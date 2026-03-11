Nový Mercedes-Benz VLE oficiálně: Luxus třídy S pro celou rodinu! Podvozek pracuje podle Googlu
Ještě nikdy na evropském trhu nebylo tak pokročilé MPV, jakým je zcela nový model VLE. Je přehlídkou nejmodernějších technologií, luxusu a zároveň pokročilé elektrické architektury s dvojnásobným dojezdem oproti současné nabídce.
Zapomeňte na Mercedes-Benz eVito, nově představená řada VLE posouvá hranice plně elektrických skříňových vozů úplně do jiných výšin. Sama automobilka vůz nazývá jako grand limousine, tedy nadmíru prostorný vůz pro vrcholně komfortní cestování. Designově se hlásí k nejmodernějším modelům, uvnitř překypuje technikou i displeji a nabízí dojezd přes 700 km.
Technika zítřka
Nové VLE je první model postavený na nově vyvinuté modulární platformě Van Architecture s 800V technologií a rychlým nabíjením. Představeny byly dvě verze využívající trakční akumulátor NMC o využitelné kapacitě 115 kWh. Příští rok by je měly doplnit také dvě verze s menší baterií o využitelné kapacitě 80 kWh s LFP články. Později dorazí také VLE s prodlouženým rozvorem.
Ve verzi VLE 300 electric nabídne nový model výkon 203 kW. Díky předběžným údajům o kombinované spotřebě 20,4 až 18,6 kWh/100 km to znamená přes 700 km dojezdu na jedno nabití. Přibližně to odpovídá spotřebě Volkswagenu ID.Buzz, ten má však více než o třetinu menší baterii.
Výkonnější varianta VLE 400 4Matic electric s pohonem všech kol disponuje výkonem 305 kW a z 0 až 100 km/h zrychlí za 6,5 sekundy. To kdybyste nestíhali letadlo nebo vezli pozdě děti do školy. Předpokládaná spotřeba této verze není s hodnotou 21,1 kWh/100 km o moc vyšší.
Díky 800V architektuře si navíc VLE velmi rychle dobijete. Umožňuje více než 300kW nabíjení a za pouhých 15 minut v ideálním případě dobijete až 355 kilometrů. Nové VLE navíc umožňuje skrz aplikaci rezervovat nabíjecí místo, abyste u nabíjecího bodu nemuseli čekat.
Standardně nové VLE pohání permanentně buzený synchronní elektromotor na přední nápravě s 93% účinností přenosu energie na kola. Modely s pohonem všech kol mají navíc motor na zadní nápravě, který se připojuje pouze v případě, kdy je potřeba dodatečný výkon či trakce.
Na zadní nápravě však najdeme jinou technologickou lahůdku. VLE je vybaveno řízenou zadní nápravou, která umožňuje natočení kol zadní nápravy až o 7°. Díky tomu je VLE stabilnější ve vyšších rychlostech, ale především má průměr otáčení obrubník - obrubník na pouhých 10,9 metrech (obrysově 11,6 m). To je srovnatelné s malým sedanem CLA. Ve spojení s přímějším převodem řízení na přední nápravě navíc stačí méně otáček volantem k dosažení plného rejdu. Model VLE je tak mimořádně agilní.
VLE přirovnává automobilka k limuzíně, což si může dovolit také díky jízdnímu komfortu na palubě. Automobilka použila velké množství zvukové izolace a ke karoserii uchytila motor a nápravy pomocí elastomerových lůžek. Navíc se VLE vznáší na nové generaci vzduchového odpružení Airmatic.
To umožňuje zvýšit či snížit podvozek o 40 milimetrů podle situace. Pro snazší nástup se umí VLE snížit, pokud je naopak potřeba projet po nezpevněném povrchu, umožňuje zvýšit světlou výšku vozu. Z hlediska aerodynamiky je preferovaná jízda co nejblíže k silnici a právě k tomu využívá nový Airmatic data z Google map. Upravuje na jejich základě světlou výšku vozu tak, aby VLE co nejvíce jelo v nejnižší poloze. To má pozitivní vliv na spotřebu.
Moderní design
Design implementuje prvky nové generace vozů Mercedes-Benz. Na třídu E, k níž nové VLE patří také svým názvem, odkazují přední světlomety s dvěma vlnami ve své spodní části. Uvnitř nesmí chybět dvě světelné trojcípé hvězdy. V přední části najdeme výraznou přední masku představenou dříve na modelu GLC.
Zajímavý je u skříňového vozu pohled z boku, jelikož linie oken je i v zadní části zaoblená a naznačuje spíše tvar tříprostorových vozů, jako je právě třeba vrcholná třída S. Elektronicky posuvné boční dveře skrývají elektricky ovládaná boční okna, která lze dát až dolů. Novinkou je také bezdotykový přístup do vozu podkopnutím bočních dveří.
