Nový levný nissan je převlečená Dacia Duster. Má až 163 spalovacích koní a hezký interiér
Aliance Renault-Nissan-Mitsubishi představuje dalšího sourozence populárního rumunského SUV. Novinka sází na prémiovější vzhled inspirovaný poslední generací modelu Patrol a oproti evropské Dacii nabízí luxusnější interiér. Na tento lákavý koktejl stylovosti a dostupné techniky si však v tuzemsku musíme nechat zajít chuť.
Že se na některých trzích prodává Dacia Duster jako Renault Duster, který nabízí mimo jiné prémiovější interiér s koženkou potaženou vrchní částí palubní desky a karbonovým dekorem, to je obecně známé. V exteriéru však základní tvary dacie snadno poznáte.
Se svou verzí nyní přichází také další člen aliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Nové SUV japonského Nissanu nese označení Tekton a zejména přední část příbuznost s dusterem dobře maskuje. Je kulatější a najdeme na ní rozměrné světlomety, které připomínají větší model Patrol (v USA prodávaný pod názvem Armada).
Profil vozu příbuznost se sourozenci na platformě CMF-B upřít nenechá, Nissan se liší pouze specifickým designem 18" litých disků a jinak tvarovanými otvory na předním blatníku. V zadní části přebírá zadní LED světlomety, které jsou oproti evropskému modelu Duster propojeny linkou skrz víko zavazadelníku. Upraven byl též design zadního nárazníku s imitací hliníkových lišt.
Interiér je však oproti Dacii také jiný a zcela shodný není ani s luxusnějším Renaultem. S tím sice sdílí tvary palubní desky i infotainment, ovšem podobně jako u Nissanu Micra se i zde liší především použitými materiály. Nejvyšší výbava se pyšní zajímavým bílo-fialovým čalouněním s měděnými akcenty.
Digitální kokpit zahrnuje 10,1" displej infotainmentu a 10,25" přístrojový panel, které jsou umístěny na stejném panelu. To je spolu s výrazně vyšší centrální konzolou asi hlavní rozdíl mezi evropským dusterem a modely prodávaná pod značkou Renault (a nově Nissan). Oba zmíněné navíc disponují (volitelným) panoramatickým oknem.
Dostupné je také bezdrátové nabíjení, elektricky ovládané zadní dveře a dokonce ventilovaná sedadla. Šest airbagů je součástí standardní výbavy u všech modelů a vyšší výbavové úrovně nabízejí systém ADAS úrovně 2.
Co však verze automobilky Nissan postrádá, je oblíbený a schopný pohon všech kol. Chybí také jakákoli hybridní motorizace, dostupné jsou pouze dva zážehové agregáty. Základní tříválcový motor s turbodmychadlem o objemu 1,0 litru a výkonu 75 kW (101 k) je k dispozici výhradně s šestistupňovou manuální převodovkou.
Výkonnější přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,3 litru dosahuje slušného výkonu 120 kW (163 k) a kromě manuální převodovky je k dispozici také s dvouspojkovým automatem se šesti převodovými stupni.
Model Tekton bude nejprve uveden na indický trh, ale je určen k exportu na 50 dalších trhů na Blízkém východě a v Africe. V Evropě se bohužel neobjeví. Co byste řekli na luxusnější verzi dusteru bez elektrifikace?
Zdroj: CarScoops