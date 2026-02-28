Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Nový kombík Audi s 500 kW za cenu Octavie? Nabídka, která nikoho nezaujala

AUDI E5 Sportback
AUDI E5 Sportback
AUDI E5 Sportback
AUDI E5 Sportback
29 Fotogalerie
Michal Dokoupil
Michal Dokoupil
Diskuze (0)

Umíte si v Česku představit nový kombík Audi s výkonem přes 500 kW a cenou srovnatelnou se Škodou Octavií? V Číně je to realita, jenže ani tak novinka v podstatě nikoho nezajímá.

Značka Audi loni uvedla model, který je z pohledu Evropana perfektní nabídkou. Elektrický kombík E5 Sportback nabízí výkon až 579 kW, i ve vrcholné verzi ale nestojí ani 800.000 Kč. V základu má pohon na zadní kola, výkon 220 kW a zrychlení na stovku za 6,4 sekundy, energii poskytuje LFP baterie o kapacitě 76 kWh. S takovou technikou přitom vyjde jen na 686.000 Kč, za což si v Česku koupíte maximálně základní variantu malinkého Audi A1 Sportback s litrovým tříválcem a výkonem 70 kW.

Novinka je samozřejmě dostupná pouze v Číně, kde spadá pod novou značku nazvanou AUDI, a místním zjevně není dost dobrá. Od uvedení v srpnu 2025 se totiž prodalo jen 7070 kusů, letos v lednu už to bylo jen 420 aut. To stačilo až na 345. místo v prodejích a předstihly jej i bizarní vozy, jako třeba Fukang eElysee, což je elektrická varianta prehistorického Citroënu C-Elysée.

A to i přesto, že Audi loni v září tvrdilo, že během pouhých 30 minut zaznamenalo 10.000 předběžných objednávek. A taky přestože byl model nedávno vyhlášen čínským autem roku. V Číně ale taková anketa nikoho nezajímá. Na řadu tedy přišly slevy, i když zdaleka ne tak vysoké jako ty, které v Číně rozjela Škodovka.

AUDI na nezájem reaguje slevami ve výši v přepočtu až 90.000 Kč. Základní varianta se tak dá pořídit v přepočtu za 617.000 Kč, tedy zhruba za cenu základní Škody Octavia v Česku. Časově omezená sleva zahrnuje kompenzaci daně z nákupu ve výši 10.000 jüanů (34.400 Kč), hotovostní slevu 10.000 jüanů a bonus za výkup starého vozu ve výši 10.000 jüanů.

Zákazníci si také mohou vybrat pětiletý splátkový kalendář s 0% úrokem nebo plán financování na sedm let s nízkým úrokem. V takovém případě však získají dotaci na daň z nákupu pouze ve výši 10.000 jüanů (34.400 Kč).

Skoro 4,9 metru dlouhý kombík postavený na platformě ADP od SAIC to ale i tak bude mít v Číně těžké. Cenovka je totiž velmi podobná jako u konkurenčního Zeekru 007GT nebo Xiaomi SU7, které jsou dnes v Číně považovány za lepší vozy. Zejména prvotina od Xiaomi si dokázala získat zájemce na svou stranu a i přes hojně sdílené nedostatky v kvalitě i jízdních vlastnostech se loni stala desátým nejprodávanějším vozem v Číně.

Letos v lednu už se mu tolik nedaří a propadlo se na 250. pozici, tu první si ale poprvé pro sebe získalo SUV Xiaomi YU7. A právě na SUV vsází i Audi, které brzy uvede druhý model nové značky bez propojených kruhů. Přes pět metrů dlouhé SUV E7X na stejné platformě ADP jako E5 nabídne baterii o kapacitě až 109 kWh a výkon přes 500 kW. I tak by mu měla zůstat z evropského pohledu lidová cena. Později se navíc přidá také verze se sériovým hybridem, která je u této kategorie aut v Číně velmi oblíbená.

Video placeholder
AUDI E5 Sportback na autosalonu v Šanghaji • auto.cz/Marek Bednář

Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: AUDI, zdroj videa: Auto.cz

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů