Nový Svět motorů už dnes ve 20:30 na Nova Action! Bude ve znamení horkých čínských novinek
Letošní třináctý díl pořadu Svět motorů odvysílá stanice Nova Action ve čtvrtek 28. května ve 20:30 hodin. Co v něm uvidíte?
Letošní 13. díl otevře Honza Mička za volantem velkého čínského SUV Chery 9. Jak je na tom s prostorností kabiny a jak si povede při jízdě městem?
Od čínského auta se přesuneme do zkušebny pasivní bezpečnosti vozidel. Tady vám Martin Karlík ukáže, jak se testují opěrky hlav u sedadel moderních vozů. Ty hrají velmi důležitou roli v ochraně krční páteře při nárazu do zadní části vozidla.
Plánujete nákup nového vozu? Pak právě pro vás je určena reportáž Marka Bednáře týkající se financování při nákupu vozidla od VW Financial Services.
A teď si dáme pro změnu celebritu, kterou je tentokrát Adam Mišík, syn známého hudebníka Vladimíra Mišíka. Na povídání s Markétou Volfovou přijel zeleným kabrioletem BMW. Jestli pak mu to jezdí stejně dobře, jako zpívá?
Na závěr 13. epizody se opět posadíme za volant. Tentokrát s Michalem Dokoupilem vyzkoušíte dnes ojedinělé MPV Dongfeng U-Tour V9. Kolik osob jeho kabina pojme? To se dozvíte už dnes, tedy ve čtvrtek 28. května ve 20:30 na stanici Nova Action. Pokud nestihnete premiéru, v neděli před obědem si budete moci na stejném programu pustit reprízu.
