Nový Mercedes-AMG CLA 45 na vlastní oči: Má skoro 700 koní a na stovce je za 2,7 s
Vstup do světa Mercedes-AMG díky dnes představenému modelu CLA 45 4Matic+ dosahuje hodnot, které jen dekádu zpátky neměl ani leckterý supersport. Charismatický čtyřválec nahradily tři elektromotory, o jeho zvuk ale nepřijdete.
Dříve bylo zvykem, že automobilky průlomové technologie uváděly napřed v nejdražším modelu a až postupně se dostaly do modelů na nejdostupnějším kraji nabídky. Vypadá to, že tomu tak již není, protože průlomové elektromotory se z teprve nedávno představeného čtyřdveřového kupé Mercedes-AMG GT téměř okamžitě dostávají do entry-level modelu v podobě stylového CLA.
Auto roku 2026 bude ve své vrcholné variantě hned při uvedení na trh k dispozici jako sedan i praktičtější kombi Shooting Brake. Zvenku ho poznáme podle specifické přední části s mřížkou chladiče integrující deset svislých lamel Panamericana, která může být osvětlená (na přání).
Agresivnější je také přední nárazník, který plynule navazuje na rozšířené blatníky s vyklenutými lemy, pod nimiž se skrývá rozšířená přední náprava. Na kapotě najdeme dvě typicky výrazné linie power dome.
V zadní části najdeme nový difuzor s šesti žebry, který díky jejich rozšíření uprostřed zvyšuje svou účinnost. Vůbec poprvé v kompaktní třídě najdeme aktivní zadní spoiler, dokonce také u varianty kombi, u které je umístěn na konci linie střechy.
Technologicky na špici
Není se však čemu divit, pro ukočírování extrémního výkonu, který inženýři relativně malému CLA nadělili, se budou všechna tato vylepšení zcela jistě hodit. Tato kapesní raketa totiž disponuje výkonem až 500 kW (680 k) a z nuly na stovku vystřelí za 2,7 sekundy.
Dosažení těchto působivých hodnot má na svědomí revoluční koncepce pohonu sestávající ze tří motorů s axiálním magnetickým tokem. Ty ve srovnání s konvenčními elektromotory poskytují kromě vyššího výkonu také plynulejší točivý moment. Jejich hlavní výhoda spočívá v paralelním vyrovnání elektromagnetického toku s osou motoru.
Díky konfiguraci ve tvaru písmene H umožňuje ideální přenos magnetického toku z magnetického pole statoru na rotory. Tato koncepce je navíc velmi kompaktní; přední elektromotor je široký pouze 9 cm a dva elektromotory vzadu jsou každý ještě o centimetr užší. Ty samy o sobě poskytují výkon až 500 kW (680 k).
Přední elektromotor slouží jako „booster“ a v případě potřeby jim pomáhá, přičemž dokáže dodat špičkový výkon až 225 kW (360 k). Spíná však nejen při potřebě dodatečného výkonu, ale také za účelem optimalizace účinnosti, například při rekuperaci.
Díky tomu je i takto výkonné CLA schopné dojezdu až 670 km (sedan) na jedno nabití. Využívá k tomu kromě vysoce účinných motorů, systému řízení teploty a aerodynamiky také trakční akumulátor Li-Ion o kapacitě 94 kWh s inovativní technologií. Jednotlivé články jsou vybaveny anodami, kde je oxid křemičitý smíchán s grafitem, což umožňuje zvýšit gravimetrickou hustotu energie až o pětinu. Objemová energetická hustota článků s tímto složením činí 680 Wh/l.
Díky 800V architektuře se navíc model CLA 45 4MATIC+ nabíjí výkonem až 330 kW a proces nabíjení z 10 na 80 % zvládne za pouhých 22 minut. Za deset minut se doplní dostatek energie na dojezd přes 270 kilometrů.
Pravé AMG?
Nový model CLA 45 4Matic+ přenáší extrémní sílu na vozovku prostřednictvím sportovního podvozku AMG Ride Control s ocelovými pružinami a adaptivním třícestným tlumičem, které bude možné nastavit v režimech Comfort, Sport a AMGFORCE S+.
Vpředu zdědilo CLA tříprvkové zavěšení typické pro modely vyšších tříd vozů AMG. Skládá se ze samostatných příčných a podélných ramen uspořádaných v jedné rovině, obě jsou vyrobena z kovaného hliníku. Stejně jako u zavěšení typu McPherson vede kolo vzpěra přímo spojená s řídicím čepem. Třetí rameno tvoří součást hřebenového řízení.
