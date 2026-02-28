Nový kombík Audi s 500 kW za cenu Octavie? Nabídka, která nikoho nezaujala
Umíte si v Česku představit nový kombík Audi s výkonem přes 500 kW a cenou srovnatelnou se Škodou Octavií? V Číně je to realita, jenže ani tak novinka v podstatě nikoho nezajímá.
Značka Audi loni uvedla model, který je z pohledu Evropana perfektní nabídkou. Elektrický kombík E5 Sportback nabízí výkon až 579 kW, i ve vrcholné verzi ale nestojí ani 800.000 Kč. V základu má pohon na zadní kola, výkon 220 kW a zrychlení na stovku za 6,4 sekundy, energii poskytuje LFP baterie o kapacitě 76 kWh. S takovou technikou přitom vyjde jen na 686.000 Kč, za což si v Česku koupíte maximálně základní variantu malinkého Audi A1 Sportback s litrovým tříválcem a výkonem 70 kW.
Novinka je samozřejmě dostupná pouze v Číně, kde spadá pod novou značku nazvanou AUDI, a místním zjevně není dost dobrá. Od uvedení v srpnu 2025 se totiž prodalo jen 7070 kusů, letos v lednu už to bylo jen 420 aut. To stačilo až na 345. místo v prodejích a předstihly jej i bizarní vozy, jako třeba Fukang eElysee, což je elektrická varianta prehistorického Citroënu C-Elysée.
A to i přesto, že Audi loni v září tvrdilo, že během pouhých 30 minut zaznamenalo 10.000 předběžných objednávek. A taky přestože byl model nedávno vyhlášen čínským autem roku. V Číně ale taková anketa nikoho nezajímá. Na řadu tedy přišly slevy, i když zdaleka ne tak vysoké jako ty, které v Číně rozjela Škodovka.
AUDI na nezájem reaguje slevami ve výši v přepočtu až 90.000 Kč. Základní varianta se tak dá pořídit v přepočtu za 617.000 Kč, tedy zhruba za cenu základní Škody Octavia v Česku. Časově omezená sleva zahrnuje kompenzaci daně z nákupu ve výši 10.000 jüanů (34.400 Kč), hotovostní slevu 10.000 jüanů a bonus za výkup starého vozu ve výši 10.000 jüanů.
Zákazníci si také mohou vybrat pětiletý splátkový kalendář s 0% úrokem nebo plán financování na sedm let s nízkým úrokem. V takovém případě však získají dotaci na daň z nákupu pouze ve výši 10.000 jüanů (34.400 Kč).
Skoro 4,9 metru dlouhý kombík postavený na platformě ADP od SAIC to ale i tak bude mít v Číně těžké. Cenovka je totiž velmi podobná jako u konkurenčního Zeekru 007GT nebo Xiaomi SU7, které jsou dnes v Číně považovány za lepší vozy. Zejména prvotina od Xiaomi si dokázala získat zájemce na svou stranu a i přes hojně sdílené nedostatky v kvalitě i jízdních vlastnostech se loni stala desátým nejprodávanějším vozem v Číně.
Letos v lednu už se mu tolik nedaří a propadlo se na 250. pozici, tu první si ale poprvé pro sebe získalo SUV Xiaomi YU7. A právě na SUV vsází i Audi, které brzy uvede druhý model nové značky bez propojených kruhů. Přes pět metrů dlouhé SUV E7X na stejné platformě ADP jako E5 nabídne baterii o kapacitě až 109 kWh a výkon přes 500 kW. I tak by mu měla zůstat z evropského pohledu lidová cena. Později se navíc přidá také verze se sériovým hybridem, která je u této kategorie aut v Číně velmi oblíbená.