Zadní část je spíše evolucí designu dnešní třídy V se spalovacími motory. Navazuje na tvar zadního okna s logem značky v podobě textu v jeho spodní části. Zadní sklo je možné otevřít samostatně pro rychlý přístup do zavazadelníku.
Novinkou jsou zadní světlomety, které nyní celou záď obepínají a i u stacionárního vozu má člověk pocit, že nové VLE proplouvá vzduchem. Určitě to souvisí s vynikající aerodynamikou se součinitelem čelního odporu vzduchu pouhých 0,25. Například ID.Buzz se musí spokojit s hodnotou 0,285.
Světla při brzdění svítí po celé své délce, takže by VLE nikdo neměl přehlédnout. Nabízí se zde otázka praktičnosti takového řešení při případném karambolu. VLE se nepochybně zařadí mezi oblíbené vozy šoférů a taxikářů a právě drobná poškození zadní části a světel při takovém použití bývají na denním pořádku. Naštěstí má ale VLE špičkový kamerový systém, který zobrazuje na jednom z obřích displejů.
Pojízdné kino
Před řidičem najdeme volitelnou obrazovku MBUX Superscreen, která má na šířku téměř jeden metr. Je rozdělena na tři části: řidičův displej s úhlopříčkou 10,25", centrální displej s úhlopříčkou 14" a volitelně další 14" displej před spolujezdcem. Ten nabízí výběr z několika aplikací, včetně streamování videa či hraní her.
Pokud by vám z obrazovek šla hlava kolem, můžete se spolehnout na informace zobrazené na pokročilém head-up displeji s rozšířenou realitou. Obraz se promítá na úhlopříčce 23,1" přibližně 4 metry před vozidlem.
S novým VLE už nikdy nemusíte do kina. Stačí říct „Můj Mercedesi, spusť kino“ a zadní pasažéři si mohou užít volitelnou širokoúhlou obrazovku o úhlopříčce 31,3" s funkcí rozdělení obrazovky. Automaticky se také zatáhnou roletky zadních oken a obrovského panoramatického okna.
Obrazovka má rozlišení 8K a za příplatek si můžete užít také prostorový zvuk z 22 reproduktorů prémiové značky Burmester. Zadní obrazovku lze díky integrované kameře využít také pro videokonference.
Bezmezná variabilita
V interiéru lze v případě konfigurace elektricky ovládaných sedadel pozorovat balet. Opravdu, automobilka nové VLE vybavila možností nastavení sedadel na dálku a sedadla na pokyny reagují téměř podle choreografie baletu. Systém MB.OS umožňuje elektricky nastavitelná zadní sedadla a lavice posouvat pomocí infotainmentu, mobilní aplikace nebo tlačítek v bočních panelech.
Přednastavené předvolby zahrnují „Baggage“ pro maximalizaci zavazadlového prostoru (až 795 litrů za třetí řadou sedadel) nebo „Executive“, která naopak sedadla posune co nejvíce dozadu a maximalizuje prostor pro nohy v prostřední řadě sedadel. Zvolit lze také vyvážené uspořádání, které všem zadním pasažérům nabídne prostor pro nohy srovnatelný s třídou E.
Pokud je nové VLE vybaveno manuálně ovládanými sedadly, musíte se o balet postarat vy sami. Sedadla Roll&Go lze libovolně přesouvat, sklápět dopředu i dozadu nebo zcela demontovat. Navíc mají integrovaná kolečka, jejich přesun do garáže tedy nebude složitý. Třída VLE zcela bez zadních sedadel nabídne nákladní prostor o velikosti až 4078 litrů.
Všestrannost VLE začíná už v konfigurátoru, zvolit lze ze tří různých středových konzolí různých délek a funkcí. Ta největší nabízí dokonce úložný prostor s možností regulace teploty (chlazení nebo vyhřívání). „Elektrický model VLE potěší zákazníky po celém světě, protože je stejně rozmanitý jako oni sami,“ komentoval Thomas Klein, šéf Mercedes-Benz Vans.
Také je na výběr mezi pěti až osmimístnou variantou a v zadní části je na výběr ze tří typů sedadel. Od standardních manuálně ovládaných komfortních sedadel přes elektricky ovládanou verzi až k vrcholné verzi s polštářem, bederní opěrkou, opěrkou lýtek a masážní funkcí. Případně můžete sedadla nahradit třímístnou komfortní lavicí s manuálním či elektrickým ovládáním.
Elektrické VLE zachovává také praktičnost při tahání přívěsu. Zvládne přepravit náklad o maximální hmotnosti 2,5 tuny, což stačí i pro rozměrnější karavany či přívěsy pro koně. Svislé zatížení tažného zařízení až 100 kg je uzpůsobeno nosičům elektrokol.
Zdroj: Mercedes-Benz