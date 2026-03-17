Nový Peugeot 408 zná české ceny. Má dvě výbavy pro všechny pohony
Letos v lednu Peugeot ukázal modernizovaný model 408. Nyní je novinka i na českém trhu. Ceny inovované 408 u nás začínají na částce 689.000 korun.
Současný Peugeot 408 tak trochu klame svým názvem. Vzhledem k číselnému označení by se mělo jednat o nástupce 407, která se ale přestala vyrábět v roce 2010, kdy ji nahradila 508. Navíc to byl sedan, kupé a kombi, kdežto 408 je crossover.
Na trh byl uveden v roce 2022 a letos v lednu Francouzi ukázali modernizovanou verzi. Ta sází hlavně na fešný design, což není u Peugeotu nic nového. Výrobce mluví o takzvaném „wow efektu“, který má v zákazníkovi vzbudit zájem o novinku na první pohled.
Nyní francouzská novinka vstupuje na český trh, přičemž tuzemský dovozce ji nabízí ve dvou výbavách. Základní je Allure, která je k dispozici se všemi pohonnými jednotkami. Ty jsou výhradně elektrifikované. Nejlevněji tak 408 pořídíte s pohonem hybrid 145 e-DCS6. Standardní cena činí 770.000 korun, v rámci akční nabídky je vozidlo k dispozici za částku 689.000 korun. Pokud ale zvolíte vyšší úroveň výbavy GT, bude cena 870.000 korun, respektive v rámci akci 769.000 korun.
Druhým pohonem je Plug-in Hybrid 240 e-DCS7, který má namísto šestistupňové samočinné převodovky sedmistupňovou. V Allure stojí 1.070.000 korun, v rámci akční nabídky, která v tomhle případě činí 85.000 korun, ale zaplatíte 985.000 Kč. Ve výbavě GT bude model o 90.000 korun dražší.
Poslední motorizací je Elektromotor 157 kW, který se pojí s trakční baterií o kapacitě 58 kWh. Ve výbavě Allure vůz startuje na částce 980.000 korun (v akci 909.000 korun). Ve vyšší úrovni GT pak na 1.085.000 korun, respektive 969.000 korun. Je zajímavé, že v případě nové 408 není nejdražší motorizací ta elektrická, ale plug-in hybridní. V případě výbavy GT je velikost trakčního akumulátoru stejná jako v Allure.
Zmíněné zaváděcí ceny jsou cenami, za které si zákazník vozidlo objedná a následně je zadáno do výroby. Nejsou tudíž podmíněny třeba výkupem staršího auta a jiným.
Bohatá a bohatší
Standardní výbava nové 408 je poměrně bohatá. Allure se vyznačuje diodovými předními světlomety, samočinně clonitelným vnitřním zrcátkem nebo čalouněním kombinujícím látku Tremezzo s umělou kůží. Známý Peugeot i-Cockpit využívá dvě desetipalcové obrazovky. Před řidičem je vyvýšený přístrojový štít, na středovém panelu dotykový displej pro infotainment. Standardem je i zde dvouzonová samočinná klimatizace. Samozřejmostí je nejmodernější bezpečnostní výbava včetně 6 airbagů.
Vyšší výbava GT přidává navíc třeba pokročilé přední světlomety Peugeot Matrix LED, přední parkovací asistent (Allure má standardně jen zadní) nebo dle verze čalounění v kombinaci alcantary a látky fraxx knit. Standardem jsou také sportovní hliníkové pedály a 19palcová lehká kola. Allure jezdí na 17palcových, ovšem verze s plug-in hybridem elektrickým pohonem má i tady 19palcová kola.
Právě plug-in hybrid a elektro přidávají navíc některé prvky, které souvisejí s vyšším stupněm elektrifikace. Jde například o systém umožňující kontrolu stavu nabití baterie na dálku, akustickou výstrahu do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo nebo programovatelné vytápění/chlazení kabiny vozidla.
PHEV má také jízdní režim B, tedy zvýšenou rekuperaci, který zvolíte voličem samočinné převodovky. U elektrické verze můžete měnit úroveň rekuperace ve třech stupních pomocí pádel pod volantem.
Nový Peugeot 408 tedy slibuje mnohé a je za vcelku příznivé ceny, cestu k zákazníkům mu však budou znepříjemňovat přímí konkurenti. Důležité pro novinku je, že ten největší konkurent, navíc z vlastní stáje Citroën C5 X, se na českém trhu v současnosti nenabízí.
Renault Arkana: Bez čisté elektřiny
Největším konkurentem pochází z Francie od Renaultu a je jím model Arkana. Stejně jako nové 408 se nabízí ve dvou výbavách – Techno a Esprit Alpine. V nabídce jsou ale pouze dva pohony, oba elektrifikované. Základem je mild hybrid 140 EDC, který ve výbavě Techno pořídíte za 663.000 korun. V lépe vybavené Esprit Alpine stojí 789.000 korun. Výkonnější pohon představuje full hybrid E-Tech 145, který v Technu stojí 789.000 korun, kdežto v Esprit Alpine 819.000 korun.
Arkana je v porovnání se 408 o něco menší, když na délku měří 4568 mm, zatímco 408 je dlouhá 4687 mm. Liší se také rozvor náprav, který u 408 činí 2787 mm, zatímco u zástupce Renaultu je to 2720 mm.
Cupra Formentor: Dražší a sportovnější
Konkurentem nového Peugeotu 408 je také španělský zástupce Cupra Formentor. Na českém trhu je k dispozici ve třech výbavách – Cupra, VZ a VZ Extreme. V porovnání se 408 je Cupra Formentor dražší a zároveň s výkonnějšími motory, alternativně dokonce s pohonem všech kol.
Základní výbava Cupra je jako jediná k dispozici také s motorem 1.5 TSI za 929.900 korun. Zároveň jde o jediný formentor za cenu do milionu korun. Na rozdíl od 408 můžete vůz mít také s pohonem všech kol, který se ve výbavě Cupra pojí standardně se čtyřválcem 2.0 TSI se 150 kW. Cena činí 1.084.900 korun. K dispozici je dále pohon eTSI (1.019.900 korun) a také full hybrid e-Hybrid za 1.169.900 korun.
Vyšší výbava VZ je k dispozici se dvěma dvoulitry – s výkonem 195 a 245 kW a dále s e-hybridem za ceny od 1.204.900 korun po 1.324.900 za 2.0 TSI 333 k DSG 4WD. Ještě více nabízí VZ Extreme, který ale startuje na částce 1.404.900 a končí na cifře 1.539.900 korun. A to už jsou ceny od 408 hodně vzdálené.
Zdroj: ceník Peugeot 408, Renault Arkana a Cupra Formentor, tisková zpráva Peugeot 408 a Wikipedia