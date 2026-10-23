Nový Lexus ES je v Česku. Hybrid doplnily dva elektromobily a poprvé i čtyřkolka
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Osmá generace Lexusu ES dorazila na náš trh. Víc než pětimetrový sedan může mít hybridní nebo čistě elektrický pohon a vůbec poprvé také pohon všech kol.
Lexus na tradiční akci na zámku Mcely představil českým médiím novou generaci sedanu ES. Auto už známe ze statické premiéry i prvních zahraničních jízd, teď ale vstupuje na český trh s odhalenými cenami a kompletní nabídkou.
Výběr je tentokrát podstatně širší než dřív. Vedle hybridu ES 300h jsou poprvé k dispozici také dvě čistě elektrické varianty. A zatímco předchozí evropské ES bylo výhradně předokolkou, novinka může mít poháněná všechna čtyři kola.
ES patří spolu s někdejším velkým sedanem LS (který coby vlajkovou loď dnes do značné míry nahrazuje) k nejstarším modelům Lexusu. První generace se představila v roce 1989 současně se vznikem samotné značky a tehdy technicky vycházela z Toyoty Camry. Dlouhé roky ovšem zůstávala především záležitostí Severní Ameriky a Asie. Na východoevropské trhy přišla šestá generace v roce 2010, do západní Evropy až sedmá v roce 2018. Současné ES je tedy už osmou generací, ale teprve druhou, která se oficiálně prodává v celé západní a střední Evropě.
Novinka pořádně narostla. Na délku měří přes 5,1 metru a působí podstatně mohutněji než předchůdce. Rozvor se prodloužil na 2950 milimetrů, což je znát především vzadu. Prostoru je opravdu hodně. Se svou postavou přes 190 centimetrů si bez problému sednu sám za sebe, rezervu mám před koleny i celkem slušně i nad hlavou.
Kabina je navíc typický Lexus. Zavřou se dveře a okolní svět jako by zmizel. Ticho, klid, zpomalení. Interiér působí skutečně hodně prostorně a vzdušně a zvlášť efektní je světlé hnědobílé čalounění vrcholné verze. Palubní desce dominuje 14palcový displej s jemnou grafikou, rychlou odezvou a systémem, který známe z ostatních současných modelů značky.
Zavazadlový prostor má u elektrických verzí 517 litrů, zatímco hybrid nabízí 493 litrů. Rozdíl nevzniká kvůli trakční baterii elektromobilu, ta je uložena pod podlahou; prostor v hybridu ubírá umístění klasického 12voltového akumulátoru v pravé části zavazadelníku.
Hybrid šesté generace, poprvé i elektromobily
Základ české nabídky tvoří ES 300h s novým full-hybridním systémem šesté generace. Atmosférický čtyřválec o objemu 2,5 litru má výkon 105 kW, přední elektromotor přidává 110 kW a celé ústrojí dosahuje systémového maxima 148 kW, tedy 201 koní. Jednotlivé výkony se přirozeně nesčítají, protože maxima spalovacího motoru a elektromotoru nenastávají současně. ES 300h lze mít s pohonem předních kol i jako čtyřkolku se zadním 41kW elektromotorem.
Úplnou novinkou jsou elektrické varianty. ES 350e je předokolka s výkonem 165 kW (224 koní), zatímco ES 500e přidává zadní elektromotor, pohon všech kol a dosahuje celkových 252 kW (343 koní). Baterie mají podle verze hrubou kapacitu 77 a 75 kWh (využitelných je 72, respektive 71 kWh). Předokolka podle výbavy ujede až 581 kilometrů podle WLTP, čtyřkolka až 529 kilometrů. Obě zvládají střídavé nabíjení výkonem 22 kW, na DC stojanu maximálně 150 kW; z deseti na osmdesát procent to má za vhodných podmínek trvat přibližně půl hodiny.
Elektrické ES překvapilo lehkostí
Na okreskách v okolí zámku Mcely jsme vyzkoušeli jak ES 350e, tak hybridní ES 300h s pohonem předních kol. Elektrická verze jde velmi příjemně za plynem, je hravější než hybrid, disponuje dostatkem síly a na místních zakroucených silnicích jsme se k hranicím jejího potenciálu ani zdaleka nepřiblížili.
Překvapivější je ale něco jiného. Přestože jde o dlouhý a velký sedan, jízda tak nepůsobí. Řízení je přesné i okolo středové polohy, auto ochotně reaguje na natočení volantu a zatáčkami se protahuje s lehkostí. Že řídím víc než pětimetrovou limuzínu, jsem si uvědomil spíš až ve chvíli, kdy jsem se rozhlédl po rozlehlém interiéru. Za volantem jsem pocit z řízení velké limuzíny vůbec neměl.
Hybrid je charakterem jiný. Při razantnější akceleraci se atmosférický čtyřválec ve spojení s e-CVT ozve typickým hukotem a jeho zvuk do jinak velmi dobře odhlučněné kabiny proniká zřetelně. Jakmile ale přejdete do ustáleného tempa, motor se uklidní a ztiší. V rychlostech okolo 100 km/h, které jsme měli možnost vyzkoušet, jede ES přesně tak, jak od něj čekáte: lehce, pevně, sebevědomě, s nadhledem a nakonec i velmi tiše.
Zajímavé bylo také číslo na palubním počítači. Po celodenním ježdění zástupu novinářů, kteří pochopitelně dynamiku auta chtěli vyzkoušet – tedy rozhodně bez snahy o nízkou spotřebu –, ukazoval 6,5 litru na sto kilometrů. Nejde pochopitelně o reprezentativní měření, ale vzhledem k velikosti vozu je to velmi slušné číslo.
