Nový Jaguar Type 01 poprvé naživo: Britové nelhali! Tohle tady opravdu ještě nebylo
Modelem Type 01 automobilka Jaguar vstupuje do nové éry své existence. Luxusní gran turismo za miliony je jako auto z plakátu, které si v britském Gaydonu jednoduše vysnili.
Jsou to téměř dva roky, co automobilka Jaguar vyslala světu první pořádný signál, že to ještě zabalit nehodlá. Bavit se takhle o automobilce s více než stoletou historií je sice nemístné, na druhou stranu, co si má člověk asi tak myslet, když klikne na oficiální stránky výrobce a tam jsou v nabídce jenom ojetá auta.
Představy o tom, jak by měla taková automobilová renesance vypadat, jsme ale měli odlišné. Britové totiž pustili do světa pestrobarevnou kampaň plnou bytostí neurčitého pohlaví a zakončenou sloganem „Copy nothing“. Smazali všechno ze sociálních sítí, ale auto nikde. Tenkrát už bylo jasné, že budoucnost Jaguaru je elektrická, a když se později na svět prodral růžový koncept Type 00, všem došlo, proč byla ta čára, kterou automobilka udělala za svou minulostí, tak tlustá. Kdyby totiž tohle auto navazovalo na modely jako E-Pace nebo F-Pace, nikdo by ho nepochopil.
Výše vzpomínané skutečnosti se odehrály koncem roku 2024 s tím, že hotový vůz jsme podle tehdejších informací měli vidět o rok později. Inu, člověk míní, Britové mění a datum premiéry nakonec připadlo na 7. října 2026 ve dvě hodiny ráno našeho času. Proč tak složitě, když Jaguar působí v Evropě? Protože se světová premiéra odehrála v New Yorku a samotná automobilka počítá také s prodejem ve Spojených státech.
První odhalení i kontakt
Přestože bych se do New Yorku podíval rád, pro první kontakt s novým jaguarem stačilo zajet do sídla Land Roveru v britském Gaydonu. Tam nám za přísných bezpečnostních opatření ukázali 5235 mm dlouhé, 1403 mm vysoké čtyřdveřové GTčko s rozvorem přes tři metry, kapotou tak dlouhou, že by se pod ni vešel šestnáctiválec, a gigantickými 23palcovými koly, která sama o sobě zabírají více než polovinu celkové výšky auta.
Dalo by se říct, že od konceptu Type 00 se produkční verze nazvaná Type 01 liší druhým párem dveří, klasickými vnějšími zpětnými zrcátky a bohatším bočním prosklením. To je samozřejmě dobře, protože kdyby Jaguar lákal na revoluci a pak ukázal třeba crossover, byla by to ve světle „copy nothing“ kampaně skoro až zrada. Místo toho nám v Gaydonu ukázali v podstatě umělecké dílo, jehož majitel to ale bude mít „tam venku“ poměrně složité.
Výrobce totiž zachoval všechny ty krásné detaily konceptu, jako třeba mřížku pod čelním sklem, které opticky navazuje na přístrojovou desku, vodorovné lamely na zádi, v nichž jsou schované zadní svítilny, a s přimhouřením oka celou příď s velkými plochami, které budou v běžném provozu jako na střelnici. Bude prakticky nemožné udržet tohle auto dokonale čisté, protože zákoutí, do kterých může zalézt a jistě zaleze špína, je spousta, přestože Type 01 vypadá jako vykovaný z jednoho kusu hliníku.
S koeficientem odporu vzduchu 0,23 se jedná o nejaerodynamičtější jaguar, jsou tu aktivní lamely v předním nárazníku i výsuvný spoiler na zádi. A teď si představte, kdyby vedle výsuvných klik výrobce přistoupil také k digitálním zpětným zrcátkům místo obrovských „plácaček“, které dostal sériový vůz. Zajímavostí je dvojí provedení spodní části předního nárazníku, protože zatímco přibližně v polovině států USA není nutné mít vpředu registrační značku, v Evropě, kde se bude Type 01 samozřejmě také prodávat, tato povinnost je. Britové jsou ostatně hrdí na to, že byl vůz navržen, vyvíjen a vyroben ve Velké Británii.
