Nový Peugeot E-208 GTi konečně oficiálně! Spalovák je mrtev, ať žije elektro?
O návratu loga GTi se u Peugeotu mluví už nějaký čas. Nyní je čekání u konce. Nové E-208 GTi navazuje na slavné předchůdce, v otázce pohonu jde ale cestou elektrifikace.
Peugeot v Le Mans, kde poprvé jeho vozy startovaly před sto lety, představil svoje nové horké želízko v ohni, ostrou verzi současné E-208 s tradičním pojmenováním GTi. Ačkoliv v minulosti tohle označení vozilo více aut (například Suzuki Swift, Daihatsu Charade, Seat Ibiza), historicky vzato jej smějí užívat pouze dvě automobilové značky: Volkswagen a Peugeot. Aby se to oddělilo, tak VW jej píše GTI, kdežto Peugeot GTi. V obou případech to znamená totéž, a sice „auto určené pro velkou turistiku s motorem se vstřikováním paliva“ (Gran Turismo injection).
V době vzniku v 70. a 80. letech to mělo vypovídající hodnotu, dnes, kdy je vstřikování benzinu samozřejmostí a hlavně stále častěji spalovací motor nahrazuje elektromotor, už nikoliv. Tradice však zavazuje.
Zatímco u VW jsou Polo GTI a Golf GTI stále poháněny spalovacím motorem, rozhodli se Francouzi spojit nejnovější vydání svého GTi s elektřinou. To nemusí nutně znamenat špatně, neboť jak uvidíte dále, parametry novinky jsou skutečně působivé.
Peugeot se s novým modelem přirozeně odkazuje na prapředka 205 GTi. Jenže skvělých „gétéíček“ měla francouzská značka více. A takové 106 GTi nebo 306 GTi bylo objektivně lepším vozem než stará dvěstěpětka. Po modelech 206 GTi a 207, u něhož však Peugeot zvolil označení GT a RC, vyjelo opět skvělé GTi, a sice v první generaci 208. S motorem 1.6 THP a zdařilým podvozkem byla radost jej řídit. Později byla na zahraničních trzích nabídnuta sportovnější verze GTi by Peugeot Sport, vybavená samosvorným diferenciálem a kabinou s polozávodními sedadly. Šlo vlastně o sourozence Citroënu DS3 Racing.
V druhé generaci 208 ale již Francouzi verzi GTi nenabídli. Až teprve teď, po dlouhých sedmi letech produkce, přichází na trh. V zemích západní Evropy lze novinku již objednat, přičemž na francouzském trhu stojí od 42.900 eur, tedy v přepočtu 1.072.500 korun. To není zrovna málo za auto segmentu B, i když se jedná o elektromobil.
Technicky novinka využívá již známý koncept z Abarthu 600e, který jsme měli před časem také na test. A rozhodně nás nezklamal. Ono nad elektropohonem může leckdo u takového auta ohrnovat nos. Jenže při stavu dnešních spalovacích motorů, které se s příchodem Euro 7 dostávají do stále větší agónie, je to možná to nejlepší řešení.
Jak by mohl vypadat právě uvedený Peugeot E-208 GTI, už naznačil koncept z roku 2025. Sériové auto se od něj prakticky mnoho neliší, což je určitě dobře. Designéři se snažili vtisknout mu obraz legendární 205 GTi, a to se minimálně z dostupných snímků i podařilo.
Vůz byl vyvinut sportovním oddělením značky Peugeot Sport. Jeho projektový manažer Christophe Auriault k tomu říká: „Od samého začátku projektu bylo zřejmé, že by se Peugeot Sport měl zapojit do projektu Peugeot E-208 GTi. Máme jedinečné zkušenosti a odborné znalosti s navrhováním tohoto typu vozu. Bylo také jasné, že cílem je vytvořit 100% elektrické GTi. Chtěli jsme dokázat, že veškerou DNA Peugeot GTi lze nalézt i v elektromobilu. A to se nám podařilo.“
Přední nápravu pohání elektromotor M4+ o výkonu 281 koní (206 kW) a maximum točivého momentu 345 N.m, jehož řídicí elektronika pracuje se softwarem odvozeným z motoristického sportu. Vyrábí se v Trémery ve východní Francii, v tradiční motorárně, nyní společném podniku E Motors firem Stellantis a Nidec Leroy-Somer, specializujícím se na výrobu elektrických pohonných jednotek.
Novinka se chlubí výkonovou hmotností 5,5 kg/k, vyniká zrychlením z 0 na 100 km/h za 5,5 sekundy. Vzdálenost 1000 metrů urazí z klidu za 25,8 sekundy a z 80 na 120 km/h zrychlí za 3,2 sekundy. Maximální rychlost 180 km/h je dokonce nižší než u původní 205 GTi. To však není u elektromobilů nikterak výjimečné.
O napájení motoru se stará baterie s hrubou kapacitou 54 kWh, využitelnou 51 kWh. Při vývoji se kladl velký důraz na optimální tepelnou bilanci baterie, kterou má zajistit vyspělý teplotní management. Peugeot udává dojezd dle WLTP 375 km, a sice s pneumatikami 215/40 R 18 Hankook Ventus S1 Evo3, které jsou nabízeny na přání, ale bez příplatku. Se standardními Michelin Pilot Sport 4S činí dojezd 352 km.
O přenos hnací síly se stará jednostupňová převodovka, na níž navazuje samosvorný diferenciál typu Torsen. Tedy stejné řešení, jaké už známe z Abarthu 600e. Vůz má světlou výšku menší o 25 mm (kolik zpráva neudává), rozchod předních kol se zvětšil o 56 mm, zadních o 28 mm. Zadní náprava dostala navíc stabilizátor s průměrem 31 mm, který doplňuje přední o průměru 17 mm. Přední brzdy mají kotouče s průměrem 355 mm a čtyřpístové monoblokové třmeny.
Novinka se bude nabízet v sedmi barevných odstínech, mezi nimiž nebude chybět bílá Okénite, červená Elixir, modrá Miramar, která je novinkou, nebo černá perleťová Nera.
Zdroj: tisková zpráva Peugeot, Wikipedie, starší autorské články.