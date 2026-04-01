Nový fastback Alpine A390 má české ceny! Jak si stojí proti konkurenci?
Elektrický sportovní fastback Alpine A390 míří vysoko. Na českém trhu již můžete objednat verzi Alpine A390 GT se třemi elektromotory a systémovým výkonem 400 koní. Výkonnější varianta přijde později.
A390 začíná na sebevědomé ceně 1.700.000 korun za variantu, které zrychlení z 0 na 100 trvá pod 5 sekund. Cílí na zákazníky sportovně laděných prémiových crossoverů.
Bude pokročilý torque vectoring nového modelu stačit na úspěch Hyundaie Ioniq 5 N se simulovanými převody nebo na silné jméno stuttgartského Porsche Macan? Jak si proti nim stojí na papíře, jsme přehledně sepsali do tabulky níže:
|Alpine A390 GT
|Hyundai Ioniq 5 N
|Porsche Macan 4
|Tesla Model Y Performance AWD
|Motor
|3 x synchronní elektromotor
|2x synchronní elektromotor
|2x synchronní elektromotor
|1x synchronní elektromotor vzadu, 1x asyncrhonní vpředu
|Pohon
|všech kol
|všech kol
|všech kol
|všech kol
|Největší výkon [kW/min]
|295 kW (400 k)/-
|478 kW (650 k)/-
|300 kW (408 k)/-
|338 kW (460 k)/-
|Točivý moment [N.m/min]
|661/-
|770/-
|650/-
|660/-
|Převodovka
|1st. reduktor
|1st. reduktor
|1st. reduktor
|1st. reduktor
|Max. rychlost [km/h]
|200
|260
|220
|250
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|4,8
|3,5
|5,2
|3,5
|Komb. spotřeba [kWh/100 km]
|18,7-20,4 (20" - 21" disky)
|21,2
|17,8
|16,2
|Baterie
|89 kWh
|84 kWh
|100 (95 využitelná) kWh
|83 (79 využitelná) kWh
|Dojezd [km]
|557
|448
|611
|580
|Nabíjení [DC/AC, kW]
|150/22
|260/11
|270/11
|250/11
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|2124/-
|2275/2660
|2405/2920
|2108/2543
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|1350/750
|-
|2500/750
|1600/750
|Rozměry d x š x v [mm]
|4615 × 1885 × 1532
|4715 × 1940 × 1585
|4784 × 1938 × 1622
|4796 × 1920 × 1611
|Rozvor [mm]
|2708
|3000
|2893
|2890
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|532/1643
|480/1540 + 24
|540/1348 + 84
|822/2138 + 116
|Cena od [Kč]
|1.700.000
|1.799.990
|2.165.821
|1.524.900
Svým výkonem atakuje hodnoty Porsche Macan, oproti Ioniqu 5 N zase nabízí příznivější základní cenu a vyšší dojezd. Tesla Model Y již tradičně boduje příznivou cenou, je o téměř 200 tisíc korun levnější. Alpine A390 by ale měl zejména oproti Modelu Y poskytovat silnější zážitek z jízdy. Interiér navíc nabídne i fyzická tlačítka a konvenčnější uspořádání.
Na český trh by měla brzy přijít také výkonnější varianta Alpine A390 GTS. Ta slibuje vyšší výkon i maximální rychlost, nepatrně nižší hmotnost a lepší zrychlení. Kromě toho by měla umět také nabíjení s vyšším špičkovým výkonem až 190 kW, což by ji trochu přiblížilo konkurentům zmíněným výše. Porovnání obou verzí najdete přehledně v další tabulce:
|Verze
|A390 GT
|A390 GTS
|Maximální výkon
|295 kW (400 k)
|345 kW (470 k)
|Maximální točivý moment
|661 Nm
|824 Nm
|Minimální pohotovostní hmotnost
|2124 kg
|2121 kg
|Maximální rychlost
|200 km/h
|220 km/h
|Zrychlení 0-100 km/h
|4,8 s
|3,9 s
|Zrychlení 0-400 m
|13,1 s
|12,2 s
|Zrychlení 0-1000 m
|24,1 s
|22,5 s
|Maximální kapacita nabíjení (DC)
|150 kW
|190 kW (necertifikováno)
|Nabíjení 15-80 %
|29 min
|25 min
Dali byste elektrickému crossoveru se sportovními ambicemi šanci, nebo predikujete budoucnost podobnou té modelu A110, která je úžasným autem, jež však prodejům dua Porsche Cayman/Boxster neukouslo tak velké procento, o jakém automobilka snila?
Zdroj: Alpine