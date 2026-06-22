Nový manuál od Ferrari bude jen polovičaté řešení. Jedna důležitá věc mu chybí
Italská automobilka Ferrari si nechala patentovat speciální ovládání převodovky, kdy lze funkci samočinného řazení nahradit manuálním v klasické otevřené kulise dvojitého písmene H.
V roce 2012 s příchodem modelu 599 GTB přestalo Ferrari nabízet klasickou manuální převodovku pro silniční vozidla. Jenže zákazníci ji patrně stále požadují, a tak se zrodil nápad na systém, který dovoluje jinak samočinnou převodovku ovládat manuálně. Teď si možná řeknete, co je na tom nového, vždyť už v roce 1990 přišlo Porsche se systémem Tiptronic, který poprvé umožňoval řadit u planetové samočinné převodovky rychlostní stupně ručně, tedy dle přání řidiče.
Nové řešení Ferrari je však něčím trochu jiným. Skoro by se dalo říci, že jde o moderní reinkarnaci systému Tiptronic, byť v poněkud jiné formě, ovšem stejně jako v případě Tiptronicu ve spojení s převodovkou s měničem momentu.
U tiptronicu jste původně řadili pohybem páky voliče dopředu nebo dozadu v samostatné dráze se symboly plus a minus, čímž se podřazovalo nebo naopak řadily vyšší stupně. U nového řešení od Ferrari by mělo být manuální řazení mnohem bližší klasickému manuálu, tedy minimálně pohybem páky. Pokud chcete, můžete třeba z dvojky zařadit rovnou čtyřku, což u tiptronicu možné není (řadíte postupně jako u sekvenční převodovky, tedy dva, tři a čtyři). Tedy stejně jako u manuální skříně.
Celé ovládání vypadá zajímavě. Je zde u Ferrari tradiční otevřená „kulisa“ s polohami od jedničky po šestku. Oproti klasickému manuálu chybí pouze poloha pro zpátečku. Ta se totiž řadí výhradně elektricky tlačítkem vedle „kulisy“ páky. Kromě spínače R (zpátečka) jsou zde tlačítka běžná u samočinných převodovek D, N a také M. Posledně jmenovaným přepínáte mezi samočinným a manuálním režimem převodovky.
Celý systém je ale elektronický, v podstatě „shift-by-wire“, neboli bez mechanické vazby mezi řadicí pákou a převodovkou, kterou nahrazuje elektroimpulzní přenos. Pohybem páky do dané polohy odpovídající konkrétnímu převodovému stupni (třeba dvojce) se pouze sepne mikrospínač, který aktivuje příslušný ovládací člen na převodovce, jenž danou rychlost zařadí (v tomhle případě dvojku).
Aby byl pocit z elektronického řazení blízký mechanicky ovládané manuální převodovce, je páka spojena se dvěma válci, podélným a příčným. Jedná se o umělé silové zatěžovače (v podstatě umělý cit), které suplují roli vratných pružin takzvané volby a výběru (pohyb pákou do strany, respektive dále dopředu nebo dozadu). Jak vám asi došlo, nebude to tedy manuál v pravém slova smyslu. Už z toho důvodu, že vozu bude chybět jedna důležitá součást: spojkový pedál.
Technicky nejde o nic nového. Podobné řešení se používá už léta u letadel s řízením fly-by-wire, kdy postranní řídicí páka například u Airbusu A320 (SSC – Side Stick Controller) je rovněž spojena se soustavou umělých zatěžovačů v podobě různých pružin. Ty mají nahrazovat přirozené aerodynamické síly v konvenčním řízení. V tomhle případě je to ale samozřejmě mnohem obtížnější.
Ferrari se nechalo slyšet, že nová převodovka, přesněji inovativní ovládání, se oficiálně představí už letos 4. července v modelu 12Cilindri MM, pravděpodobně v konfiguracích Coupé a Aperta.
Zdroj: Carscoops, Wikipedie, starší autorské články, kniha Air Disaster IV