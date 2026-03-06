Nový Volkswagen Golf na první skice! Zase bude mít odpověď na všechno
Devátá generace modelu Golf vyjede na přelomové platformě SSP, která má koncernu zajistit efektivnější výrobu i konec softwarových potíží. Design zůstane při zemi.
Jednu chvíli to u Volkswagenu vypadalo, že osmá generace modelu Golf bude generací poslední. S cílem nahradit všechny modely plně elektrickými Volkswageny ID do roku 2035 se zdálo, že na golf prostor nezbyde. Jak ale víme, za posledních 5 let se mnohé změnilo.
Místo modelu ID.2 přijde na trh ID.Polo a stejný osud očekáváme také pro další modely. Model ID.3, který představuje plně elektrický ekvivalent legendárního golfu, v nabídce vydrží minimálně další dva roky. Už nyní však Volkswagen svým zaměstnancům ukázal první skicu deváté generace Golfu.
Elektrický nástupce bude od roku 2027 vyráběn ve Wolfsburgu na nové platformě SSP. Ta by koncernovým vozům měla přinést 800V systém a díky velké flexibilitě by na jejím základě mělo být možné postavit až 5 typů karoserie o 8 různých velikostech.
Platforma SSP má zajistit úspory z rozsahu použitím co nejvíce identických dílů a zároveň snížit složitost jednotlivých modelů. Souvisí to s tradičně vysokými náklady společnosti VW. Hovoří se o 20% snížení nákladů ve srovnání se současnou úrovní u MEB a PPE. Oproti zmíněným platformám se VW snaží novou SSP nepodcenit, aby se neopakovaly softwarové problémy známé především z prvních modelů, které využívaly platformu MEB.
Silueta napovídá to, na co jsme u VW zvyklí, aneb další evoluci posledních dvou generací. Profil, stejně jako mírně zkosená zadní půlka zádě, zůstávají na první pohled stejné. Něco podobného jsme viděli už u designu modelu ID.Polo, který se taktéž opírá o typické designové prvky starších generací.
Jak jsme naznačili dříve, Volkswagen pomalu opouští strategii vývoje dvojice modelů pro jednotlivé kategorie, kdy plně elektrická varianta byla značně odlišná od té spalovací. Vypadá to, že stávající generace spalovacího modelu Golf s označením 8.5 by se mohla prodávat po boku ID.golfu i několik let po jeho představení.
Volkswagen totiž plánuje současnou osmou generaci významně modernizovat při příchodu elektrické deváté generace. To ostatně odpovídá informacím o společné existenci modelů Polo a ID.Polo. To by mělo být možné objednat přibližně v polovině letošního roku. Než se dočkáme deváté generace golfu, měl by se představit ještě jeden malý model, kterým bude nástupce oblíbeného modelu Up!.
Nový ID.Golf by však měl být jedním z prvních automobilů postavených na nové platformě SSP. Velká očekávání jsou zcela na místě.