Nový Opel Astra do detailu: Nejen lepší světla a pohodlnější sedačky! Důležitá je i výroba
Modernizovaný Opel Astra přichází s novou osvětlenou přídí, pokročilými matrix světlomety a pohodlnějšími sedadly. A hlavně se širokou nabídkou pohonů, od dieselu přes hybrid až po elektromobil. Jak jezdí, kolik stojí a kterou z mnoha verzí vybrat?
Modernizovaná astra je na první pohled poznat hlavně podle nové osvětlené masky. Ta má připomínat kompas, kromě samotného loga automobilky svítí i čtyři linie okolo. Po vizuální stránce necháme hodnocení na vás, originalitu a rozpoznatelnost ale designérům upřít nelze. Kromě omlazení vzhledu se inženýři zaměřili hlavně na to, co řidiči skutečně poznají: vylepšovali světlomety, pohodlí a efektivitu pohonů.
Velkým lákadlem zůstává i samotný původ auta. Astra se dál navrhuje i vyrábí v německém Rüsselsheimu. V době, kdy řada tradičních německých značek přesouvá výrobu kvůli nákladům dál na východ nebo mimo Evropu, má tahle informace svou váhu spojenou s určitou úrovní kvality a řemesla.
Účinné světlomety, pohodlné sedačky
Zásadním technickým tahákem je nasazení adaptivních světlometů Intelli-Lux HD. Tento systém, dříve vyhrazený pro vlajkovou loď Grandland, disponuje více než 50.000 pixely (přesně 25.600 na každé straně), které v reálném čase vyřezávají okolní provoz s chirurgickou přesností. Světlo je tak jasnější a rovnoměrnější, aniž by docházelo k oslňování protijedoucích řidičů.
Podle údajů výrobce založených na praktických zkouškách nyní může řidič při rychlosti 80 km/h zaznamenat překážky o 30 až 40 metrů dříve. To znamená zhruba jednu až dvě sekundy navíc na reakci.
Uvnitř vozu sází Opel na využití recyklovaných a udržitelných materiálů. Volant je potažen koženkou a v celém interiéru najdete textilie ze 100% recyklovaných zdrojů.
Opel si zakládá na kvalitních sedačkách a nová Astra v této tradici pokračuje. Nová sedadla Intelli-Seats, která jsou standardem již od základní verze. Jejich konstrukce se středovým vybráním v sedáku má snižovat tlak na kostrč, což je řešení inspirované cyklistickými sedly.
S vyššími výbavami GS či Ultimate se potom automaticky pojí ergonomická sedadla s certifikací AGR. Jsou elektricky nastavitelná v šesti směrech, manuální zůstává podélné a výškové nastavené. s elektrickou bederní opěrkou u řidiče a kombinovaným čalouněním kůže a látky.
Pro náročnější je tu ještě druhá, nejpokročilejší varianta sedaček za příplatek 25.000 Kč. Ta přidává elektrické nastavení ve všech deseti směrech, paměť, vyhřívání, ventilaci i masážní funkci. Nově je čalouněná recyklovaným veganským „semišem“, který působí hodnotněji než klasická látka a zároveň zapadá do ekologického směru značky.
Pestrý výběr pohonů
Opel Astra zůstává jedním z mála modelů v nižší střední třídě, který nabízí skutečně široké spektrum pohonů bez nutnosti měnit platformu nebo modelovou řadu. Zákazník si může vybrat mezi čistě elektrickou verzí, plug-in hybridem, mild-hybridem i klasickým dieselem, přičemž výkonové rozpětí se pohybuje od 107 do 144 kW. Taková univerzálnost je mezi dnešními kompakty výjimkou.
Vylepšená Astra Electric: Čistě elektrická verze dostala o něco větší baterii s celkovou kapacitou 58 kWh (dříve 54 kWh). S vylepšenou aerodynamikou a efektivitou se dojezd prodloužil na 454 km u hatchbacku, respektive 445 km u kombi Sports Tourer. Rychlodobíjení výkonem 100 kW údajně zvládne doplnit energii z 20 na 80 % zhruba za půl hodiny. Novinkou je funkce V2L (Vehicle to Load), která umožňuje z baterie auta napájet externí spotřebiče, jako jsou e-kola nebo kempingové vybavení.
Plug-in hybrid: Vrchol běžné nabídky tvoří plug-in hybrid s výkonem 144 kW (196 k), kombinující přeplňovanou šestnáctistovku a elektromotor s novou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Klíčovou změnou je větší baterie 17,2 kWh (dříve 12,4 kWh), díky níž se elektrický dojezd posunul až na 82-84 km podle WLTP.
