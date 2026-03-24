Nový Opel Astra do detailu: Nejen lepší světla a pohodlnější sedačky! Důležitá je i výroba

Opel Astra Plug-in-Hybrid
Jan Faltýsek
Modernizovaný Opel Astra přichází s novou osvětlenou přídí, pokročilými matrix světlomety a pohodlnějšími sedadly. A hlavně se širokou nabídkou pohonů, od dieselu přes hybrid až po elektromobil. Jak jezdí, kolik stojí a kterou z mnoha verzí vybrat?

Modernizovaná astra je na první pohled poznat hlavně podle nové osvětlené masky. Ta má připomínat kompas, kromě samotného loga automobilky svítí i čtyři linie okolo. Po vizuální stránce necháme hodnocení na vás, originalitu a rozpoznatelnost ale designérům upřít nelze. Kromě omlazení vzhledu se inženýři zaměřili hlavně na to, co řidiči skutečně poznají: vylepšovali světlomety, pohodlí a efektivitu pohonů.

Velkým lákadlem zůstává i samotný původ auta. Astra se dál navrhuje i vyrábí v německém Rüsselsheimu. V době, kdy řada tradičních německých značek přesouvá výrobu kvůli nákladům dál na východ nebo mimo Evropu, má tahle informace svou váhu spojenou s určitou úrovní kvality a řemesla.

Účinné světlomety, pohodlné sedačky

Zásadním technickým tahákem je nasazení adaptivních světlometů Intelli-Lux HD. Tento systém, dříve vyhrazený pro vlajkovou loď Grandland, disponuje více než 50.000 pixely (přesně 25.600 na každé straně), které v reálném čase vyřezávají okolní provoz s chirurgickou přesností. Světlo je tak jasnější a rovnoměrnější, aniž by docházelo k oslňování protijedoucích řidičů.

Podle údajů výrobce založených na praktických zkouškách nyní může řidič při rychlosti 80 km/h zaznamenat překážky o 30 až 40 metrů dříve. To znamená zhruba jednu až dvě sekundy navíc na reakci.

Uvnitř vozu sází Opel na využití recyklovaných a udržitelných materiálů. Volant je potažen koženkou a v celém interiéru najdete textilie ze 100% recyklovaných zdrojů.

Opel si zakládá na kvalitních sedačkách a nová Astra v této tradici pokračuje. Nová sedadla Intelli-Seats, která jsou standardem již od základní verze. Jejich konstrukce se středovým vybráním v sedáku má snižovat tlak na kostrč, což je řešení inspirované cyklistickými sedly.

S vyššími výbavami GS či Ultimate se potom automaticky pojí ergonomická sedadla s certifikací AGR. Jsou elektricky nastavitelná v šesti směrech, manuální zůstává podélné a výškové nastavené. s elektrickou bederní opěrkou u řidiče a kombinovaným čalouněním kůže a látky.

Pro náročnější je tu ještě druhá, nejpokročilejší varianta sedaček za příplatek 25.000 Kč. Ta přidává elektrické nastavení ve všech deseti směrech, paměť, vyhřívání, ventilaci i masážní funkci. Nově je čalouněná recyklovaným veganským „semišem“, který působí hodnotněji než klasická látka a zároveň zapadá do ekologického směru značky.

Pestrý výběr pohonů

Opel Astra zůstává jedním z mála modelů v nižší střední třídě, který nabízí skutečně široké spektrum pohonů bez nutnosti měnit platformu nebo modelovou řadu. Zákazník si může vybrat mezi čistě elektrickou verzí, plug-in hybridem, mild-hybridem i klasickým dieselem, přičemž výkonové rozpětí se pohybuje od 107 do 144 kW. Taková univerzálnost je mezi dnešními kompakty výjimkou.

Vylepšená Astra Electric: Čistě elektrická verze dostala o něco větší baterii s celkovou kapacitou 58 kWh (dříve 54 kWh). S vylepšenou aerodynamikou a efektivitou se dojezd prodloužil na 454 km u hatchbacku, respektive 445 km u kombi Sports Tourer. Rychlodobíjení výkonem 100 kW údajně zvládne doplnit energii z 20 na 80 % zhruba za půl hodiny. Novinkou je funkce V2L (Vehicle to Load), která umožňuje z baterie auta napájet externí spotřebiče, jako jsou e-kola nebo kempingové vybavení.

Plug-in hybrid: Vrchol běžné nabídky tvoří plug-in hybrid s výkonem 144 kW (196 k), kombinující přeplňovanou šestnáctistovku a elektromotor s novou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Klíčovou změnou je větší baterie 17,2 kWh (dříve 12,4 kWh), díky níž se elektrický dojezd posunul až na 82-84 km podle WLTP.

