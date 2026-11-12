Nový osmiválec na scéně! Má 700 koní a vazby na Renault. Nebude do zásuvky
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Nestává se každý den, aby automobilka uvedla nový vidlicový osmiválec. Díky společnému podniku Renaultu a Geely, Horse Powertrain, ale máme o jeden takový hezký den navíc. Poprvé ale novou motorizaci neuvidíme ve francouzském či čínském voze, nýbrž v dlouze očekávané britské novince zvučného jména: Lotus Esprit.
Že Lotus vyvíjí supersport s motorem uprostřed pod vývojovým označením Type 135, to je oficiálně potvrzeno. Že dostane slavné jméno Esprit po ikonickém modelu vyráběném od roku 1976 do 2004, to je zase v režimu veřejného tajemství, které potvrzují jak ohlasy z automobilky, tak i výrobní plány značky. A vše by to dávalo dokonalý smysl, protože se u novinky po dlouhé době objeví za zadními sedadly osmiválec, jež zde ležel naposledy právě v prvním espritu.
Koně pod kapotou
Nový motor dostane jméno W40 a architekturou jde o čtyřlitrový osmiválec pro podélnou zástavbu. Zcela moderně má obě turbodmychadla v uspořádání „hot-V“, což znamená, že se dva šneky nacházejí přímo v rozevření hlav válců. Toto řešení zásadně zkracuje dráhu sání i výfukových plynů, zrychluje odezvu na plyn a celou jednotku dělá kompaktnější. Místa je tu díky rozevření 90° docela dost.
I přes dvojité přeplňování a robustní techniku váží samotný agregát pouhých 200 kilogramů, čehož výrobce dosáhl rozsáhlým využitím lehkých slitin. Parametry má přitom velmi slušné: výkon má přesahovat 500 kW (více než 680 koní) a maximální točivý moment 800 Nm.
Horse Powertrain dále v tiskové zprávě naznačují možné aplikace v budoucnu vyzdvihováním mohutného zátahu v nízkých otáčkách. Motor tak „není určen jen pro nízké placky, ale technicky by se neztratil ani v ostrých pick-upech či velkých terénních SUV“, z nichž to poslední je segment v Číně aktuálně velmi podstatný pro prestižní vnímání identity značky.
A protože Horse Powertrain je společným podnikem Renaultu, Aramca a Geely, nabízí se pár značek, u nichž se nový osmiválec může objevit. Geely kromě čínské divize vlastní třeba Volvo, Polestar, Zeekr či Lynk & Co, zatímco Renault je v alianci s Nissanem a Mitsubishi, vyloučit se tak nedá hned několik více či méně vzrušujících aplikací.
Do zásuvky nebude
Osmiválec nepřichází sám. Společnost k němu rovnou vyvinula novou osmistupňovou dvouspojkovou skříň Horse 8LDCT s mokrými spojkami, dimenzovanou přímo pro hybridní pohony, která si poradí se vstupním točivým momentem až 1050 Nm. Zaujmou také deklarované rychlosti v podobě reakční doby řazení pod 20 milisekund a doby předepnutí spojky nepřesahující 50 milisekund. Převodovka navíc integruje řídicí elektroniku a výkonový modul na bázi karbidu křemíku (SiC) spolu s mechanickým čerpadlem s variabilním objemem pro minimalizaci parazitních ztrát.
Lákavé ale je především to, že v Espritu motor s novou převodovkou neuvidíme v plug-in hybridním, nýbrž ve full-hybridním uspořádání. Dle předchozích vyjádření značky totiž inženýři z Hethelu trvají na tom, aby po gigantech kalibru SUV Eletre přišly vozy, jež mají s lehkonohou filosofií Lotusu společného více. Hmotnost nového espritu se tak nemá přehoupnout přes 1500 kg. Dosáhnout to Britové chtějí jak absencí těžké baterie, tak zeštíhlením funkčních prvků, třeba elektromotoru o výkonu 150 kW, u něhož prý srazili hmotnost ze 75-95 kg na 20 kg.
Zdroj: Horse Powertrain, Lotus