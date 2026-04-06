Nový Opel Astra GSe bude elektrický a sportovnější než dosud
Vrcholná verze Opelu Astra bude nově elektrická a dostane samosvor. Je možné, že výkon vzroste i nad 280 koní, které mají technicky příbuzné modely jiných značek i menší rychlé opely.
Opel Astra ve své současné generaci oživil označení GSe, jen s tím rozdílem, že „e“ neznamenalo „Einspritzung“, tedy „vstřikování“, nýbrž „electrified“ – „elektrifikovaný“. Verze GSe byla plug-in hybridem se zajímavým podvozkem. Měla 225 koní a dokázala být opravdu rychlá, ale že by to člověka nějak bavilo, se říci nedalo.
Právě to se má s modernizací astry změnit. Verze GSe se vrátí, místo „electrified“ bude písmeno e znamenat „electric“ a přítomno má být víc sportovnosti a víc emocí. A taky víc výkonu – podle britského webu Autocar bude přední kola roztáčet minimálně 280 koní, které mají ostří koncernoví sourozenci od Abarthu či Alfy Romeo.
Klíčem k řidičskému zážitku však nemá být jen hrubá síla, ale především nasazení „elektronického“ samosvorného diferenciálu a specificky naladěného podvozku, který vůz odliší od běžné produkce. Co znamená „elektronický“ samosvor, magazín neobjasňuje, ale Abarth 600e má skutečný samosvorný diferenciál s elektronickým řízením, nikoliv jeho náhražku pracující pomocí brzd, takže se můžeme domnívat, že ostrá astra dostane totéž.
Navíc se spekuluje, že by Astra mohla dostat ještě o něco vyšší výkon než její menší sourozenci Corsa a Mokka, aby si v hierarchii značky udržela pozici vlajkové lodi a dokázala na semaforech i v zatáčkách konkurovat měřítku třídy, kterým je i v elektrické době Volkswagen Golf GTI.
Vedení značky si uvědomuje, že proti dravé čínské konkurenci v podobě značek BYD nebo Omoda nelze bojovat pouze tabulkovými parametry a cenou. Zatímco v racionálních faktorech, jako je vnitřní prostor nebo provozní náklady, si astra vede tradičně dobře, divize GSe má do značky napumpovat chybějící emoce a vybudovat silnější pouto se zákazníky.
Sportovní image má podpořit i aktivní účast v rallye, kde upravené elektrické speciály dokazují, že bateriový pohon nemusí být v rozporu s adrenalinem za volantem. Automobilových soutěží se účastní model Corsa, který také dostane rychlou verzi GSe. Tu Opel už testuje na Nürburgringu, jak odhalil na snímcích vozu v maskování. Můžete si ji prohlédnout v galerii tohoto článku.
zdroj: Autocar | foto, video: Opel