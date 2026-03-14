Nový strašák ojetin. Některé díly na starší auta zdražují
Kdo se vydá pro auto do bazaru, nechce je hýčkat originálními díly. Jenže druhovýroby ubývá a „rána do čumáku“ starších vozů už představuje dilema: buď nerentabilně drahá oprava, nebo šrot. Obzvlášť ohrožená je už překvapivě i Škoda Fabia II.
Při nedávné přípravě velkého materiálu o nejžádanější tuzemské ojetině Škodě Octavia jsme se v jedné polabské nezávislé dílně dozvěděli zcela zásadní informaci. „Poslední dobou šíleně podražily karosářské díly pro starší česká auta. Jezdí mi sem na servis spousta dvojkových fabií a roomsterů, a když po mně chce někdo nové plechy, nestačí se divit. Druhovýroba už skladem není, na trhu jsou v podstatě jen originály,“ uvedl Tomáš Mrázek ze soukromého autoservisu v Čelákovicích.
Nám to nedalo, a tak jsme si jeho slova ověřili. Zaměřili jsme se tak na klasické české ojetiny: Škody Roomster a Fabia II. A zjistili, že třeba přední blatník v někdejší ceně 900 korun už najdete jen u pár drobnějších prodejců, z nabídky velkých obchodníků s díly zmizel. Stejně je na tom kapota. Proč je dílů tak málo?
Továrna je zatím vstřícná
„Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích stanovuje pouhých pět let dodávání dílů. A to ještě český právní řád chrání spotřebitele více, než je v Evropě zvykem. Evropská unie toto nechává zcela na vztahu mezi automobilkou a zákazníkem. Těch deset let platí jen u velkých domácích elektrospotřebičů, tedy třeba ledniček a praček,“ vysvětlil nám před časem Martin Hroš z firmy YQ Service, dodavatele systémů pro vyhledávání náhradních dílů.