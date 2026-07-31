Nový Nissan X-Trail přijel do Česka. Prověřili jsme ho na asfaltu i v terénu
Unikátní elektrická čtyřkolka se spalovacím motorem se představila v modernizovaném hávu. Její schopnosti jsou až nečekaně dobré a víc než potěší svým starosvětským ovládáním. Minusy tak hledám opravdu těžko.
Automobilka Nissan sice stále není z problémů venku, vehementně se však snaží zaujmout zákazníky, aby zlepšila své prodeje a s nimi i vyhlídky na lepší zítřky. Jasně o tom svědčí modernizované SUV X-Trail, které se odhalilo před několika měsíci. České zastoupení značky ho přistavilo k prvním jízdám v outdoorově zaměřené verzi N-Trek.
Co modernizovaný x-trail přináší obecně, není žádná novinka, tak shrňme jen to nejdůležitější. Tím je inovovaný infotainment NissanConnect, který integruje služby Google, takže nativní navigací jsou Mapy Google a k hlasovému ovládání je tu Asistent Google.
Důležitým vylepšením je lepší 360° kamera, která nabízí i velmi širokoúhlý pohled vpředu. Idea je, aby člověk lépe viděl, když vyjíždí ze dvora do ulice a kolem je křoví nebo zaparkovaná auta. Konečně, suita jízdních asistentů ProPilot také doznala vylepšení, lépe rozpoznává dopravní značky a dokáže vést auto v rozmanitějších jízdních situacích i užších pruzích.
I do terénu
Verze N-Trek má speciální nárazníky, které zajišťují o stupeň lepší nájezdové úhly oproti ostatním verzím (19° vpředu, 24° vzadu, 18° přechodový) 19" kola a interiér čalouněný voděodolnou umělinou s názvem Cellcloth – a to všechno se chlubí oranžovými detaily. V kabině je oranžové nejen prošívání, ale také kontury loga na volantu, které tak zrcadlí loga značky zvenčí – to je zajímavý detail.
Kromě toho tu je třízónová klimatizace – která má, všimněte si, ovládací panel s klasickými tlačítky, to se dnes už nevidí a je to skvělá věc – otvírací prosklená střecha s elektrickou roletkou, vyhřívaná i zadní sedadla a volant nebo posuvná zadní lavice, a to v dost velkém rozsahu.
Kromě toho je tu o chloupek vyšší světlá výška oproti zbytku nabídky. 188 mm při pohotovostní hmotnosti pořád není hodně, zejména když je to vzadu a po naložení kufru vůz klesne, neb neumí světlou výšku dorovnat např. vzduchovým podvozkem či měchy na zadní nápravě, ale automobilka to přesto vyzdvihuje. Když je to outdoorově laděná verze, bude k mání třeba mezi příslušenstvím nějaké odpovídající obutí? Přímo od Nissanu nikoliv, dozvídám se, ale v předepsaném rozměru 235/55 R19 se dají koupit pneumatiky typu all-terrain.
Jestli by teoreticky mohlo mít něco takového smysl, má ukázat uměle vytvořená terénní trasa v Adventure landu v Bělé pod Bezdězem, kde prezentace probíhá. Není dlouhá, ale prověří vozy při vykřížení protilehlých kol do kopce, zde navíc na sypkém a suchém podkladu. Něco takového dokáže vyřadit ze hry nejednu čtyřkolku bez fyzických uzávěrek diferenciálů, i pokud je moderní a v rámci ESP by měla umět přibrzdit protáčející se kola individuálně.
Unikátní technika umí
X-Trail je ve všech svých verzích k mání se čtyřkolkou. Nejde ovšem o ledajakou čtyřkolku, nýbrž o systém e-4orce (čteno „e-force“) kombinovaný se sériovým hybridem e-Power. Spalovací tříválec s turbodmychadlem a variabilním kompresním poměrem tu slouží jen jako generátor elektřiny, baterie o 1,73 kWh kapacity jako její zásobárna.
O pohon se starají výhradně elektromotory. Oba jsou synchronní, ten na přední nápravě má 204 koní, ten vzadu 136 koní. Kombinovaný výkon však je „jen“ 213 koní, nikoliv 340. Je tedy zpřevodování zadního elektromotoru agresivnější, aby mohl víc pomoci při výjezdech v terénu? Nikoliv, je stejné, dozvídám se dále. Vůz „jen“ omezuje příděl energie, takže není možné, aby oba elektromotory podaly plný výkon najednou. Tuším příčinu v limitech trakční baterie.
Mimo asfalt by to ale nemělo vadit, říkám si, když sedám do jednoho z kousků, který na svých silničních pneumatikách má zdolávat zdejší překážky. Volíme jízdní režim Off-Road; je tu jen jeden, avšak na něco jiného než asfalt kromě něj míří i režim Sníh. Nejdříve zkoušíme asistenta pro sjezd prudkých kopců.
Ten brzdí individuálně jednotlivá kola tak, aby byl vůz při sjezdu stabilní a udržoval rychlost, jakou si nastavíte. Funguje hezky, ale potřebuje chvilku, než si uvědomí, že má začít makat. Takže jiný, prudší sjezd na trase je třeba držet brzdovým pedálem, jinak by se auto příliš rozjelo a mohlo narazit přídí do země při propružení přední nápravy.