Prestige, Luxury a úzká nabídka příplatků
Hybridní ES 300h se nabízí jako Prestige a Prestige Top. Už základ zahrnuje mimo jiné 12,3palcový digitální přístrojový štít, 14palcový centrální displej, panoramatickou střechu nebo vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla. Prestige Top přidává například head-up displej, audiosystém Mark Levinson se sedmnácti reproduktory a digitální vnitřní zrcátko.
Elektrické ES 350e začíná rovněž jako Prestige, dále ale pokračuje stupni Luxury a Luxury Top. Vrcholný stupeň přidává hlavně luxus pro cestující vzadu – elektricky ovládaná, vyhřívaná a ventilovaná zadní sedadla, ovládací panel nebo sedadlo s výsuvnou podnožkou. Zajímavostí nabídky je ES 500e: nejvýkonnější elektrická čtyřkolka se na českém trhu nabízí pouze ve výbavě Prestige.
Nabídka příplatkových prvků v podstatě neexistuje, Lexus zvolil velmi „paketový“ přístup a výbava je pevně svázána s jednotlivými stupni. Vedle vybraných laků za třicet tisíc lze u elektrických verzí objednat 21palcová kola za čtyřicet tisíc korun. Toť vše.
Nová generace bezpečnostních asistentů
ES je zároveň prvním modelem značky vybaveným nejnovější, čtvrtou generací systému Lexus Safety System+ 4.0. Balík rozšiřuje schopnosti aktivních bezpečnostních a asistenčních funkcí, pracuje s modernizovanými senzory s větším zorným polem a dosahem a umožňuje také aktualizace některých systémů na dálku. Součástí jsou například pokročilejší přednárazový systém, monitorování řidiče či adaptivní tempomat spolupracující s mapovými údaji o trase.
Lexus ES: České ceny
Verze
Prestige
Prestige Top
Luxury
Luxury Top
ES 300h FWD
1.690.000 Kč
1.790.000 Kč
–
–
ES 300h AWD
1.770.000 Kč
1.870.000 Kč
–
–
ES 350e FWD
1.860.000 Kč
–
2.160.000 Kč
2.300.000 Kč
ES 500e AWD
1.960.000 Kč
–
–
–
Největší překvapení? Řízení bez tyče
ES nebylo jediným lexusem, který jsme v okolí zámku Mcely řídili. Vyzkoušeli jsme třeba majestátní cestovní kočár RX, ale technicky nejzajímavější zkušenost dne nakonec nabídl modernizovaný elektrický Lexus RZ se systémem One Motion Grip.
Jde o skutečné steer-by-wire: mezi volantem a řízenými koly není klasické mechanické propojení, pohyb volantu snímají senzory a pokyn se přenáší elektronicky k akčnímu členu řízení. Tomu odpovídá i neobvyklý „yoke“ bez horního a spodního oblouku. Systém je standardem vrcholného RZ 550e F SPORT, který současně dostává virtuální osmistupňové řazení Interactive Manual Drive. U čtyřkolky RZ 500e Luxury je steer-by-wire volitelnou výbavou.
Na papíře to může znít mnohem podivněji než ve skutečnosti. Čekal jsem, že mi useknutý volant bude vadit. Vůbec ne. Při aktivním řízení stejně držíte jeho boční části a při klidné dálniční jízdě s vedením v pruhu člověk volant pouze lehce kontroluje prsty většinou vpravo dole. Horní ani spodní oblouk volantu mi ani trochu nechyběl.
Ještě působivější je náběh a odezva řízení při malých rychlostech. Ze středové polohy do krajní potřebuje volant jen zhruba dvě stě stupňů, takže potřeba přehmatávat jaksi zcela odpadá. Při odbočování „do pravého úhlu“ stačí natočit volant o méně než devadesát stupňů – nedostane se ani do svislé polohy – a RZ okamžitě mění směr. Při krátkém slalomu mezi kužely jsme měli možnost potvrdit si tuhle velkou chuť auta zatáčet: člověk má skoro pocit, že místo volantu drží ovladač herní konzole. Skoro se mi chce říct: na zatáčení stačí jen pomyslet.
Další věc, která je na tomto systému přesvědčivá a velice příjemná, je proměnný převod. Se stoupající rychlostí se reakce zklidní a odpor v řízení naroste, takže pocit se postupně velmi blíží klasickému řízení, jen bez zbytečného otáčení volantem při parkování a v utažených zatáčkách. Také rychle mizí obava, že sebemenší nechtěný pohyb ruky pošle auto mimo stopu. První zkušenost tak byla až překvapivě přirozená. A právě steer-by-wire působí jako jeden z těch prvků, u nichž možná právě teď sledujeme začátek konce další čistě mechanické automobilové tradice.
Lexus ES – technické údaje
Verze
ES 300h FWD
ES 300h AWD
ES 350e
ES 500e AWD
Motor
R4, 2487 cm³ + elektromotor
R4, 2487 cm³ + elektromotory
elektromotor
2× elektromotor
Systémový výkon
148 kW
148 kW
165 kW
252 kW
Pohon
přední
všech kol
přední
všech kol
Převodovka
e-CVT
e-CVT
jednostupňová
jednostupňová
Baterie
Li-Ion
Li-Ion
77 kWh
75 kWh
Spotřeba WLTP
od 4,8 l/100 km
od 4,9 l/100 km
14,6–16,2 kWh/100 km
15,8–17,0 kWh/100 km
Dojezd WLTP
–
–
až 581 km
až 529 km
Nabíjení AC/DC
–
–
22/150 kW
22/150 kW
Maximální rychlost
195 km/h
195 km/h
160 km/h
180 km/h
0–100 km/h
8,0 s
7,7 s
8,0 s
5,5 s
Zdroj: Lexus