Nový Smart #2 je kratší než tři metry. Karoserie má odolat zatížení přes čtyři tuny
Smart před říjnovou premiérou odhalil další technické podrobnosti svého nového dvoumístného elektromobilu. Model #2 se vrací k původnímu městskému receptu značky, zároveň dostává nový bezpečnostní skelet, sedm airbagů a vlastní elektrickou platformu.
Po letech, kdy se nabídka smartu posunula k podstatně větším modelům #1, #3 a #5, tu máme návrat k autu, na kterém značka vyrostla. Nová dvojka zůstane dvoumístná, bude mít pohon zadních kol a délku pod tři metry. Světová premiéra se uskuteční 12. října na autosalonu v Paříži.
Hlavní novinkou nejnovějších technických informací je skelet Tridion Cell Evo, tedy nová generace bezpečnostní buňky známé už z původních smartů. Více než 78 procent struktury karoserie tvoří podle výrobce vysokopevnostní ocel. Na vybraných místech smart používá třívrstvé uspořádání ocelových částí a materiály s pevností v tahu až 1800 MPa.
Torzní tuhost karoserie má dosahovat 39.000 Nm/stupeň. Konstrukce je podle výrobce navržena tak, aby odolala zatížení střechy přes čtyři tuny. Nejde o údaj o užitné nosnosti střechy, nýbrž o parametr konstrukční odolnosti. Výsledky nezávislých nárazových zkoušek například Euro NCAP zatím k dispozici nejsou.
O ochranu posádky se bude starat sedm airbagů a také zdokonalený systém bezpečnostních pásů. Smart zmiňuje pyrotechnické předepnutí pánevní části pásu a řešení Crash Locking Tongue, které při nárazu omezuje posun pásu v přezce. Cílem je lépe fixovat pánev a zmenšit dopředný pohyb těla.
Baterie s kapacitou 35,8 kWh, dojezd 290 km
Technickým základem #2 je nová platforma ECA (Electric Compact Architecture) vyvinutá přímo pro malý dvoumístný elektromobil. Vůz kratší než tři metry má pojmout akumulátor s články CATL s kapacitou 35,8 kWh. Smart zatím uvádí cílový kombinovaný dojezd 290 kilometrů podle WLTP.
Stejně předběžný je zatím i celý evropský technický soubor: vůz stále prochází homologací EU a konečná čísla se mohou změnit. Při DC nabíjení výkonem 65 kW má za optimálních podmínek doplnění energie z deseti na osmdesát procent trvat méně než dvacet minut.
Platforma používá také vysoce integrovanou elektrickou pohonnou jednotku označovanou jako 11-in-1. V jednom kompaktním celku sdružuje například elektromotor, výkonovou elektroniku a řídicí prvky, což má šetřit místo v mimořádně krátké karoserii.
Otočka na 6,95 metru
Smart #2 zůstane zadokolkou. Výrobce uvádí rozložení hmotnosti mezi nápravy 50:50. Zadní náprava dostane pětiprvkové nezávislé zavěšení a standardem mají být užší pneumatiky vpředu a širší vzadu.
Pro městské použití je ale možná ještě důležitější jiný údaj. Průměr otáčení „mezi obrubníky“ činí pouhých 6,95 metru, tedy zhruba stejně jako u poslední generace původního dvoumístného smartu. A pozor, jde o průměr, nikoli poloměr otáčení.
Několik dalších údajů už mezitím odkryla Čínská homologace. Tamní verze má podle zveřejněných dokumentů měřit podle provedení 2751 nebo 2764 milimetrů, její pohotovostní hmotnost má činit 1130 kilogramů a zadní elektromotor má mít výkon 60 kW. Nejvyšší rychlost by měla být 140 km/h. Evropská specifikace se však může lišit, proto smart tyto hodnoty zatím oficiálně pro Evropu nepotvrdil.
Světová premiéra modelu #2 proběhne 12. října 2026 na pařížském autosalonu. Do té doby zůstávají definitivní evropské rozměry, výkon motoru, homologovaný dojezd, výbavy, cena a konkrétní termín zahájení prodeje otevřené.
Zdroj: smart, Electrive, CarNewsChina