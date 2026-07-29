Nový Mercedes-Benz GLA oficiálně: Uvnitř je obrovský a bude k mání i jako hybrid
Třetí generace Mercedes-Benzu GLA přináší obrovský skok v prostornosti, dojezdu i technologiích. Přední části dominuje ikonická mřížka chladiče a v interiéru nepřehlédnete obrovský superscreen s nejnovější generací systému MBUX. Kromě čistě elektrických verzí dorazí také úsporný mild-hybrid.
Nová generace jednoho ze vstupních modelů značky Mercedes-Benz nyní kombinuje čistě elektrický pohon a spalovací mild-hybrid v jednom modelu. Zapomeňte na podivné EQA a přivítejte sebevědomé GLA postavené na platformě sdílené s modelem CLA a GLB, které vůbec poprvé do kompaktní třídy přiváží novou ikonickou mřížku chladiče.
Díky ní je příď malého crossoveru sebevědomá a zcela upřímně musím uznat, že je do celkového designu zatím ze všech představených modelů nejlépe integrovaná. Celkový tvar karoserie odkazuje na dvě předchozí generace modelu GLA, ovšem vůz působí robustnějším a objemnějším dojmem.
Není to iluze, ve své třetí generaci GLA značně narostlo. Na délku měří 4565 mm (+ 153 mm) a sportovnější vzhled podporuje také širší karoserie 1873 mm (+ 39 mm). Na výšku naopak GLA trochu ztratilo, prostoru na zadních sedadlech to ale příliš neuškodilo. Nad hlavou pasažérů je dokonce o 23/24 mm více místa a na nohy je ho také požehnaně (+38 mm vzadu, +7 mm vpředu). Tomu nové GLA vděčí za velkorysý rozvor 2790 mm (+ 61 mm).
Nepříliš oslnivých 385 litrů zavazadlového prostoru stávající generace narostlo na 410 litrů, po sklopení zadních sedadel dělených v poměru 40:20:40 nabídne nové GLA téměř rovnou podlahu a kapacitu nákladového prostoru až 1400 litrů. V případě čistě elektrické varianty potěší také přední zavazadelník o objemu praktických 107 litrů. S pohonem všech kol utáhne elektrické GLA dokonce až 2 tuny, což je na auto tohoto segmentu skvělá hodnota.
„Pro mnoho našich zákazníků je model GLA více než jen auto – je to spolehlivý společník pro každodenní život,“ naznačuje snahu dodat zákazníkům všestranný vůz Mathias Geisen, člen představenstva odpovědný za prodej a zákaznickou zkušenost. Nové GLA by mělo kombinovat sportovní jízdní vlastnosti s komfortem, větším prostorem uvnitř a technologiemi, které každodenní život co nejvíce zpříjemní.
Hned po usednutí za volant se zrak upne na obrovský panel displejů Superscreen, který kombinuje 10,25" digitální přístrojový štít se dvěma 14" displeji. To platí v případě, že si připlatíte za displej před spolujezdcem, který v nižších výbavách není standardem. Místo něj je pak jemné ambientní osvětlení s motivem hvězd.
Interiér je prakticky totožný s modelem CLA, s tím rozdílem, že nové GLA je vyšší. Tomu odpovídá mírný sklon středové konzole. Standardem je zde prosklená panoramatická střecha, kterou za příplatek může nahradit elektrochromatická střecha Sky Control s možností dle libosti zatemnit či zprůhlednit jednotlivé segmenty. V noci si mohou užít 172 promítaných hvězdiček ve zvolené barvě ambientního osvětlení.
Po vzoru nejmodernějších modelů značky dostalo také nové GLA nejpokročilejší verzi softwaru MBUX včetně virtuálního asistenta. Většinu funkcí vozu i jakékoli další příkazy pasažérům pomůže vyřešit díky propojení se třemi různými AI softwary (ChatGPT, Bing a Gemini). Pokud si například nemůžete vzpomenout na název písně, pomůže vám ji asistent napřed najít a následně ji přehraje.
Dokonce i zástupce nejmenší třídy značky nabídne prémiové 3D audio Burmester s technologií Dolby Atmos. Tento systém dokonce podle údajů o zapnutých bezpečnostních pásech vyhodnotí, která místa jsou obsazená, a automaticky vyladí zvuk přímo na tato sedadla.
A pokud vás hudba přestane bavit, automobilka slibuje prvotřídní odhlučnění interiéru díky tuhé konstrukci karoserie se širokou škálou protihlukových opatření. K vysoké úrovni akustického komfortu ale přispívá také aerodynamika. Zcela nový model GLA je s koeficientem odporu vzduchu 0,27 aerodynamičtější než předchozí generace, což má zároveň pozitivní vliv na dojezd.
Nejprve elektromobil
To je dobře, jelikož na trh přijde třetí generace modelu GLA nejprve ve třech čistě elektrických variantách. Při listopadovém uvedení na trh si zákazníci budou moci vybrat mezi variantami GLA 200 electric o výkonu 165 kW (224 k) ve spojení s LFP baterií o užitném energetickém obsahu 58 kWh.