Ta největší zkouška, výjezd do kopce na sypkém podkladu s odlehčením, a tedy protáčením protilehlých kol, přichází záhy. Kopec je relativně prudký a je třeba přidat víc plynu, ale rozjet se nemusím. X-Trail si hrábne tím nebo oním kolem, ale nahoru se vyšplhat nakonec dokáže.
Pomáhá mí 360° kamerový systém, kterému nechybí funkce mimo asfalt nejdůležitější – pohled mířící na přední kola a před příď vozu, to vše zobrazené zároveň na jednom displeji. Navíc, ke kamerám se tu dostanete fyzickým tlačítkem hned u displeje, není třeba je lovit někde v menu na dotykovém displeji. Mají ale nevýhodu – vypínají se samy už při poměrně nízké rychlosti, i když zůstávám v režimu Off-Road.
Terénní vložku však máme úspěšně za sebou a můžeme se pustit na silnici. Ústrojí e-Power dokáže jezdit i velmi úsporně, to ale budeme zkoušet až při týdenním testu, dnes jde zejména o dynamiku. Jedeme ve dvou, x-trail přitom může být až sedmimístný, takže žádná velká zátěž, přesto je okamžitá hmotnost někde u dvou tun. To je na 213 koní nejvyššího kombinovaného výkonu docela dost, ale elektromotory to zvládají i do kopce opravdu hezky.
Ústrojí e-Power totiž funguje tak, že spalovací motor nikdy nepohání kola. Spojuje tedy výhody elektromobilu s výhodami spalovacího pohonu. Díky baterii a elektromotorům máte pod pravou nohou okamžitě dostupný točivý moment, není třeba čekat, než elektronika dovolí motoru zabrat, a že to z emisních důvodů v dnešní době kolikrát neskutečně trvá. Zároveň ale nenabíjíte desítky minut baterii, nýbrž během chvilky natankujete 55l nádrž na benzin. A pokud se budete snažit a dostanete se na katalogovu průměrnou spotřebu 6,5 l/100 km, vydrží vám na 840 kilometrů jízdy.
Vylepšený systém ProPilot skutečně funguje velmi dobře a dokáže vůz řídit spolehlivě, prudší zatáčky však samozřejmě nezvládá. Oproti jeho předchozí verzi v qashqai, kterou jsme na místě také měli možnost vyzkoušet, jsme ovšem rozdíl nepoznali. Panovaly však ideální podmínky a na to, najít nějakou opravdu složitou situaci, nebyl na prezentaci čas.
Na přívěs se čtyřkolkou
Vzhledem k tomu, že u čtyřkolky e-4orce jde o jeden elektromotor navíc, skrývá ceník poměrně velké překvapení. Předokolka v x-trailu zvládne jen 670kg přívěs, ať brzděný, nebo nebrzděný. Čtyřkolka tyto schopnosti zásadně vylepšuje, utáhne až 1800kg vlek v pětimístném provedení, resp. 1650kg v sedmimístném. Přitom brzdy i baterie jsou stejné; konkrétní důvod rozdílu jsme se nedozvěděli.
Těší mě také, že sedmimístné provedení má vyšší užitečnou hmotnost než pětimístné, a to 586 –649 kg. Na sedm dospělých a jejich bagáž v rakvi na střeše to pořád není, ale v sedmi dospělých pojedete jen výjimečně. U pětimístného provedení je užitečná hmotnost 426–512 kg; v obou případech je vždy stejná nejvyšší hmotnost (2535, resp. 2345 kg) a mění se ta pohotovostní v závislosti na výbavě.
Ovšem, důvod, proč si vybrat x-trail, vidím jinde – je to v dobrém výhledu, chytrém a velmi příjemném pohonu, slušné prostornosti, a hlavně starosvětském ovládání klimatizace a dalších funkcí vozu. Těším se, až ho budeme v redakci mít na týden.
|Nissan X-Trail e-Power e-4orce N-Trek – Základní tech. data testovaného kusu
|Motorizace
|Sériový hybrid e-Power
|Spalovací motor
|1498 cm3, řadový tříválec, turbo, variabilní kompresní poměr
|Výkon/Toč. moment
|116 kW (158 k)/250 Nm
|Pohon kol
|AWD, 2× synchronní elektromotor
|Výkon/Toč. moment předního elektromotoru
|150 kW (204 k)/330 Nm
|Výkon/Toč. moment zadního elektromotoru
|100 kW (136 k)/195 Nm
|Kombinovaný výkon hnacího ústrojí
|157 kW (213 k)
|Trakční baterie
|Li-Ion, 1,73 kWh
|Nejvyšší rychlost
|180 km/h
|Zrychlení na 100 km/h
|7 s
|Spotřeba paliva (WLTP)
|6,2-6,5 l/100 km
|Pohotovostní/nejvyšší hmotnost
|1833-1919/2345 kg
|Nejvyšší hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu
|1800/750 kg
|Délka × šířka × výška
|4690 × 1860 × 1725 mm
|Rozvor náprav
|2705 mm
|Cena na českém trhu
|1.089.000 Kč
zdroj: Autorský text | foto: Nissan | video: Marek Bednář/Auto.cz