Nový motor Hurricane 4 má techniku superaut, ale za zlomek ceny. Za výkon se stydět nemusí
Nový přeplňovaný čtyřválec Jeep Hurricane 4 v sobě ukrývá techniku obvyklou spíše u motorů pro nejrychlejší auta. Výsledkem je nejvyšší výkon 239 kW.
Najít dnes spalovací motor, který není afektovaný elektrifikací, je téměř nemožné. Přesto se takové spalovací agregáty stále vyrábějí. Většinou ovšem pro pohon těch nejdražších a nejrychlejších aut planety. Příkladem může být 16válec Bugatti nebo osmiválec Lamborghini. Nyní je ale takový motor uplatněný v autě, které pořídíte sotva za dvacetinu částky, na níž vyjdou zmíněné supersportovní modely. Jeho autorem je americká firma Jeep v rámci skupiny Stellantis. Už jen název Hurricane slibuje mnohé. Co ale konkrétně?
K vysokému měrnému výkonu 119 kW na litr objemu si motor pomáhá vyspělou technikou spalování v kombinaci s příslušenstvím. Pokud začneme tím spalováním, tak tomu Američané říkají Turbulent Jet Ignition (TJI). Zní to dramaticky, ale ve skutečnosti se jedná o techniku takzvaného řízeného spalování s předkomůrkou, kdy je část směsi zažehnuta přeskokem jiskry od svíčky v předkomůrce a část zapálena od toho vzniklou vysokou teplotou. Navíc je zde ale ještě jedna svíčka na válec ústící do hlavního spalovacího prostoru, jež pomáhá se zapálením směsi například ve fázi studeného motoru, kdy vzniklá teplota ze zapálení směsi v předkomůrce zbylou směs, kterou je vyplněn hlavní spalovací prostor, spolehlivě nezažehne. Jinak řečeno má za úkol stabilizovat zapalování v méně příznivých fázích chodu agregátu. Z hlediska konceptu zapalování se tedy jedná o něco jiného než to, co známe třeba ze systému Alfa Romeo Twinspark. Obecně vzato se jedná o techniku známou třeba z motoru Maserati Nettuno V6.
Motor Hurricane 4 to kombinuje s přímým a zároveň nepřímým vstřikováním. Přímé vstřikování pracuje stále, nepřímé se k němu přidává v některých fázích chodu motoru. Právě vyspělý koncept zapalování má lví podíl na zmíněném vysokém měrném výkonu motoru, ale zároveň také na jeho dobré hospodárnosti. Dle americké EPA činí 27 MPG, tedy 8,7 litru na 100 km, což je vzhledem k jeho výkonu skutečně působivé.
Druhou zajímavou technikou, která přispívá k vysokému výkonu, je turbodmychadlo, u něhož je regulace otáček řešena nikoliv u benzinových motorů stále běžným obtokovým kanálem, ale méně obvykle za pomoci turbodmychadla s naklápěním lopatek. Tím lze plynule měnit kinetickou energii spalin a tím velmi přesně řídit jeho otáčky a tedy i plnicí tlak. Ovládání lopatek je elektromotorické stejně jako řízení proudění vzduchu na výstupní straně (takzvaný pop-off ventil).
U benzinového motoru se tenhle typ turbodmychadla zatím moc nepoužívá. Vlastně mě napadá pouze motor Porsche 911 GT2 RS (997) a Cayenne S (718). Problém totiž představuje výrazně vyšší teplota spalin benzinového motoru v porovnání se vznětovým.
Třetí zajímavou techniku představuje variabilní časování rozvodu, kdy sací vačkový hřídel nenatáčí hydraulický přestavník ovládaný dvoucestným solenoidovým ventilem (OCV – Oil Control Valve), ale elektromotor. I tohle už ale známe z jiných motorů. Například z nejnovější generace motorů Mazda Skyactiv-G nebo z nového tříválec Suzuki Swift (Z12E).
Zásadní výhodou elektrického přestavníku je, že vačkový hřídel lze natáčet nezávisle na běhu motoru (klasický hydraulický přestavník potřebuje ke své činnosti tlak oleje, který u stojícího motoru není zajištěn). Tím lze při spouštění agregátu výrazně snížit jeho kompresní poměr, což znamená potřebu mnohem slabšího startéru a o výrazně menší energetické náročnosti při spouštění nemluvě. Druhou výhodou je zvětšený úhlový rozsah natáčení sacího vačkového hřídele vůči výfukovému a klikovému hřídeli, což dovoluje velmi snadné navození Millerova cyklu.
Výhodou je také možnost řídit spalování částečně kvalitativně (i díky zdvojenému vstřikování), tedy jako u vznětových motorů a tedy pracovat v širokém rozsahu otáček a zatížení s větším úhlem otevření škrticí klapky. Výměna směsi je tak částečně řízena na vstupu do válců přímo sacími ventily. Tím se snižuje odpor sání vůči pohybujícím se pístům (někdy se tomu také říká čerpací ztráty). Nejedná se ale o náhradu škrticí klapky, jak to známe ze systému BMW Valvetronic nebo Toyota Valvematic.
Vyšší účinnosti plnění napomáhá také chladič stlačeného vzduchu (intercooler) voda-vzduch. Plnicí soustava navíc pracuje dokonce se dvěma výměníky.
Jak je dnes obvyklé, blok motoru je vyroben z hliníkové slitiny. Jak má inovativní čtyřválec řešené vnitřní plochy válců, zdroje neuvádějí, ale lze předpokládat, že na ni bude aplikován nástřik kovovým karbidem, čímž se obejde bez suchých válcových vložek.
Američtí novináři již měli možnost nový motor vyzkoušet v Jeepu Grand Cherokee a nešetřili slovy chvály. Jakkoliv dynamika v nejnižších otáčkách působivá zrovna nebyla, avšak jakmile se motor trochu roztočil, začal táhnout opravdu silně.