Hybrid: Mild-hybridní varianta zůstává na výkonu 107 kW. Sází na tříválec 1.2 Turbo, elektromotor integrovaný v šestistupňové převodovce eDCT6 a malou 48V lithium-ion baterii s kapacitou zhruba 0,9 kWh. Z předchozí praxe už víme, že jde o úsporné řešení, které zvládne v městském režimu jezdit významnou část času bez zapojení spalovacího motoru.
Diesel: V nabídce zůstává i klasický 1.5 CDTI o výkonu 96 kW a točivém momentu 300 Nm, spojený s osmistupňovým automatem. Jde o variantu zaměřenou hlavně na dálniční provoz, ale ve městě motor nepůsobí nepatřičně. Při reálné spotřebě kolem 5 až 6 l/100 km a nádrži o objemu 52 litrů není problém atakovat dojezd kolem 900 kilometrů na jedno natankování.
Z portfolia naopak definitivně zmizely dvě motorizace, zaprvé 1.2 Turbo v základní verzi o výkonu 96 kW a naopak vrcholný 1.6 Turbo Hybrid s výkonem 165 kW, který byl dříve vyhrazen pro sportovně laděné GSE. Minulostí je také manuální převodovka.
|České ceny: Nový Opel Astra & Astra Sports Tourer (2026)
Výbava
|Motorizace
|Převodovka
Astra (Hatchback)
Astra ST (Kombi)
|Edition
|1.5 CDTI (96 kW/130 k)
|8st. automat
579 990 Kč
599 990 Kč
|Hybrid 1.2 Turbo (107 kW/145 k)
|6st. eDCT
589 990 Kč
609 990 Kč
|1.6 Turbo PHEV (143 kW/195 k)
|7st. eDCT
829 990 Kč
849 990 Kč
|Electric (115 kW) 58 kWh
|1st. aut.
929 990 Kč
949 990 Kč
|GS
|1.5 CDTI (96 kW/130 k)
|8st. automat
639 990 Kč
659 990 Kč
|Hybrid 1.2 Turbo (107 kW/145 k)
|6st. eDCT
649 990 Kč
669 990 Kč
|1.6 Turbo PHEV (143 kW/195 k)
|7st. eDCT
889 990 Kč
909 990 Kč
|Electric (115 kW) 58 kWh
|1st. aut.
989 990 Kč
1 009 990 Kč
|Ultimate
|1.5 CDTI (96 kW/130 k)
|8st. automat
|–
739 990 Kč
|Hybrid 1.2 Turbo (107 kW/145 k)
|6st. eDCT
729 990 Kč
749 990 Kč
|1.6 Turbo PHEV (143 kW/195 k)
|7st. eDCT
969 990 Kč
989 990 Kč
|Electric (115 kW) 58 kWh
|1st. aut.
1 069 990 Kč
1 089 990 Kč
Praktická stránka
Klasický pětidveřový hatchback disponuje u spalovacích motorů základním objemem 422 litrů, který lze po sklopení sedadel rozšířit až na 1339 litrů. U plně elektrické verze Astra Electric jsou tyto hodnoty kvůli baterii o něco sníženy na 352 až 1268 litrů, zatímco plug-in hybrid nabízí v základu 310 litrů s maximem 1236 litrů.
Pokud zvolíte kombi Sports Tourer, získáte u naftové a hybridní varianty základní objem 597 litrů a maximální kapacitu 1634 litrů. Elektrický Sports Tourer Electric poskytuje 516 až 1553 litrů a verze plug-in hybrid nabízí 466 až 1483 litrů nákladového prostoru. Praktičnost u kombíku zvyšuje dělení zadních sedadel v poměru 40:20:40 a nízká nakládací hrana ve výšce přibližně 60 centimetrů.
|Technické údaje: Nový Opel Astra & Sports Tourer (2026)
|1.2 Turbo Hybrid
|1.5 Diesel
|1.6 Turbo Plug-in Hybrid
|Typ motoru
Benzínový tříválec + 48V
Vznětový čtyřválec
Čtyřválec + elektromotor
|Zdvihový objem
|1 199 cm3
|1 498 cm3
|1 598 cm3
|Systémový výkon
107 kW (145 k)
96 kW (130 k)
143 kW (195 k)
|Max. točivý moment
230 Nm
300 Nm
360 Nm
|Převodovka
6st. dvouspojková (eDCT6)
|8st. automatická (AT8)
7st. dvouspojková (eDCT7)
|Zrychlení 0–100 km/h
9,0 s
10,6 s
7,6 s (HB) / 7,7 s (ST)
|Maximální rychlost
210 km/h
209 km/h
225 km/h
|Kapacita baterie
|–
|–
17,2 kWh (Lithium-ion)
|Elektrický dojezd (WLTP)
|–
–
až 83 km
|Kombinovaná spotřeba
4,7–5,0 l/100 km
4,8–5,0 l/100 km
2,1–2,3 l/100 km
Zdroj: Opel