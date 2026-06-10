Nový Hyundai Ioniq 3 poprvé naživo v Praze! Vejdou se do něj čtyři typičtí Češi a má obří kufr
Hyundai Ioniq 3 se v produkční verzi přijel ukázat do Prahy, kde neunikl našim zvídavým očím a prstům. Některá řešení jsou trochu kontroverzní, ale nabídne spoustu místa pro zavazadla a vejdou se do něj čtyři motorističtí novináři i s jistou rezervou. Ceny se dozvíme už za pár týdnů.
Když se loni světu ukázal Hyundai Concept Three, lákal publikum na nový designový jazyk Art of Steel, obří „tlamu“ vpředu, čtyři lampičky uprostřed přední masky i zadního čela či vzdušný interiér s velmi hlubokými sedadly. Že bude produkční verze vypadat zásadně jinak, bylo jasné už tehdy – a koncem dubna jsme se dozvěděli, jak konkrétně.
Tvary konceptu jsou celkem jasně vidět včetně oblouku, který se táhne z jedněch zadních dveří přes záď vozu na druhou stranu. Ta tam je však obří tlama na přídi, která dodávala konceptu dravost. I tak ale vůz vypadá zajímavě, a tak když české zastoupení značky přivezlo jeden kousek, stále ovšem předprodukční, do Prahy, nemohl jsem ho neprozkoumat.
Nový designový jazyk zachovává kostičky, které vycházejí z písmena H v morseovce. Stejně jako u jiných modelů je používá zejména u osvětlení, na rozdíl od jiných modelů však tvoří malé kostičky i hlavní světlomety. Jak bude tohle řešení fungovat, je zatím ve hvězdách – těším se, až se svezu ve tmě, abych to řádně vyzkoušel – automobilka ovšem slibuje, že vůz bude mít za příplatek i matrixy.
Vpředu čtveřice kostiček tvoří součást světelného podpisu, vzadu však nikoliv, při zapnutých obrysovkách nesvítí. Jsou totiž třetím brzdovým světlem, které tak po vzoru seatů a cuper trůní docela nízko, až pod dolní částí děleného zadního skla. Znamená to samozřejmě, že řidič dodávky, který se vám bude lepit na pozadí, ho uvidí hůř, ale po designové stránce je to velmi zajímavý detail.
Když už jsme vzadu, mrkněme do kufru. Když ho otevřete – elektrické otvírání nebude k mání, bohužel – uvidíte relativně malý prostor, ovšem ten tvoří jen část celkového objemu. Zvedněte však falešnou podlahu a ta jáma, která se skrývá pod ní, vás ohromí. Jmenuje se Megabox a Hyundai uvádí, že má objem 119 litrů. Celkový objem kufru včetně Megaboxu má být 441 litrů a upřímně, Megabox vypadá zhruba jako půlka, ne čtvrtina tohoto čísla. Ať už jsou však počty jakékoliv, tenhle zavazadelník je opravdu obří.
Kufr zpátky zavírám a beru za kliku, abych se dostal dovnitř. Kliky tu jsou čtyři stejné (jen s tím rozdílem, že obě přední mají plošku pro bezklíčové zamknutí) a úplně obyčejné, žádné vyklápění, žádné skrývání zadní kliky do sloupku C.
První dojem z ergonomie? Není špatná
Sedám do příjemně měkké, semišem a látkou čalouněné sedačky a navzdory tomu, že je venku docela teplo, mě chladí. Je totiž ventilovaná. To samozřejmě nebude součástí základní výbavy, odhaduji to spíš na příplatek i k vrcholné verzi, ale je fajn, že za to připlatit můžete. Ovšem schválně mi prosím napište do komentářů, co byste si vybrali radši – jestli ventilované sedačky, nebo elektrické otvírání pátých dveří.
Spolu s vyhříváním (to mohou mít i zadní vnější místa) se ventilace ovládá nikoliv v centrálním displeji, nýbrž pomocí tlačítka pod ním. Hned vedle je knoflík na hlasitost a tlačítko pro teplotu v dané půlce vozu. Po ergonomické stránce naprostá paráda.
Stejně tak vypadá velmi slibně tenký displej nahoře na palubní desce před řidičem. Má nahradit head-up displej a jeho úkolem podat nejnutnější informace, jako zařazený jízdní režim, rychlost jízdy či stav nabití baterie – a nebude ve standardní výbavě. Těm, kdo zvolí základní verzi, bude muset stačit centrální displej, který bude mít po vzoru Tesly Model 3 rychlost zobrazenu vlevo nahoře, co nejblíž pohledu řidiče na silnici.
Displej je samozřejmě dominantou palubní desky a v tomhle konkrétním kousku ukazuje nový infotainment Pleos. Ioniq 3 bude prvním hyundaiem, který ho dostane. V tomto voze ještě nefungoval úplně stoprocentně, šlo přeci jen o předprodukční vůz, ale jistý přehled o tom, jak bude fungovat, mám. Zajímavá je možnost úpravy ikon a zkratek v dolní liště displeje, jinak domovská obrazovka ukazuje vlevo informace o voze a jízdě a v pravých zhruba dvou třetinách mapu či třeba rádio.
O kus níž vidím bezdrátovou nabíječku a několik odkládacích prostor třeba i na ten mobil, pokud ho nebudete chtít nabíjet. Ze dvou držáků nápojů jeden nabízí možnost vyjmutí, čímž se otevře průvlak do dolního patra středového tunelu. Můžete sem tak umístit vysokou láhev.
Čtyři dospělí bez problému
Nemohli jsme neotestovat prostornost vozu, a jak lépe to udělat, než se dovnitř nasoukat ve čtyřech dospělých. Není to sebemenší problém, dokonce bych řekl, že na zadních sedačkách je na kolena prostoru hromada. S chodidly je to horší, když dá řidič sedačku až dolů, ten vzadu je nemůže podstrčit. A taky mám na zadní lavici kolena docela vysoko kvůli tlusté podlaze.
Na hlavu je to trochu horší, dotýkám se temenem stropu a před čelem mám strop tlustší, protože se tam schovává elektrická roletka prosklené střechy. Tu však samozřejmě není nutné kupovat, a tak bude místa na hlavu vzadu pocitově, vpředu i reálně víc.
Nový Hyundai Ioniq 3 se začne prodávat už za pár týdnů, ceník by měl být na světě na přelomu června a července a první vyrobená auta se do Česka dostanou v září. Mám-li odhadovat, čekal bych základní cenu někde nad 600 tisíci korunami, aby byl vůz konkurenceschopný ostatním „levným“ elektromobilům, které v těchto měsících přicházejí na trh. Samozřejmě, takhle špičkově vybavený kousek bude stát přes 900 tisíc korun.
Zdroj: Autorský text | foto, video: Marek Bednář/Auto.cz