Skvělé jízdní vlastnosti by měl umocnit již zmíněný režim AMGFORCE S+, který simuluje řazení klasické převodovky krátkým přerušením „tahu motoru“. Kromě toho využívá aktivní vibrační prvky v sedadlech a přenos skutečného zvuku čtyřválcového motoru AMG uvnitř i vně vozidla.
Výsledek je dle tiskové zprávy typický pro AMG: nekompromisní, jedinečný a výbojný. Na reálné hodnocení si budeme muset ještě počkat. Zvukový svět ale přesahuje jízdní zvuky a zahrnuje i další prvky: „hluboký basový brum při přiblížení se k vozidlu a odemykání; dvě temné pulzace jako uvítací zvuk při nastupování; dva potvrzující údery srdce při zamykání vozidla; rychlý dunivý tón při připojení nabíjecího kabelu a charakteristické elektrické bzučení při zahájení nabíjení.“
Zákazníci si pomocí posuvníku mohou aktivovat a přizpůsobit také další zvukové vjemy nad rámec akustiky motoru. Mohou si vybrat mezi režimy Powerful, Balanced a Minimal, v kombinaci se škálou od Classic po Futuristic – a dopřát si důsledné ladění zvuku v interiéru. Ve vozech divize Hyundai N to opravdu přidává značnou porci zábavy, takže není třeba obav, že by tomu zde mělo být jinak.
Pro jízdu však nepochybně bude důležitější plně variabilní a inteligentní pohon všech kol AMG Performance 4MATIC+, který dokáže variabilně rozdělit točivý moment mezi přední a zadní kola. Díky dvěma elektromotorům na zadní nápravě a systému vektorování točivého momentu lze točivý moment rozdělovat mezi obě zadní kola také zcela individuálně.
Při takové porci výkonu se nezapomnělo ani na výkonné brzdy s účinnou rekuperací energie. Ta zajišťuje většinu brzdných manévrů u modelu CLA 45 4MATIC+. Vysoká hodnota rychlosti zpomalení (až 5 m/s²) znamená rekuperaci většího množství energie a tím i delší dojezd.
Mercedes-AMG CLA 45 | C+ dokáže rekuperovat energii i při aktivním zásahu systému ABS nebo na zledovatělém povrchu vozovky. Řidiči si mohou vybrat z pěti úrovní rekuperace energie, i když z tiskové zprávy není jasné, zda skrze infotainment, nebo pádly pod volantem.
Teprve při nouzovém brzdění a při dynamické jízdě na okruhu vstupuje do hry hydraulický brzdový systém. Na přední nápravě zajišťují brzdění vnitřně chlazené brzdové kotouče o rozměrech 390 × 36 milimetrů s pevnými 6pístkovými třmeny; na zadní nápravě pak vnitřně chlazené brzdové kotouče o rozměrech 350 × 22 milimetrů s plovoucími jednopístkovými třmeny. Vstup do čistě elektrické éry vypadá velmi nadějně!
|Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Sedan
|Pohon
Tři motory s axiálním magnetickým tokem,
Pohon všech kol AMG Performance 4MATIC+
|Nejvyšší / trvalý výkon
|500 kW (680 k) / 450 kW (612 k)
|Max. točivý moment
|1759 Nm
|Max. rychlost
|250 km/h (270 km/h s AMG Dynamic Plus)
|Zrychlení 0–100 km/h (rozjezd z klidu)
|2,7 s (předběžný údaj)
|Kapacita trakčního akumulátoru
|94 kWh (využitelná), 800V
|Max. výkon nabíjení DC/AC
|330/22 kW
|Provozní hmotnost (DIN/ES)
|2280/2355 kg
|Rozměry (d × š × v)
|4742 × 1859 × 1469 mm
|Rozvor
|2790 mm
|Objem zavazadlového prostoru
|405 l (VDA) + 110 l vpředu (kapalina)
|Hodnota čelního odporu vzduchu cx
|0,23 (čelní plocha 2,33 m2)
|Kombinovaná spotřeba energie
|16,5–18,7 kWh/100 km
|Kombinovaný dojezd (WLTP)
|>670 km (640 km pro kombi)
Zdroje: Mercedes-AMG | Foto/video: auto.cz/Marek Bednář, Mercedes-Benz