„Jaguar Type 01 je prvním sériovým vozem, který představuje naši novou kreativní filozofii okázalého modernismu. Je nezaměnitelný a vyznačuje se špičkovým zpracováním interiéru i exteriéru, dramatickými proporcemi, inovativními detaily a sofistikovanými tvary povrchů, které zajišťují jak vizuální působivost, tak vynikající aerodynamické vlastnosti. Chtěli jsme vytvořit vůz, s nímž se každá cesta stane výjimečnou událostí,“ řekl Andrew Wheel, šéf vývoje designu ve společnosti Jaguar Land Rover. Snad tím pan Wheel nemyslel, že bude takové auto vyjíždět na silnice spíše výjimečně, nebo jen za hezkého počasí…
Pět metrů naprosté dokonalosti
Druhou složitostí jsou překvapivě rozměry, protože navzdory obrovské karoserii, dlouhé kapotě, pod níž nám Britové nahlédnout nedovolili, a minimálnímu přednímu převisu je za volantem asi tak stejně místa jako v 1310 mm vysokém Jaguaru F-Type a stejně složitě se za volant i usedá. Bezrámové dveře jsou masivní, čalouněné nástupní prahy široké a přední sloupky výrazně skloněné, takže si nejenom vysocí jedinci při nastupování pořádně protáhnou krční obratle.
Přední sedadla jsou nádherná a překvapivě hluboká, vyhřívaná, ventilovaná a s funkcí připomínající masáž lávovými kameny. Materiály jemné a kvalitní, a to podotýkám, že sedím v prototypu. Celým interiérem se táhne úzký tunel (páteř) se schránkami na nezbytnosti, pod nimi je prostor pro odložení dvojice telefonů a možná by se tam vešel i pár bot. Interiér ve vás totiž bez nadsázky budí potřebu se před nastoupením zout.
Kokpit je minimalistický, v čemž je jeho výhoda a zároveň i prokletí. Obrovský 24palcový displej před řidičem totiž kombinuje přístrojový štít a infotainment, různé ovládací prvky máte vpravo i vlevo a prototyp na první dobrou působil stran ovládání trochu chaoticky. Obraz je však čistý. Malý sedmipalcový displej uprostřed vypadá jako opřený mobilní telefon. Slouží klimatizaci, vyhřívání a podobně, osobní zkušenost s ním je však nulová. U prototypu přece nemusí být všechno funkční.
Možná jste si všimli, že vpředu není vnitřní zpětné zrcátko – buďme rádi za to. Z auta už je totiž vinou nízkého čelního skla, masivních předních sloupků a velkých vnějších zrcátek mizerný výhled, a kdyby ho omezovalo ještě zrcátko visící ze stropu, byla by to katastrofa. V Jaguaru si poradili třetím displejem pod spodní hranou čelního skla, který pouze přenáší obraz kamery umístěné na střeše vozu. Tam se během jízdy nezašpiní, navíc Type 01 nemá, stejně jako koncept Type 00, zadní okno, takže jinak byste za sebe skrz auto neviděli.
Pokud vás teď napadlo, že kvůli tomu musí být na zadních sedačkách dost temno, není – střecha je totiž prosklená a pouští dovnitř dost světla i skrze mléčnou clonu. I tak je ale sezení vzadu jenom pro menší jedince (a tím myslím třeba do 170 cm), protože zadní dveře jsou krátké, nástupní prostor nízký, a to jej ještě omezují masivní podběhy zadních kol, které u prototypu hyzdil kryt z recyklovaného plastu. Snad zůstane jenom v prototypu, dobře si ale vzpomínám, že Jaguar F-Pace ho měl v sérii.
Dozadu jsem se posadil, ale při mých 190 centimetrech to nebylo moc důstojné. Přitom by stačilo, kdyby se boční dveře otevíraly proti sobě jako u rollsů a nezavazel prostřední sloupek karoserie. Stejně jako u vozů Porsche ale nejsou moduly baterie v prostoru nohou zadních cestujících, tak aspoň máte kam složit chodidla.
Skoro to vypadá, jako by v Jaguaru nový Type 01 nejprve nakreslili a teprve pak začali přemýšlet, kam usadí posádku a zavazadla. Jinak by přece pod nevelkým víkem kufru nemohl být jenom prostor odhadem jako u Jaguaru F-Type Coupé (má 299 litrů), s tím rozdílem, že ten měl aspoň zavazadelník pevně oddělený od posádky. To ale u Type 01 neplatí – tam je mezi samostatnými zadními sedadly díra, skrze kterou vede „páteř“ vozu. Kufr nového jaguaru má ve skutečnosti 450 litrů, to ale i díky obrovské schránce pod designovou podlahou. Po sklopení zadních opěradel dostanete 1000 litrů, ale moc si nedovedu představit, že to bude někdo dělat.
