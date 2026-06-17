Nový Hyundai i20 již oficiálně: Největší konkurent fabie se teď tváří jako crossover
Po neoficiálním úniku designu nové generace populárního hatchbacku brazilské zastoupení představilo novou i20 také oficiálně. Navazuje na nový designový jazyk Art of Steel a nabídne také zvýšenou variantu X line.
V tuzemsku byl model i20 minulý rok druhým nejprodávanějším malým autem. Na každé čtyři prodané fabie připadl jeden kus i20 a model tak o pár kusů předehnal také populární sandero. Nová generace narostla do délky a automobilka Hyundai s ní plánuje zaplnit mezeru mezi segmentem hatchbacků a kompaktních SUV.
Představený model byl podle tiskové zprávy vyvinut na platformě K3 exkluzivně pro brazilský trh, ovšem je těžké uvěřit, že by se do Evropy čtvrtá generace i20 nedostala, nebo že by měla výrazně odlišný design. Ostatně dle generačních cyklů už je na čase.
Design Art of Steel implementuje jednoduché avšak výrazné linie a celkově ostřejší tvary, přičemž klíčovým prvkem je světelný podpis ve tvaru písmene H v přední části vozu. Vůz byl prezentován na velkých 17" kolech v designu evokujícím pohyb i u stojícího vozidla.
Vzhled crossoveru podtrhuje především bohaté oplastování spodní části vozu včetně výrazného zadního nárazníku. Sloupek C připomíná model ioniq 3 a skrývá zavazadelník o objemu 346 litrů (VDA). Sklopením zadních sedadel ho lze zvětšit na 1152 litrů (VDA).
Dynamický interiér
Automobilka interiér vozu popisuje jako dynamicky prémiový, oproti únikům z minulého týdne v něm ale najdeme o poznání umírněnější volant. Na něm místo loga zaujímají čtyři tečky, které představují písmeno H v Morseově kódu. Hyundai i20 |
Na prémiovosti má velký podíl dvoubarevné provedení interiéru se sedadly potaženými kůží, ale i jednolitý design horizontálních displejů s úhlopříčkou 12,3" u každého z nich, který známe z větších modelů značky. Již při úniku jsme zmiňovali vertikální výdechy klimatizace, které dle automobilky přispívají k “dynamickému pocitu uvnitř vozu”.
Automobilka navrhla novou i20 tak, aby řidičům usnadnila každodenní život. Implementuje tak aktualizace softwaru vzduchem nebo standardní propojení vozu s aplikací Hyundai Bluelink. V interiéru by také mělo být mnoho odkládacích prostorů a schránek, do některých směrů však oproti stávající generaci ubylo na místě.
Nezapomnělo se ani na bezpečnost a nová i20 nabídne v paketu SmartSense například asistenci při couvání z parkovacího místa, udržování ve středu jízdního pruhu, detekci únavy řidiče a autonomní nouzové brzdění, které reaguje také na cyklisty a upozorňuje na potenciální kolize. Nám tento výčet bezpečnostních systémů zní skoro stejně s legislativními požadavky pro uvedení na evropský trh…
K dispozici je také hlídání mrtvých úhlů nebo systém, který se snaží zabránit nehodě při otevření dveří. Měl by být k dispozici také adaptivní tempomat schopný rozjezdu po úplném zastavení nebo adaptivní dálková světla se schopností vykrývání protijedoucích vozidel.
Punc exkluzivity
Pro zákazníky, kteří chtějí z koupě nového modelu mít něco navíc, připravil brazilský Hyundai edici X line, která je limitována (nevíme však, jestli počtem kusů nebo časově) a svému majiteli to připomíná plaketkou před řadicí pákou, prahy s nápisem X Line a gumovými rohožemi se zvýšenými okraji.
Okolí verzi X line nejspíše nepozná, exkluzivní prvky ale přeci jen nabízí. Patří mezi ně černá loga automobilky, lesklá černá kola, kryty zrcátek a ochranné prvky předního i zadního nárazníku. Nechybí logo X line na plastové části sloupku C.
Edice je nabízena pouze ve dvou barvách: v šedé Shadow Grey a nové perleťové šedé Lumina Grey. Ani běžné varianty však zdaleka nedosahují pestrobarevnosti současné evropské i20.
Bude na výběr mezi bílou Atlas, černou Onyx, stříbrnými Brisk a Sand, zmíněnými šedými barvami laku a ještě jedním šedým lakováním Silk a v neposlední řadě bude možné novou i20 koupit v tmavě modré Sapphire Blue, ve které se představila.
Na brazilském trhu dostane tříválcové litrové motorizace o výkonu 75 až 115 koní, počínaje atmosférickou motorizací Kappa 1.0 a konče její přeplňovanou verzí Kappa 1.0 TGDI, která kromě benzínu dokáže spalovat také ethanol. Točivý moment až 172 Nm navíc nabízí už o 1750 ot./min.
|Model
|Hyundai i20 (2026, EU)
|Hyundai i20 (2027, Brazílie)
|Rozměr (d × š × v)
|4065 × 1775 × 1450 mm
|4130 × 1780 × 1495 mm
|Rozvor
|2580 mm
|Objem zavazadelníku (VDA)
|352 / 1165
|346 / 1152
|Prostor pro hlavu (vzadu)
|910 mm
|961 mm
|Šířka interiéru vzadu
|1445 mm
|1391 mm