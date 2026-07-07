Nový Hyundai Ioniq 6 je auto, na kterém se těžko hledají chyby. Mrkněte na videotest
Automobilka Hyundai loni modernizovala svůj elektrický streamliner Ioniq 6. Podrobil jsem ho důkladné zkoušce na silnici i u nabíječky.
Když Hyundai představil placatý elektromobil s designem v určitých bodech připomínající vozy Porsche a karoserií podobnou proudnicovým tatrovkám, řada věcí tu byla dost kontroverzní. Model Ioniq 6 však prošel faceliftem a já ho vyzkoušel ve vrcholné verzi, nepočítáme-li ostré „enko“.
Dostal jsem k testu verzi s kamerovými zrcátky, které zrovna v tomto modelu, na rozdíl třeba od ioniqu 9 nebo Hondy e, lákají oči k pohledu na špatné místo. Zjistil jsem, že uvnitř je královské množství prostoru, že zavazadelník je dlouhý, ale placatý a že verze N-Line řeší osobní problém, který mám s designem zádě tohoto modelu.
Zkoumal jsem také, jak se vypínají otravné asistenty – snad nejlépe ze všech aut, která si dnes můžete koupit jako nová – co všechno v ergonomii modernizace vylepšila, i jak ioniq 6 N line jezdí, jak daleko dojede a jak rychle se nabíjí.
Zdroj: Autorský text/Svět motorů | foto: auto.cz/David Rajdl | video: Svět motorů