Od dojmů k faktům
Pojďme si na chvíli odpočinout od mých osobních dojmů a mrknout na techniku. Jde o elektromobil využívající 850V architekturu JEA (Jaguar Electric Architecture), s baterií o kapacitě 118 kWh a trojicí elektromotorů (jeden 260kilowattový vpředu, dva 310kilowattové pro zadní kola) o celkovém výkonu 1016 koní a točivém momentu 1365 N.m. Jde o čtyřkolku, která v závislosti na jízdním režimu umí preferovat zadní kola a jako jeden z mála současných elektromobilů má dvoustupňovou převodovku.
I navzdory těm obrovským vnějším rozměrům a hmotnosti okolo 2,7 tuny vystřelí Jaguar Type 01 z nuly na stovku za 3,2 sekundy a na jedno nabití by měl být schopen ujet přes 700 kilometrů, samozřejmě ne za plné rychlosti. Přitom se ale vejde i do města – to díky systému řízení všech čtyř kol a průměru otáčení jako u běžného rodinného hatchbacku (11,5 metru).
Parametry nabíjení jsou neméně impozantní – stejnosměrně lze nabíjet výkonem až 350 kW, na 200 mil jízdy (asi 320 km) si podle výrobce nabijete za 13 minut a z 10 na 80 procent kapacity baterie jste za 22 minut. AC porty jsou navíc na obou stranách vozu, takže není potřeba moc přemýšlet nad tím, jak najedete k domácímu wallboxu.
Výrobce říká, že Type 01 jezdí jako pravý jaguar. Doslova hovoří o nezaměnitelném analogovém dojmu z řízení, což vzhledem k tomu, kolik má vůz elektroniky, působí přinejmenším úsměvně. Vůz dostal vzduchové odpružení s aktivními dvouventilovými tlumiči, těží z velmi tuhé karoserie (51.7 kN/stupeň, nejtužší integrovaná struktura baterie a karoserie v historii Jaguaru, což není tak překvapivé, když dosud měl Jaguar jenom jeden elektromobil), nízkého těžiště a ideálního rozložení hmotnosti mezi nápravami. Přední náprava je lichoběžníková, zadní víceprvková Integral Link. A pak je tady ta ohromná výkonová rezerva…
Nikdo neříká, že musíte vždycky využívat všechno, že ale rozhodně máte z čeho brát, značí naměřené pružné zrychlení ze stovky na sto osmdesát kilometrů v hodině za 4 sekundy. Za stejný čas se Škoda Enyaq RS Coupé rozkolébá z osmdesátky na sto dvacet, což jsme sami zjistili v roce 2022 během měření v rámci srovnávacího testu. Nikdo nebude tato dvě auta reálně srovnávat, ale je dobré mít představu o tom, v jakých dimenzích se případě dynamiky Jaguaru Type 01 pohybujeme.
Co bude dál?
Nový Jaguar Type 01 je plný superlativů a není se co divit, že jsou na něj Britové tak hrdí. Vypadá totiž jako auto, které si vysnili, nakreslili na papír a teprve pak začali řešit, jak se do něj vejde posádka. Vzhledem k tomu, o jak velký kolos se jedná, by kdekdo očekával duchovního nástupce Jaguaru XJ, ale to se neděje. Je to něco úplně nového a teď už se nedivím, proč Jaguar v tomto případě začal vlastně znova.
Tento text je výsledkem mojí návštěvy sídla Land Roveru v britském Gaydonu. Celou dobu se hovořilo o verzi s výkonem přes 1000 koní a cenou asi 150 tisíc euro, tedy asi 3,7 milionu korun. To nakonec není tak moc, pokud uvážíme, že se v minulých letech hodně mluvilo o konkurentovi pro vozy Bentley či dokonce Rolls-Royce. Objednávky by se měly otevřít začátkem příštího roku, první dodávky zákazníkům jsou zatím plánovány na jeho druhou polovinu.
Kdyby Jaguar zůstal pouze u jednoho nového auta, brzy by přišel bankrot. Na novém projektu pracovaly tři týmy, které dohromady vytvořily osmnáct konceptů. V budoucnu dorazí další modely na architektuře JEA, jenom zřejmě budou trochu blíž běžným zákazníkům. Type 01 je totiž auto tak specifické, že si ho asi pořídí jen opravdoví fajnšmekři. Jako parťáka pro běžný život si ho ale v době, kdy trhu vévodí SUV a crossovery, představit nedokážu.
A perlička pro ty, kteří dočetli až sem: slovo Type v názvu modelu odkazuje na slavné předchůdce, 0 značí nulové emise z výfuku a 1 značí první vůz nové generace. Těším se na pokračování.
Zdroj: Autorský text, Jaguar