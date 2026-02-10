Nový Hyundai Ioniq 3 dorazí v březnu. Čeká nás smršť elektrických a hybridních novinek
Hyundai chystá v Evropě nabité měsíce. Už v dubnu má ukázat nový Ioniq 3 a vedle něj připravuje také modernizovanou i30, další vývoj tucsonu i novou generaci bayonu. Tím si značka upevní pozici na trhu elektrifikace a elektromobility.
Letošní rok má být pro Hyundai v Evropě důležitý. Během příštích osmnácti měsíců chce značka uvést několik novinek pro segmenty B a C a část z nich má být elektrifikovaná. Jako první se zmiňuje Ioniq 3, který má mít premiéru v dubnu.
Ioniq 3 se má zařadit mezi kompaktní elektromobily a navázat na technický směr platformy E-GMP. V médiích se v této souvislosti objevují informace o 400V architektuře a dojezdu přibližně 630 kilometrů, konkrétní parametry ale budou záviset na verzi a finální homologaci. Spekuluje se o výrobě v Turecku, tedy v zemi, kde Hyundai dlouhodobě vyrábí i menší modely.
Současně Hyundai připravuje modernizovaný kompakt i30, další úpravy tucsonu a novou generaci bayonu. U těchto aut se očekává pokračování hybridních pohonů. Záměrem je, aby každá modelová řada měla v nabídce některou formu elektrifikace, a to bez toho, aby automobilka vsadila jen na jediný typ pohonu.
Hyundai zároveň počítá s tím, že evropský trh bude v příštích letech dál hledat rovnováhu mezi elektromobily a hybridy. V rozhodování hrají roli regulace, tempo výstavby infrastruktury i celková ekonomická a geopolitická nejistota.
Automobilka Hyundai loni v Evropě prodala 603.542 aut a udržela si podíl okolo čtyř procent. Rok bohatší na premiéry má podle očekávání přinést podobně stabilní poptávku. Výraznější provozní nástup novinek se čeká hlavně v roce 2027, kdy se mají ve větším objemu objevit už i u dealerů.
Zdroj: Auto car, Hyundai I Video: Redakce