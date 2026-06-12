Nový Hyundai i20 unikl ještě před premiérou! Populární hatchback zůstane stylový
Před oficiální premiérou čtvrté generace modelu Hyundai i20 na mistrovství světa ve fotbale unikly na web fotografie vozu bez jakéhokoli maskování. Ani v nové generaci si populární malý hatchback mezi konkurenty opravdu nespletete.
Stávající Hyundai i20 je v Česku přes své stáří stále velmi oblíbeným malým hatchbackem. V minulém roce byl dokonce druhým nejprodávanějším modelem ve své třídě hned po tuzemské fabii. O pár prodaných kusů předstihl dokonce i cenového šampiona v podobě Dacie Sandero.
Model i20 se zatím striktně držel šestileté generační obměny. První generace se představila v roce 2008, druhá přišla v roce 2014 a ta stávající třetí ke konci roku 2020. V Brazílii nyní unikla mezi veřejnost generace čtvrtá, která implementuje hned několik designových prvků modelů představených pro různé trhy za poslední rok.
V přední části dominují na dnešní dobu velké světlomety s denním svícením nápadně podobného tvaru, který najdeme na futuristickém konceptu Ioniq Earth. Z profilu zase nová generace modelu i20 přebrala linii bočních oken z nedávno představeného modelu Ioniq 3, která se v oblasti sloupku C ze spodní strany rychle zužuje.
Tento designový prvek znamená specificky tvarovanou záď a velmi široký sloupek C a na první pohled nápadně připomíná tvar vodíkového modelu Nexo. Na první pohled člověk pozná, že jde o model značky Hyundai, krize identity se v tomto případě rozhodně konat nebude. Zadní světlomety spojuje tradiční prvek posledních let v podobě úzké světelné linky.
Uvnitř jako z jiného vesmíru
Pohled dovnitř nové generace Hyundaie i20 chvíli trvá zpracovat, jelikož jeho volant na sebe strhává veškerou pozornost. Působí téměř jako z jiného světa; s dovnitř prohnutou spodní částí věnce volantu, velkou hloubkou a výraznými tvary by parádu udělal v kdejakém supersportu.
Vidět ho tak v malém městském vozu je přinejmenším překvapivé a je otázkou, zda odklon od kulatého tvaru bude mezi zákazníky vítanou změnou. Na jeho ramenou jsou však stále fyzická tlačítka, to ocení asi každý.
Interiéru dominuje široká obrazovka, přičemž centrální displej se zdá být mírně nakloněný směrem k řidiči. Pod ním je další řada fyzických tlačítek a dva otočné ovladače.
Zajímavý designový prvek představuje vertikální středová konzola, kterou lemují velké výdechy ventilace a ve spodní části se nachází velký otočný ovladač zdánlivě sloužící k ovládání rychlosti ventilátoru.
Zatím není jasné, nakolik se uniklá varianta pro brazilský trh bude lišit od té evropské, ani jaké motorizace najdou cestu pod kapotu. Uniklý kus by sice měl být jihoamerickou specifikací vyráběnou v Brazílii, ovšem když se podíváme na odlišnosti stávající generace od evropské specifikace, není jich příliš.
Vzhledem k popularitě modelu na Starém kontinentu je pravděpodobné, že se automobilka vynasnaží udržet zájem zákazníků kromě evoluce již existujících motorů také alespoň částečně elektrifikovaným pohonem.
Zdroje: 6pistonsmedia, Autocar India, Rushlane