Nový Peugeot 308 dorazil do Česka. Naftové kombi zůstává, hatchback je podpultovka
Facelift francouzského kombi je tu. Největší změna se týká elektrické verze, která nabízí delší dojezd i mimo město. Zároveň však zůstává zachována pestrá nabídka pohonů včetně dieselu, což je dnes už vzácnost. A zjistili jsme, že k dostání je i hatchback.
Modernizace modelu 308 SW je spíše evoluční než revoluční. Nejviditelnějším prvkem je přepracovaná příď s upravenou maskou a světelným podpisem, nově doplněná o podsvícený znak značky Peugeot.
Silueta zůstává beze změn. Dlouhá střecha a relativně nízká stavba karoserie dál kombinují praktičnost s lehce sportovním šmrncem. Zadní partie se měnila jen minimálně, což vůbec nevadí, protože původní design ještě nezestárl.
Elektrická verze jde správným směrem
Podstatnější novinky se odehrály pod karoserií. Plně elektrické provedení E-308 SW nově využívá akumulátor s využitelnou kapacitou 54–55 kWh (hrubá kapacita se pohybuje okolo 58 kWh), což představuje nárůst zhruba o 3–4 kWh oproti dřívějšímu provedení.
Znamená to nárůst dojezdu k hranici 450 kilometrů podle WLTP. V kontextu segmentu již jde o konkurenceschopnou hodnotu. Elektromotor o výkonu 115 kW zůstává. Po běžný provoz to zcela dostačuje, pocitově bychom tipovali i větší výkon.
Praktickým doplněním je možnost napájet externí zařízení z baterie (funkce V2L) a podpora systému Plug & Charge, který má zjednodušit veřejné nabíjení nabíjení, respektive práci s mobilními aplikacemi. V průběhu prvního čtvrtletí letošního roku bude také doplněna funkce předehřevu baterie, která teď oproti konkurenci prostě chybí.
Plug-in hybrid i diesel
Plug-in hybridní varianta nyní dosahuje systémového výkonu 143 kW. Kombinuje přeplňovaný benzinový čtyřválec s elektromotorem a trakční baterií o kapacitě 17 kWh (využitelná kapacita je o něco nižší), což jí umožňuje ujet kolem 80 kilometrů čistě na elektřinu podle metodiky WLTP. V ideálním režimu tak může většina běžných denních tras proběhnout bez spuštění spalovacího motoru.
Peugeot 308 SW nadále nabídne i klasické spalovací motory včetně nafty. A že naftový kombík je už dneska opravdová vzácnost... Moderní vznětová jednotka logicky cílí především na řidiče s vyšším ročním nájezdem a častými dálničními přesuny, kde dokáže nabídnout nízkou spotřebu i solidní dojezd na jednu nádrž.
Peugeot 308 SW: Ceny, motory a výkon
Základní spalovací verze začínají přibližně na částce 710.000 Kč. Elektrické provedení se pohybuje těsně pod hranicí jednoho milionu korun a silnější plug-in hybrid se dostává lehce nad.
|Motorizace
|Style
|Allure
|GT
|Hybrid 145 (107 kW)
|710 000 Kč
|745 000 Kč
|840 000 Kč
|BlueHDi 130 (96 kW)
|710 000 Kč
|745 000 Kč
|840 000 Kč
|Plug-in Hybrid 195 (144 kW)
|–
|1 040 000 Kč
|1 135 000 Kč
|Elektro (115 kW)
|–
|945 000 Kč
|1 060 000 Kč
Známý interiér drobně vylepšen
Uvnitř zůstává zachována koncepce i-Cockpit, tedy kombinace kompaktního volantu s menším průměrem a digitálního přístrojového štítu umístěného nad jeho věncem. Řidič tak sleduje údaje přes horní část volantu, nikoli skrz něj, což klade vyšší nároky na správné nastavení polohy sedadla i volantu. Ergonomicky jde o řešení, které nevyhovuje každé postavě, nicméně po několika letech je systém graficky i funkčně vyzrálejší.
Facelift se soustředil především na aktualizaci softwaru infotainmentu, rychlejší odezvu systému a rozšíření konektivity, stejně jako na modernizaci asistenčních prvků. Architektura palubní desky ani koncepce ovládání se zásadně neměnily.
Praktičnost zůstává jedním z klíčových atributů verze SW. Zavazadlový prostor nabízí základní objem 598 litrů, po sklopení sedaček 1 487 litrů, a díky pravidelnému tvaru i nízké nakládací hraně je dobře využitelný. Variabilitu zvyšuje dělené zadní opěradlo a rovná ložná plocha po jeho sklopení, což umožňuje bez komplikací přepravovat rozměrnější předměty i při každodenním provozu.
|Základní technické údaje: Peugeot 308 SW/ E-308 SW
|Motorizace (převodovka)
|Systémový výkon
|Baterie
|Dojezd / spotřeba
|0–100 km/h
|Max. rychlost
|Hybrid 145 (e-DCS6)
|107 kW
|0,89 kWh (už. 0,432)
|4,8–5,0 l/100 km
|9,0 s
|210 km/h
|BlueHDi 130 (EAT8)
|96 kW
|–
|4,9–5,0 l/100 km
|10,9 s
|207 km/h
|Plug-in Hybrid 195 (e-DCS7)
|144 kW
|17,2 kWh (už. 14,6)
|dojezd 82 km (EV)
|7,6 s
|225 km/h (Sport)
|E-308 SW (Elektro)
|115 kW
|58,3 kWh (už. 55,4)
|441–444 km / 15,1–15,2 kWh/100 km
|9,3 s
|170 km/h
Peugeot 308 hatchback: Podpultovka
Zajímavostí je situace kolem kratší karosářské varianty. Hatchback Peugeot 308 aktuálně v oficiálním českém ceníku nefiguruje, přestože je na řadě západoevropských běžně v prodeji.
Domácí zastoupení značky Peugeot se soustředí především na praktičtější provedení SW, o které je v tuzemsku dlouhodobě větší zájem. Podle vyjádření zástupců značky však lze hatchback v případě individuální poptávky objednat také, samozřejmě s veškerým servisním zázemím a zárukou.
Zdroje: Peugeot