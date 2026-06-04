Nový Saab si už nekoupíte. Poslední vyrobené kusy se právě prodaly
Automobilka Saab ukončila oficiálně činnost už v roce 2014. O návrat zpět se s modelem 9-3 pokoušela společnost NEVS, ale ani to se nepodařilo. Posledních sedm aut vyrobených v závodě v Tröllhättanu se právě prodalo v dražbě.
Uplynulou sobotu došlo k uzavření aukce, jejímž předmětem byla trojice vozů Saab a čtyři auta vyrobená pod značkou NEVS (National Electric Vehicle Sweden). Šlo o poslední kousky, které byly uskladněny v areálu bývalé továrny v Tröllhättanu. Slavnostní aukce probíhala v režii švédské aukční společnosti Klaravik. Konečná cena dražených sedmi automobilů dosáhla více než jednoho milionu švédských korun, tedy více než 2,2 milionů českých korun.
Nejvyšší cenu budoucí majitel zaplatil za elektromobil NEVS z roku 2018, a sice 252.000 švédských korun (560.000 Kč). Tři poslední vozy se značkou Saab nakonec vyšly na 142.000, 159.000 a 177.000 švédských korun (315.000 Kč, 353.000 Kč a 393.000 Kč).
Aukce měla mezinárodní dosah. Společnost Klaravik, která ji pořádala, uvádí, že dražitelé pocházeli ze 47 zemí světa. I to svědčí o tom, jak silný image značka Saab ve světě stále má.
V žádném případě se tak nejednalo o lokální akci několika bonitních a zároveň poblázněných Švédů. Nakonec ale největší sumu přihodili domácí dražitelé, a to v případě všech sedmi vozů. Pocházely jak z řad soukromých dražitelů, tak také firem. Po uzavření akcí proběhlo slavnostní defilé, kterého se zúčastnili lidé nejen z Evropy, ale také z USA. A tedy vážili dalekou cestu přes oceán na sever Evropy do Skandinávie.
„Byl to den plný emocí. Především bylo úžasné a skutečně dojemné vidět, jak moc Saab znamená pro tolik lidí. Naším cílem bylo vždy dát lidem možnost přijít sem, užít si to a setkat se s dalšími nadšenci během nezapomenutelného dne – a v tomto ohledu si opravdu myslíme, že se nám to podařilo,“ nechala se slyšet Nina Selander, generální ředitelka společnosti NEVS.
Zdroj: Klaravik, Wikipedie