Větší NMC baterii o využitelné kapacitě 85 kWh dostanou zákazníci u modelu GLA 250+ electric s výkonem 200 kW (272 k) a tato verze by měla být schopna ujet až 657 km na jedno nabití (WLTP). Prozatímním vrcholem nabídky bude GLA 350 4MATIC electric s výkonem 260 kW (354 k) a pohonem všech kol. Ke zrychlení z 0 na 100 km/h mu stačí 5,4 sekundy.
Díky 800V technologii lze za deset minut dobít maximálním nabíjecím výkonem 320 kW dojezd až 270 kilometrů (WLTP), díky čemuž se i dlouhé vzdálenosti stávají bezproblémovými. Nabíjecí výkon střídavým proudem činí až 22 kW.
Zkraje roku 2027 nabídku doplní další model s baterií NMC, tentokrát ale s menší kapacitou 71 kWh. Zároveň ale přijde technologicky vyspělá mild-hybridní motorizace známá z modelu CLA. Kombinuje čtyřválcový přeplňovaný motor o objemu 1,5 litru s elektromotorem o výkonu dalších 22 kW. Ten je integrován přímo do nové elektrifikované osmistupňové dvouspojkové převodovky (8F-eDCT).
Elektromotor je napájen novou 48V baterií s lithium-iontovou technologií a energetickou kapacitou až 1,3 kWh. Při městských rychlostech mohou hybridní modely jezdit výhradně na elektrický pohon. Ze zkušenosti z modelu CLA však nepříliš dlouho a ani přechod mezi systémy není zrovna plynulý, takže doufáme, že se tento problém před uvedením nového GLA povedlo vyřešit.
Úsporná jízda na volnoběh s odpojeným hnacím ústrojím je možná i při rychlostech nad 100 km/h, pokud je požadován výkon menší než 22 kW. Pozoruhodné je, že elektromotor může poskytovat přídavný výkon a rekuperovat energii ve všech osmi rychlostních stupních, přičemž získává zpět až 25 kW energie, tedy více, než umí poskytnout.
Nové GLA je také vybaveno obrovským množstvím asistenčních systémů. Celkem osm kamer, pět radarových senzorů a 12 ultrasonických senzorů by mělo zajistit pohodlnou a bezpečnou jízdu. V závislosti na zvolené výbavě umí nové GLA asistovat při řízení, udržovat jízdní pruh a vzdálenost od auta vpředu, pomáhat při brzdění, zrychlování a manévrování při vjíždění a vyjíždění z parkovacích míst.
Novinkou je například schopnost asistovaného přejetí mezi jízdními pruhy, pokud je GLA vybaveno systémem MB.Drive Assist. „Nový model GLA je navržen tak, aby se pokročilá technologie stala samozřejmostí. Díky systému MB.OS a jeho funkcím založeným na umělé inteligenci dokáže předvídat potřeby řidiče a podporovat ho, čímž znatelně usnadňuje každodenní život,“ říká Jörg Burzer, technologický ředitel pro vývoj a nákup.
Když před pár dny unikl snímek nového GLA na internet, dočkal se jeho design vřelého přijetí. Po exkluzivním osobním prozkoumání statického vozu máme od tohoto modelu velká očekávání a věříme, že se zákazníkům bude líbit. Německé ceny začínají na 48.599,6 € (1.175.000 Kč) za variantu GLA 200 electric, na ty české si zatím musíme počkat. Je to sice mírně víc než současné EQA, ovšem GLA představuje opravdu velký generační skok.
|Model
|200 electric
|250+ electric
|350 4MATIC electric
|Pohon
|zadních kol
|zadních kol
|všech kol
|Max. výkon [kW / k]
|165 / 224
|200 / 272
|260 / 354
|Max. točivý moment [Nm]
|335
|515
|Max. rychlost [km/h]
|210
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|8,1
|7,3
|5,4
|Typ a kapacita baterie
|LFP, 58 kWh
|NMC, 85 kWh
|Maximální dojezd [km]
|394 až 447
|577 až 657
|555 až 643
|Kombinovaná spotřeba [kWh/100 km]
|14,8 až 17,0
|15,1 až 17,3
|15,1 až 17,6
|Max. nabíjecí výkon (DC/AC)
|200/11 (za příplatek 22)
|320/11 (za příplatek 22)
|Čas nabíjení DC (10-80 % SoC)
|20 min
|22 min
|Vzdálenost dobitá za 10 min
|165 km
|270 km
|265 km
|Rozměry (d × š × v)
|4565 × 1873 × 1604 mm
|Rozvor náprav
|2790 mm
|Objem zavazadlového prostoru
|410 až 1400 l + 107 l (vpředu)
|Průměr otáčení
|11,53 m
|Pohotovostní hmotnost
|2145 kg
|2155 kg
|2235 kg
|Maximální hmotnost brzděného přívěsu
|1500 kg
|1500 kg
|2000 kg
|Cena od
48.599,6 €
∼1.175.000 Kč
54.978 €
∼1.329.900 Kč
58.107,7 €
∼1.405.500 Kč
Zdroj: Mercedes-Benz