Nový Maybach třídy S přišel v Evropě o dvanáctiválec. Mezi velkými sedany už zbývá jen jediný
Po faceliftu třídy S se modernizace dočkala také jeho luxusnější verze Mercedes-Maybach. Spolu s ní však přišla o motorizaci, která ji řadila mezi ultra-výjimečné vozy vyšší kategorie.
Modernizace přinesla design více připomínající nový směr značky. Vůz dostal o 20 % větší mřížku chladiče, která verzi Mercedes-Maybach na první pohled odlišuje od „běžné“ třídy S. Na ní je vůbec poprvé jemně podsvícený nápis Maybach a světlomety s grafikou dvojité hvězdy mají některé prvky v barvě růžového zlata.
Všechna kovaná kola ve stříbrném provedení nově disponují středovou pokličkou s hvězdou upevněnou na kuličkovém ložisku. I při jízdě tak zůstává vždy ve svislé poloze, stejně jako to již léta dělají vozy Rolls-Royce.
Velké změny se odehrály také v interiéru, kde také Maybach zdědil systém MBUX Superscreen s obrovskou plochou obrazovek. Punc luxusu dodává nový dekor dřeva s otevřenými póry, včetně dubu s nádhernou kresbou, a jemné ambientní osvětlení.
Evropo, proč?
Důležitá změna se ale odehrála pod kapotou, alespoň na evropském trhu. Své místo si tam našly elektrifikované pohonné jednotky se šesti, případně osmi válci. Jejich elektrifikace je formou mild-hybridní technologie, která má zajistit hladkou odezvu a zároveň plynulou rekuperaci energie.
Právě plynulost je pro vozy Maybach extrémně důležitým měřítkem a v minulosti k tomu pomáhal skvostný dvanáctiválcový motor o objemu rovných šest litrů, výkonu 450 kW (612 k) a točivém momentu 900 Nm. „Toto vozidlo již není k dispozici,“ svítí na nás v konfigurátoru českého importéra.
Mercedes-Maybach dříve hovořil o přípravě dvanáctiválcového motoru na přísnou emisní normu Euro 7, ale nakonec se na evropském trhu dvanáctiválcová verze nabízet nebude. Podle automobilky je ztělesněním kultivované síly a na vybraných trzích v nabídce zůstává i po modernizaci. Na vybraných trzích zůstává v nabídce i proslulý motor V12 – ztělesnění kultivované síly. Patří mezi ně klíčové trhy jako Čína, Spojené státy americké a Střední východ.
Vrcholný model zůstane na všech trzích s označením S680, přestože v Evropě půjde o osmiválcový motor. Ten však nově disponuje stejným výkonem jako zmiňovaný dvanáctiválec s kódovým označením M279. Pouze pro americký trh toto tvrzení neplatí, jelikož na tamním trhu produkuje motor V12 o 13 kW (18 k) více.
Nová osmiválcová pohonná jednotka na dvanáctiválec nestačí ani hodnotou točivého momentu, a to o 50 Nm, jenže elektromotor je schopný dodat dalších 205 Nm. I když systémové hodnoty nelze jednoduše sčítat, měl by nový motor značený M177 Evo poskytovat dostatek výkonu.
Motor s modernizací zmizí ve všech zemích Evropské unie, ale zároveň v dalších zemích, které se řídí evropským osvědčením o shodě (CoC). Z nabídky zmizí v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku, překvapivě ale také třeba v Indii.
Poslední mohykán
Přicházíme tím o jednoho z posledních zástupců luxusních sedanů, který dvanáctiválcový motor nabízel. Audi A8 už nekoupíte vůbec, motorizace 6.0 W12 v něm navíc skončila již v roce 2019. Déle vydržel v exkluzivnějším Bentley Flying Spur, bohužel i tam byl v roce 2024 nahrazen osmiválcovou motorizací.
Ještě o dva roky dříve skončila výroba dvanáctiválcového BMW řady 7, přestože BMW stále modely s motorizací V12 tak trochu nabízí v rámci značky Rolls-Royce. Motorizaci o objemu 6,75 litru s výkonem 420 kW a točivým momentem shodným s motorem M279 ve výši 900 Nm využívá vrcholný model Phantom a také menší model Ghost.
Za exkluzivní stroje však dáte dvoj- až trojnásobek ceny, za kterou se u nás prodával Mercedes-Maybach S680. Exkluzivní motorizace V12 je tak po modernizaci třídy S ještě výjimečnější než kdy dřív. A to i přes to, že jedna opravdu obskurní cesta k dvanáctiválcovému motoru v nové třídě S přeci jen stále existuje.
Nemluvíme teď o individuálním importu ze zahraničí, ale o neprůstřelné verzi Guard, která nabídne ochranu úrovně VR10. Zvládne zastavit desítky střel z útočných pušek nebo zásah z odstřelovačské pušky průbojnou municí 54×7,62 R a podle tiskové zprávy automobilky Mercedes k jejímu pohonu bude sloužit právě dvanáctiválcová jednotka. To už jsme ale zaběhli do opravdu velmi okrajového trhu.
Zdroj: Mercedes-Benz