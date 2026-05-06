Nový hothatch na scéně! Přijíždí Opel Corsa GSE, nejvýkonnější corsa v historii
Přestože nová generace nejprodávanějšího malého vozu v Německu by měla přijít už příští rok, nadělil Opel té stávající pořádnou dávku energie navíc. Má téměř 300 koní a na stovku vystřelí za 5,5 sekundy.
Sportovní verze opelů začaly s označením GSi, kterým se pyšnila už první generace malého hatchbacku Corsa A, prošly si obdobím OPC a ještě poslední generace modelu Insignia se stihla k označení GSi, tedy Grand Sport injection, vrátit. Poté se automobilka dostává do éry elektrické a přichází označení GSE (Grand Sport Electric).
To již brzy uvidíme také na malém městském hatchbacku, který je ve své stávající generaci „F“ na trhu už dlouhých 7 let. Před dvěma lety se však dočkal významné modernizace a nyní se ukazuje ve své nejvýkonnější variantě. Automobilka jej dle svých slov „nabíjí ještě většími emocemi, vzrušením, výkonem a plně elektrickým potěšením z jízdy.“
Nová corsa GSE sdílí svou pohonnou jednotku s loni uvedeným crossoverem Mokka GSE, což znamená výkon 207 kW (281 k) a točivý moment 345 Nm. Ke zrychlení z 0 na 100 km/h jí stačí 5,5 sekundy, o více než sekundu méně než dosud nejrychlejšímu Opelu Corsa OPC z let 2014–2016. Ten by jí však na delší trati ujel, jelikož dokázal vyvinout maximální rychlost až 230 km/h, kdežto nový elektrický hatchback se zastaví už na 180 km/h.
O zábavný jízdní projev a spolehlivý přenos výkonu na přední nápravě se stará lamelový samosvorný diferenciál typu torsen a snížený sportovní podvozek se speciálně navrženými nápravami, stabilizátory a hydraulickými tlumiči. Pro verzi GSE bylo optimalizováno také řízení a reakce na sešlápnutí pedálů. Brzdný účinek zajistí čtyřpístkové brzdové třmeny Alcon.
Na výběr bude ze tří jízdních režimů, jejichž dynamika bude nejspíš výrazně odlišná. Uvedených výkonů totiž corsa GSE dosahuje pouze v režimu Sport. Běžný režim Normal ubere výkon na hodnotu 170 kW (231 k) a režim Eco je nastaven pro co největší účinnost, s čímž se pojí také omezení maximální rychlosti na 150 km/h.
Vozidlo zatím není homologováno, a tak jsou hodnoty předběžné, víme ale, že pod podlahou ukryje corsa GSE známou lithium-iontovou baterii s využitelnou kapacitou 51 kWh. V modelu Mokka GSE trvá její nabití z 20 na 80 % přibližně 27 minut (s maximálním výkonem 100 kW) a dojezd slibuje 336 km dle normy WLTP. U modelu Corsa můžeme díky nižší karoserii i hmotnosti předpokládat o něco lepší hodnoty.
Sebevědomá, říká Opel
Nová corsa GSE má svůj výkon předvádět sebevědomě. V překladu to znamená, že jí Opel nadělil mírně přepracované nárazníky vpředu i vzadu, které spojují vertikální „přívody vzduchu“ v rozících se středovou částí předního nárazníku i zadního difuzoru.
Kupodivu tato malá změna opravdu dělá auto agresivnějším, ovšem ne tolik jako rozšířené lemy blatníků a na pohled obrovské 18" disky kol, které obouvají pneumatiky Michelin Pilot Sport 4S. Ty vozu dodávají dostatečnou dávku agresivity, aniž by celek působil nepatřičně. Možná odtud plyne zmiňované sebevědomí.
Na předních dveřích jsou také relativně velké znaky GSE a jeden malý najdeme také na spodní hraně předního nárazníku, v zadní části kupodivu není. Corsu GSE si ale s běžným modelem nespleteme v interiéru, který dostal nádherné čalounění sedadel v kostkovaném vzoru. Odkazuje tím na historické modely a můžeme-li z fotek soudit, vypadá skvěle.
Sportovní nádech dodávají také zářivě žluté bezpečnostní pásy, které se v sériových vozech neobjevují příliš často, nebo pouze za příplatek. Žluté prošívání najdeme také na zmíněných sportovních sedadlech, volantu, loketní opěrce a ve výplni dveří.
Displej coby přístrojový štít před řidičem i centrální 10" obrazovka dostanou nový design GSE. Centrální displej bude umět zobrazit údaje o výkonu, přetížení, hodnoty zrychlení, údaje o správě baterie a mnoho dalšího.
Nová corsa GSE nešetří ani na výbavě, kromě vyhřívaných sedadel a volantu nebo 180° couvací kamery a bezklíčového přístupu nabízí také třeba obousměrnou palubní nabíječku (V2L). Tu lze použít k napájení externích zařízení od elektrokol až po elektrické grily energií přímo z baterie vozidla.
To vše má ukazovat na fakt, že nová corsa GSE nabídne skutečný pocit „OMG! GSE“. Na trh bude uvedena koncem roku a svou výstavní premiéru si oslaví na říjnovém pařížském autosalonu. Na trhu se postaví například zcela novému ID.Polu GTI nebo Cupře Raval.
Zdroj: Opel