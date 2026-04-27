Nový Freelander se ukázal v produkční verzi. Britsko-čínský obr míří i k nám
Land Rover rozšiřuje své portfolio o další značku. Freelander bude vznikat ve spolupráci s čínským Chery a jeho první model se právě ukázal v produkční verzi, kterou brzy potkáme i v Evropě.
Je to jen pár týdnů, co značka Freelander ukázala koncept nazvaný Concept97. Ten názvem i vzhledem odkazoval na Land Rover Freelander, představený právě v roce 1997. Oficiální představení prvního produkčního vozu nové značky spadající pod společný podnik mezi britským JLR a čínským Chery má přijít letos v létě, auto se ale přesto ukázalo v předstihu.
Navzdory očekáváním nebyl na právě probíhajícím autosalonu v Pekingu Freelander zastoupen vlastním stánkem a neobjevil se ani na obrovitém stánku Chery. Na jeho koncept 97 jsem sice narazil na stánku Huawei, to hlavní se ale odehrávalo o pár stovek kilometrů dále. Freelander se totiž novinářům ukázal na vlastní prezentaci v městě Wuhu, kde sídlí Chery.
Produkční verze se jmenuje Freelander 8 a na koncept odkazuje velmi věrně. Chybí mu tedy displeje místo předních světel, ale to bylo asi každému jasné. Základní tvar je totožný, stejný je i profil s rozděleným sloupkem D, odkazujícím na původní Freelander. Proti tomu je auto výrazně větší, měří teď kolem 5,1 metru. V nabídce značky má tento model zřejmě pozici vlajkové lodi a další chystané modely už mají být menší.
Vzhledem k novým požadavkům čínské vlády z auta zmizely zcela zapuštěné kliky, záď s obrovským nápisem Freelander ale zůstala v podstatě totožná. Platí to i pro interiér, který má stejně jako BMW iX3 nebo Xiaomi YU7 úzký protáhlý displej přímo pod čelním oknem. Jinak je to ale typická čínská moderna s minimalistickým přístupem a dvěma otočnými ovladači po vzoru JLR.
Auto navržené pod taktovkou designéra Gerryho McGoverna bylo vyvinuto v Číně s technikou od Chery. Znamená to platformu E0X, kterou používají „prémiovější“ modely a značky této automobilky. Jistotou je elektrická verze, která by ve vrcholné verzi měla nabídnout tři elektromotory a výkon 412 kW. Dostane také 800V architekturu a cell-to-pack baterii CATL Freevoy s nabíjecím výkonem až 360 kW.
Kromě toho ale bude také varianta se sériovým hybridem a velkou baterií, která jako generátor využije přeplňovanou patnáctistovku z vlastního vývoje Chery. Později se má objevit také plug-in hybridní varianta s paralelním hybridem. Obě tyto varianty dostanou kromě spalovacího motoru dva elektromotory a s pohonem všech kol se počítá vždy.
Vozidlo je vybaveno inteligentním asistentem řízení Huawei ADS 5 a systémem LiDAR s 896 řádky. Je rovněž doplněno inteligentním systémem pro všechny typy terénu i-ATS, který integruje data z LiDARu a binokulární kamery pro rozpoznávání terénu a plánování strategie jízdy. Výpočetní architektura využívá hardware Qualcomm Snapdragon 8397, který tvoří součást platformy centralizovaného řízení vozidla.
Auto je od počátku plánováno jako globální model a ještě letos začne prodej i na exportních trzích, a to dokonce ještě před Čínou samotnou. Prvními budou sice země Blízkého východu, hned nato má ale následovat i Evropa. Česko mi zástupce Freelanderu sice nepotvrdil, vzhledem k přítomnosti JLR i mnoha značek Chery u nás je ale příchod sem pravděpodobný.
První novodobý freelander se začne vyrábět ještě letos v továrně v čínském Changshu. Pak má každých šest měsíců následovat jeden nový model a současný plán počítá celkem se šesti modely.
Zdroj: Freelander, zdroj foto: Freelander, zdroj videa: