (DC)150 kW190 kW (necertifikováno)
Nabíjení 15-80 %29 min25 min

Dali byste elektrickému crossoveru se sportovními ambicemi šanci, nebo predikujete budoucnost podobnou té modelu A110, která je úžasným autem, jež však prodejům dua Porsche Cayman/Boxster neukouslo tak velké procento, o jakém automobilka snila?

Zdroj: Alpine

