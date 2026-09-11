Nový Renault Twingo E-Tech vs. konkurenti v Česku: Jak si stojí vedle insteru, T03 a springu?
Nový Renault Twingo E-Tech se oficiálně představil na českém trhu a spolu s tím jsme se dozvěděli také jeho tuzemské ceny. Teď se na elektrickou novinku podíváme z trochu jiného úhlu a její technické parametry postavíme proti třem přímým konkurentům.
Renault zveřejnil české ceny nového elektrického twinga, které jsme spolu se základními informacemi o voze shrnuli v našem včerejším článku. Základní provedení Evolution začíná na 499.000 Kč, vyšší Techno přijde na 539.000 Kč.
Tentokrát nás ale bude zajímat především to, co za své peníze dostanete ve srovnání s konkurencí. Proti twingu jsme proto postavili tři další malé elektromobily, které mu jsou na českém trhu svým zaměřením nejblíž: Hyundai Inster, Leapmotor T03 a Dacii Spring. Jednotlivé modely stručně představíme a na konci jejich hlavní rozměrové, výkonové a elektrické parametry postavíme vedle sebe v souhrnné tabulce.
Renault Twingo E-Tech
Příběh Renaultu Twingo začal na pařížském autosalonu v roce 1992. První generace se od tehdejších malých hatchbacků odlišovala jednoprostorovou karoserií, posuvnou zadní lavicí a nezvykle variabilním interiérem. Druhá generace dorazila v roce 2007 a třetí v roce 2014. Ta znamenala zásadní technickou změnu: vznikla v rámci spolupráce Renaultu s Daimlerem a dostala pohon zadních kol. V roce 2020 se objevilo také čistě elektrické Twingo ZE.
Současné Twingo E-Tech electric je už čtvrtou generací a k myšlence původního modelu se vrací nejen designem. Renault znovu použil samostatně posuvná zadní sedadla, současně ale vůz postavil na moderním elektrickém základu RGEV. Motor se tentokrát nachází vpředu a pohání přední kola. Novinka byla představena v listopadu 2025 a sériová výroba odstartovala v roce 2026 v továrně Novo mesto ve Slovinsku, kde se vyráběly také předchozí dvě generace twinga.
Dvě výbavy, rozdíl čtyřicet tisíc
Česká nabídka je poměrně jednoduchá. Základ představuje Evolution za 499.000 Kč, přičemž ani nejlevnější provedení není úplně holé. Má například klimatizaci, LED světlomety, zadní parkovací senzory, 10,1" multimediální systém s bezdrátovým zrcadlením telefonu a především už standardní 11kW AC a 50kW DC nabíjení.
Za dalších 40.000 Kč je k mání výbavová úroveň Techno, které přidává mimo jiné automatickou klimatizaci, bezklíčový přístup, couvací kameru, pádla pro volbu intenzity rekuperace, ovládání pouze pedálem plynu nebo infotainment se službami Google. Nabídka příplatků už je relativně krátká a tvoří ji především paket jízdních asistentů, 18palcová kola, nabíječka a jiné než standardní žluté lakování.
