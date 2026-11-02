Levný elektromobil Volkswagenu se moc neprodává. Zabíjí ho konkurence se stejným logem
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Čínský trh je poslední roky velmi náročná disciplína, což poznává i Volkswagen. Ten velmi rychle reagoval na změnu tamního trhu a dnes má několik modelových řad dle moderního vzorce. Problémem je ale schopnost nové vozy prodat.
Volkswagen minulý rok rozjel zásadní transformaci svého působení na čínském trhu. Zatímco dosud v zemi vyráběl a prodával převážně spalovací vozy na starší technice a elektromobily ve většině podobné evropským specifikacím, nově zde vyvíjí modely specifické pro místní trh. A to nejen designem, ale také použitou technikou.
Například řada ID. Unyx používá u posledních dvou modelů základ získaný od čínské automobilky Xpeng. V tom má Volkswagen pětiprocentní podíl a techniku získanou v této spolupráci pravděpodobně využije v budoucnu i mimo Čínu. Podle posledních čísel se ale nové ID. Unyx v Číně moc dobře neprodávají.
Agentura Reuters uvádí, že od dubna do srpna činil měsíční prodej modelu ID. Unyx 08 v průměru pouhých 267 vozů. To představuje méně než 10 % z cíle VW prodávat až 3622 kusů měsíčně. Volkswagen navíc původně předpovídal, že v průběhu roku 2026 prodá 32.600 vozů, v roce 2027 až 70.400 a v budoucnu přes 120.000 kusů ročně. Začátkem letošního roku byl však VW nucen svůj cíl pro rok 2026 seškrtat na pouhých 12.300 vozů a cíl pro rok 2027 srazil na 64.000.
Mohlo by se zdát, že Číňané novinky prostě nepřijali dobře, jenže problém je asi někde jinde. Volkswagen má v Číně hned tři společné podniky, každý s vlastním vývojem a modelovými řadami. ID. Unyx spadá pod nejmenší ze tří podniků, Anhui Volkswagen. Ten vznikl ve spolupráci se státní automobilkou JAC, dnes v něm ale má Volkswagen většinový podíl.
Anhui Volkswagen ale má po celé zemi jen 166 dealerů, zatímco FAW-Volkswagen a SAIC-Volkswagen mají dohromady kolem 3000. Novinky z řady ID. Unyx se prodávají pouze u dealerů Anhui VW, což velmi zásadně limituje jejich komerční potenciál. U FAW ani SAIC je ale snadno prodávat nemůže, protože jde v podstatě o konkurenční subjekty, které mají v nabídce vlastní podobné modely.
Pro Volkswagen je Anhui strategickým projektem, kde má poprvé v Číně plnou manažerskou kontrolu a zůstává mu z něj největší část zisku. Cílem proto bylo vybudovat z Anhui samostatný, prémiověji zaměřený pilíř trhu a neoslabovat jej vazbou na staré podniky. Zaostalo to však zjevně v budování dostatečné infrastruktury.
Ambice Volkswagenu ale zůstávají velké. Značka stále věří, že dokáže každý měsíc prodat až 4900 kusů nového sedanu ID. Unyx 09 a do roku 2034 dosáhnout ročního odbytu potenciálně až 90.000 vozů. Novinka vychází ze sedanu Xpeng P7, má 800V architekturu s ultrarychlým nabíjením a baterie o kapacitě 75 nebo 92 kWh. V Číně elektrický sedan Volkswagenu začíná na ceně kolem 560.000 Kč.
Za prvních osm měsíců tohoto roku je Volkswagen čtvrtou nejprodávanější značkou na čínském trhu, což zahrnuje modely všech tří společných podniků. Jeho nejpopulárnějším modelem je lavida, která se s 119.496 kusy drží na 16. pozici. Levný spalovací sedan stojí na platformě MQB a vyrábí se ve společném podniku se SAIC.
Nejúspěšnějším z nových elektromobilů VW je zatím ID. Era 5S, což je plug-in hybridní sedan ze společného podniku se SAIC, postavený na nové platformě CMP, exkluzivní pro čínský trh. V srpnu se umístil na 219. pozici celkově. Na 251. pozici je ID. Era 9X, což je 5,2 metru dlouhé SUV se sériovým hybridem, postavené na základě modelu IM LS8 od SAIC.
Zdroj: Cnevpost, zdroj foto: Cnevpost, zdroj videa: Volkswagen