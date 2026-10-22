Nový Mercedes VLE měl první nehodu. Nabouralo jej dítě přímo na pařížském autosalonu
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Nehody přímo na ploše autosalonů se obvykle nestávají, auta jsou zde ostatně striktně statická. Přesto se to povedlo malému chlapci, který si letos v Paříži prolézal elektrický minivan Mercedesu.
Nehody zcela nových modelů automobilů bývají populárním tématem motoristických webů. Málokdy se ale stane, že se novinka nabourá ještě na ploše autosalonu. Přesně to se ale stalo novému Mercedesu-Benz VLE v sobotu 17. října na výstavišti Paris Expo Porte de Versailles, těsně před koncem autosalonu.
Ukazuje to krátké video, které se šíří na sociálních sítích. Na něm není vidět rozjezd vozu, ale už moment, kdy prorazí dekorativní stěnu za autem. Reálně tedy moc neujelo, ale stačilo to na to, aby do ní udělalo pořádnou díru. Hned nato z předních dveří vystoupí dítě tak kolem 10–12 roků a z výsuvných dveří druhé řady ještě jedno.
Při incidentu nebyl nikdo zraněn. Oba chlapci po nárazu z auta provinile vystoupili a ujala se jich bezpečnostní služba. Za autem v tu dobu naštěstí nikdo nestál, rozsah škod na vystaveném modelu ani stánku nebyl přesně specifikován. Pro všechny přítomné to skončilo dost šťastně, když vezmeme v potaz, že se rozjelo tři tuny vážící auto, které má výkon 203 kW – 310 kW dle konkrétní verze.
Vystavený Mercedes-Benz VLE je elektromobil, u kterého je teoreticky možnost jej omylem rozjet vyšší než u spalovacích vozů. I v elektromobilech Mercedesu totiž po nastoupení s klíčkem v kapse stačí sešlápnout brzdový pedál, čímž auto aktivujete. Pak už stačí jen zařadit D nebo R a auto se rozjede. To se zjevně stalo i zde.
Logicky na to ale nemělo dojít, protože auta na výstavišti jednak nemají klíčky nikdy v kabině a také jsou v takzvaném výstavním režimu. Ten umožní autu působit „nastartovaně“, takže svítí displeje a je možné si vyzkoušet různé funkce, ale zároveň limituje možnost se s ním rozjet. U VLE na to buď někdo zapomněl, nebo došlo k náhodné softwarové chybě.
K podobnému případu došlo v roce 2023 i na českém e-Salonu v pražských Letňanech. Vystavený kus elektrického kombíku Nio ET5 Touring rozjel školák, který v tu chvíli seděl za volantem. Nio podřelo pár aut a nabouralo do elektrické dodávky Iveco na protějším stánku asi o 20 metrů dále. Ani zde nebyl nikdo zraněn, vzniklá škoda ale nebyla úplně nízká.
Ve světě je takových případů také známo více. V březnu 2024 byl v obchodním domě v Sydney na statickém stánku vystaven elektrický BYD Atto 3. Uvnitř vozu seděl čtrnáctiletý chlapec, kterému se podařilo auto aktivovat. Vozidlo se prudce rozjelo napřed směrem k zábradlí v patře a následně v panice zařadil zpátečku a vjel přímo do výlohy obchodního domu Myer. Dva kolemjdoucí skončili v nemocnici s lehkými zraněními.
V nákupním centru v Pekingu měla Tesla v roce 2015 pronajatý propagační stánek. Pětiletý chlapec se posadil na místo řidiče bílého Modelu S, který byl zanechán v aktivním režimu, aby návštěvníkům fungoval infotainment. Chlapci se podařilo sešlápnout pedál a auto ujelo zhruba 6 metrů, než narazilo do dětského kočárku. Dítě v kočárku z kolize naštěstí vyvázlo bez zranění.
Zdroj: Instagram, zdroj foto: Mercedes, zdroj videa: Instagram