Hybrid: Mild-hybridní varianta zůstává na výkonu 107 kW. Sází na tříválec 1.2 Turbo, elektromotor integrovaný v šestistupňové převodovce eDCT6 a malou 48V lithium-ion baterii s kapacitou zhruba 0,9 kWh. Z předchozí praxe už víme, že jde o úsporné řešení, které zvládne v městském režimu jezdit významnou část času bez zapojení spalovacího motoru.

Diesel: V nabídce zůstává i klasický 1.5 CDTI o výkonu 96 kW a točivém momentu 300 Nm, spojený s osmistupňovým automatem. Jde o variantu zaměřenou hlavně na dálniční provoz, ale ve městě motor nepůsobí nepatřičně. Při reálné spotřebě kolem 5 až 6 l/100 km a nádrži o objemu 52 litrů není problém atakovat dojezd kolem 900 kilometrů na jedno natankování.

Z portfolia naopak definitivně zmizely dvě motorizace, zaprvé 1.2 Turbo v základní verzi o výkonu 96 kW a naopak vrcholný 1.6 Turbo Hybrid s výkonem 165 kW, který byl dříve vyhrazen pro sportovně laděné GSE. Minulostí je také manuální převodovka.

České ceny: Nový Opel Astra & Astra Sports Tourer (2026)

Výbava

MotorizacePřevodovka

Astra (Hatchback)

Astra ST (Kombi)

Edition1.5 CDTI (96 kW/130 k)8st. automat

579 990 Kč

599 990 Kč

 Hybrid 1.2 Turbo (107 kW/145 k)6st. eDCT

589 990 Kč

609 990 Kč

 1.6 Turbo PHEV (143 kW/195 k)7st. eDCT

829 990 Kč

849 990 Kč

 Electric (115 kW) 58 kWh1st. aut.

929 990 Kč

949 990 Kč

GS1.5 CDTI (96 kW/130 k)8st. automat

639 990 Kč

659 990 Kč

 Hybrid 1.2 Turbo (107 kW/145 k)6st. eDCT

649 990 Kč

669 990 Kč

 1.6 Turbo PHEV (143 kW/195 k)7st. eDCT

889 990 Kč

909 990 Kč

 Electric (115 kW) 58 kWh
1st. aut.

989 990 Kč

1 009 990 Kč

Ultimate1.5 CDTI (96 kW/130 k)8st. automat

739 990 Kč

 Hybrid 1.2 Turbo (107 kW/145 k)6st. eDCT

729 990 Kč

749 990 Kč

 1.6 Turbo PHEV (143 kW/195 k)7st. eDCT

969 990 Kč

989 990 Kč

 Electric (115 kW) 58 kWh
1st. aut.

1 069 990 Kč

1 089 990 Kč

Praktická stránka

Klasický pětidveřový hatchback disponuje u spalovacích motorů základním objemem 422 litrů, který lze po sklopení sedadel rozšířit až na 1339 litrů. U plně elektrické verze Astra Electric jsou tyto hodnoty kvůli baterii o něco sníženy na 352 až 1268 litrů, zatímco plug-in hybrid nabízí v základu 310 litrů s maximem 1236 litrů.

Pokud zvolíte kombi Sports Tourer, získáte u naftové a hybridní varianty základní objem 597 litrů a maximální kapacitu 1634 litrů. Elektrický Sports Tourer Electric poskytuje 516 až 1553 litrů a verze plug-in hybrid nabízí 466 až 1483 litrů nákladového prostoru. Praktičnost u kombíku zvyšuje dělení zadních sedadel v poměru 40:20:40 a nízká nakládací hrana ve výšce přibližně 60 centimetrů.

Technické údaje: Nový Opel Astra & Sports Tourer (2026)
 1.2 Turbo Hybrid1.5 Diesel1.6 Turbo Plug-in Hybrid
Typ motoru

Benzínový tříválec + 48V

Vznětový čtyřválec

Čtyřválec + elektromotor

Zdvihový objem1 199 cm31 498 cm31 598 cm3
Systémový výkon

107 kW (145 k)

96 kW (130 k)

143 kW (195 k)

Max. točivý moment

230 Nm

300 Nm

360 Nm

Převodovka

6st. dvouspojková (eDCT6)

8st. automatická (AT8)

7st. dvouspojková (eDCT7)

Zrychlení 0–100 km/h

9,0 s

10,6 s

7,6 s (HB) / 7,7 s (ST)

Maximální rychlost

210 km/h

209 km/h

225 km/h

Kapacita baterie

17,2 kWh (Lithium-ion)

Elektrický dojezd (WLTP)

až 83 km

Kombinovaná spotřeba

4,7–5,0 l/100 km

4,8–5,0 l/100 km

2,1–2,3 l/100 km

Zdroj: Opel

