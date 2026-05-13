Nový karoq neměl vzniknout. Teď se Škoda inspiruje v Číně, aby jej na trh dostala včas
Elektrická budoucnost má zatím přestávku, a tak se evropské automobilky vrací ke spalovacímu motoru. I v tomto segmentu se do Evropy hrne Čína, což i zavedené značky nutí k rázným krokům. Škoda tak podstatně zkrátí vývojový cyklus pro druhou generaci karoqu.
Čínská auta sice zatím zdaleka nedosáhla kvalitou úrovně těch západních, přesto se i tradiční automobilky od těch čínských začínají inspirovat. Ostatně jim mnohdy nic jiného ani nezbývá, což platí zejména pro rychlost vývoje. Zatímco u tradičních automobilek se obvykle mluví o 4 až 5 letech, v Číně je to často i pod dva roky.
Protože se rychle vyvinuté vozy valí i do Evropy, začaly se adaptovat i místní automobilky. Renault odevzdal celý vývoj nového elektrického twinga Číňanům, ačkoliv se auto bude vyrábět a prodávat v Evropě. Do produkčního stavu se auto dostalo za 100 týdnů, tedy lehce pod dva roky.
Volkswagen své nové elektrické a hybridní modely pro Čínu vyvinul za 24 měsíců a dal si jako cíl, že žádný z budoucích modelů nestráví ve vývoji déle než 36 měsíců. Tyto modely by se eventuálně mohly dostat i do Evropy, rozhodnuto o tom ale ještě nebylo.
Rapidní vývoj se ovšem dostal už i k nám, jak přiznal šéf technického vývoje Škody Johannes Neft v rozhovoru pro britské médium Auto Express. Nová generace Škody Karoq má být podle něj kompletně navržena a připravena pro produkci za tři roky. Tedy minimálně o rok rychleji, než to Škodovce obvykle trvalo dosud.
„Bude to jeden z nejrychlejších vývojových procesů, jaké jsme kdy v rámci koncernu Volkswagen i značky samotné zažili,“ řekl Neft. „Důvodem je to, že nám rozhodování trvalo delší dobu kvůli nejistotě ohledně budoucího vývoje v Evropě. Teď jsme ale rozhodnutí učinili a budeme postupovat ‚čínským tempem‘.“
Současná Škoda Karoq je na trhu už od roku 2017, zatímco obvyklý modelový cyklus je 6 až 8 let. Pro Škodu jde přitom o jeden z vůbec nejprodávanějších modelů, v Česku se loni zařadil na celkové třetí místo s 11.454 kusy. Celosvětově se jich loni prodalo přes 102.000 kusů.
Jenže ambiciózní plány s přechodem na elektromobilitu přípravy nástupce pořádně zpozdily. Posledními škodovkami se spalovacími motory se měly stát současné generace kodiaqu a superbu a karoq tak měl být plně nahrazen elektrickým elroqem. Na to nedošlo a koncern Volkswagen místo toho hystericky vrací spalovací motory do hry.
„Vozy se spalovacími motory budeme provozovat tak dlouho, dokud je budou zákazníci chtít, dokud to bude legálně možné a dokud to pro nás bude finančně životaschopné,“ řekl začátkem letošního roku šéf prodeje a marketingu Škody Martin Jahn.
Mezitím se do Evropy začala hrnout spalovací a hybridní konkurence z Číny a třeba Jaecoo 7 na mnoha trzích přímého konkurenta karoqu porazilo. Škodě tedy nezbývá nic jiného, než nástupce na trh dostat opravdu co nejrychleji. Jestli v něm i nadále budou čistě spalovací jednotky, jasné není, určitě se ale objeví nový full-hybridní pohon, který Volkswagen poprvé ukáže v novém T-Rocu.
Druhý karoq bude stát na platformě MQB Evo, stejně jako superb, kodiaq a zmíněný T-Roc. „Platforma MQB Evo je pro koncern VW i nadále bezpochyby jednou z nejdůležitějších, protože nehraje roli jen v Evropě, ale je důležitá po celém světě,“ dodal Neft. „MQB Evo používáme ve Státech, v Číně, zkrátka všude. Proto bude tato platforma zcela jistě aktualizována tak dlouho, dokud to bude kdekoli na světě zapotřebí.“
Jak bude novinka vypadat, asi ještě dlouho nezjistíme, měla by se ale inspirovat konceptem Škoda Vision 7S. To znamená značnou podobu s novými elektrickými modely elroq a epiq, které byly celé navržené v designovém jazyce Modern Solid. Rozhodně tedy nepůjde jen o zkrácený kodiaq, jak Auto Expressu řekl šéf exteriérového designu Romain Bucaille. „Pokud budeme všechno jen opakovat, tak v podstatě nepotřebujete designéry. To pak zvládne počítač, nebo to prostě jen zvětšíte či zmenšíte, a výsledek vypadá pořád stejně,“ dodal.
„Nechcete mít na jedné straně elektromobily a na druhé auta se spalovacími motory, která vypadají úplně jinak. Proto jsme si řekli, že zachováme určité prvky, díky kterým zákazník pozná, že je to Škoda, ať už jde o spalovací motor (ICE), nebo o elektromobil (BEV). Důležité je mít v showroomu jeden designový jazyk a jednotný rodinný styl, jakmile do něj vstoupíte,“ řekl Bucaille.
Zdroj: Autoexpress, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: Škoda