|Výbava a příplatkové prvky
|Evolution
|Techno
|499.000 Kč
|539.000 Kč
|manuální klimatizace
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|✓
|opěradlo zadních sedadel dělené v poměru 50/50, sklopné
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|✓
|sedadlo řidiče výškově nastavitelné
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|výškově a podélně nastavitelný volant
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|zadní okna manuálně vyklápěcí
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|zadní parkovací senzory
|✓
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|tempomat s omezovačem rychlosti
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|přední full LED světlomety
|✓
|✓
|automatické přepínání dálkových světel
|✓
|✓
|vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná, manuálně sklopná
|✓
|✓
|třífázová palubní nabíječka – nabíjení střídavým proudem (AC) o výkonu až 11 kW
|✓
|✓
|nabíjení stejnosměrným proudem (DC) o výkonu až 50 kW
|✓
|✓
|přístrojový štít 7"
|✓
|✓
|multimediální systém openR link 10": zrcadelní smartphone,
|✓
|✓
|radio, 2 reproduktory
|✓
|✓
|světle šedá stropnice s motivem Twingo alphabet
|✓
|✓
|látkové čalounění tmavé s šedým prošíváním
|✓
|✓
|dekor palubní desky a výplně dveří v bílé barvě
|✓
|✓
|ocelové disky kol 16", design domino
|✓
|✓
|nemetalický lak žlutá mango
|✓
|✓
|jednozónová automatická klimatizace
|✓
|volant potažený syntetickou kůží
|✓
|sedadlo řidiče výškově nastavitelné, sedadlo spolujezdce sklopné
|✓
|hands-free karta Renault
|✓
|elektrické ovládání předních oken s impulzním ovládáním
|✓
|digitální zadní parkovací kamera
|✓
|pádla za volantem pro nastavení intenzity rekuperace
|✓
|funkce one pedal drive
|✓
|vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná a elektricky sklopná
|✓
|multimediální systém openR link 10": navigace, služby Google,
|✓
|audiosystém Arkamys,6 reproduktorů
|✓
|látkové čalounění šedo-černé s červeným prošíváním
|✓
|dekor palubní desky a výplně dveří v barvě karoserie
|✓
|anténa ve tvaru žraločí ploutve
|✓
|ocelové disky kol 16", design diabolo
|✓
|systém sledování mrtvého úhlu s aktivní korekcí jízdní dráhy
|-
|15.000 Kč
|rear cross traffic alert s detekcí chodců a cyklistů
|-
|systém pro bezpečné opuštění vozidla
|-
|přední, zadní, boční parkovací senzory a hands-free parkovací asistent
|-
|vyhřívaná přední sedadla
|-
|7 500Kč
|kabel pro domácí nabíjení flexicharger
|7 500Kč
|balíček konektivity Airnity – 5 let
|-
|2 500Kč
|disky kol z lehkých slitin 18",
|15.000 Kč
|nemetalický lak bílá glacier
|5 000Kč
|metalický lak černá étoilé, šedá schiste
|16.000 Kč
|metalický lak zelená absolu, červená absolu
|19.000 Kč
Hyundai Inster
Hyundai Inster má tak trochu netypický rodokmen. Jeho základem se stal Hyundai Casper, malý spalovací crossover uvedený na korejský trh v roce 2021. Casper vznikl primárně pro domácí trh a do Evropy se oficiálně nevozil. Elektrická verze však dostala delší rozvor i karoserii a pro globální export také nové jméno Inster, které Hyundai odvozuje od anglických slov „intimate“ a „innovative“.
Inster se představil v červnu 2024 na autosalonu v korejském Pusanu a na rozdíl od svého spalovacího příbuzného zamířil také do Evropy. Z porovnávané čtveřice je nejdelší a má také největší rozvor, přesto zůstává dlouhý jen 3825 mm. Začíná s baterií o kapacitě 42 kWh a elektromotorem o výkonu 71 kW, takže papírovými parametry stojí o malý kousek výš než twingo, T03 i spring.
Leapmotor T03
Čínský Leapmotor je z dnešní čtveřice nejmladší značkou, samotné T03 už ale úplnou novinkou není. Automobilka vznikla v roce 2015 a T03 se v Číně začalo prodávat v roce 2020 jako její druhý sériový model. Od počátku šlo o malý pětidveřový elektromobil určený především do města.
Pro Evropu se jeho příběh změnil se vznikem společnosti Leapmotor International, společného podniku čínské automobilky a koncernu Stellantis, v němž má druhý jmenovaný 51% podíl. Evropské objednávky T03 se otevřely na podzim 2024 a vůz se začal prodávat prostřednictvím distribuční sítě Stellantisu. T03 měří jen 3,62 metru, takže je nejkratším autem našeho srovnání, přesto nabízí pětidveřovou karoserii, elektromotor o výkonu 70 kW a baterii s kapacitou 37,3 kWh.
Dacia Spring
Dacia Spring vstoupila na evropský trh v roce 2021 a od začátku měla jednoduchý úkol: stlačit cenu elektromobilu co nejníže. První generace vycházela z konstrukce původně určené pro čínský trh a také se v Číně vyráběla. V roce 2024 prošla velmi výraznou modernizací exteriéru i interiéru a v průběhu roku 2026 dostala další technické změny včetně nové 24,3kWh LFP baterie a silnějších pohonných jednotek.
Situace je ovšem právě teď trochu komplikovanější. Dacia doslova před pár dny odhalila zcela novou, druhou generaci springu, která se technicky výrazně přiblížila twingu. Stojí na stejné skupinové platformě RGEV Small a výroba se přesouvá z Číny do Slovinska. České ceny nové generace zatím neznáme, proto v následující tabulce porovnáváme twingo se springem, který je nyní v české nabídce, tedy s dosavadní generací a základním provedením Electric 70.
Srovnání technických parametrů
Samotné ceny přitom neříkají všechno. Čtveřice se poměrně výrazně liší velikostí baterie, nabíjením, hmotností i rozměry, přestože všechna auta míří především do města a pohybují se v podobné cenové hladině.
|Rozměry a technické údaje
|Model
|Renault Twingo E-Tech
|Hyundai Inster
|Leapmotor T03
|Dacia Spring
|Délka (mm)
|3 789
|3 825
|3 620
|3 701
|Šířka (mm)
|1737
|1 610
|1 652
|1 583
|Výška (mm)
|1 491
|1 575
|1 577
|1 519
|Rozvor (mm)
|2 493
|2 580
|2 400
|2 423
|Základní objem zavazadlového prostoru (l)
|260
|280
|210
|308
|Průměr otáčení (m)
|9,9
|10,6
|9,7
|9,6
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|1 200
|1 305
|1 175
|993
|Výkon motoru (kW)
|60
|71
|70
|52
|Točivý moment (Nm)
|175
|147
|158
|137
|Kapacita trakční baterie (kWh)
|27,5
|42
|37,3
|24,3
|Nejvyšší rychlost (km/h)
|130
|140
|130
|130
|Zryhlení na 100 km/h (s)
|12,1
|11,7
|12,7
|12,3
|Kombinovaný dojezd dle WLTP (km)
|263
|327
|265
|221
|Průměrná spotřeba dle WLTP (kWh/100 km)
|12,2
|14,3
|16,3
|12,7
|Nabíjení AC (kW)
|11
|11
|6,6
|7
|Nabíjení DC (kW)
|50
|72
|48
|–
|Cena od (Kč)
|499.000
|599.990
|470.000
|419.900
Co z čísel vyplývá
Rozměrově nejsou tato auta tak podobná, jak by jejich zařazení mezi malé městské elektromobily mohlo naznačovat. T03 je s délkou 3,62 metru jasně nejkratší, Dacia Spring má 3,70 metru, Renault Twingo 3,79 metru a Hyundai Inster 3,825 metru. Hyundai je tedy jen o 36 mm delší než Renault, zároveň má ale o 87 mm delší rozvor. Právě prostor v kabině tak může být jednou z oblastí, kde se rozdíl vnějších rozměrů projeví jinak, než by člověk čekal.
Twingo stojí technicky přibližně mezi springem a T03 na jedné straně a insterem na straně druhé. Je lehčí než Hyundai a jeho 27,5kWh baterie je výrazně menší, současně však vykazuje nejnižší homologovanou spotřebu celé čtveřice – 12,2 kWh/100 km. T03 má baterii téměř o 10 kWh větší, přesto nabízí podle WLTP jen o dva kilometry delší kombinovaný dojezd. Jeho homologovaná spotřeba 16,3 kWh/100 km je naopak z porovnávaných aut nejvyšší.
Výrazné rozdíly najdeme také u nabíjení. Inster zvládá 11 kW střídavým a až 72 kW stejnosměrným proudem, twingo následuje s hodnotami 11 a 50 kW. T03 má 6,6kW AC a maximálně 48kW DC nabíjení. Úplně základní Spring Essential pak rychlé DC nabíjení nenabízí vůbec. Pro zákazníka, který chce malé elektrické auto používat i mimo město, tak mohou být právě rozdíly v nabíjení důležitější než několik kilowattů výkonu motoru.
Zdroj: Renault, Hyundai, Leapmotor, Dacia