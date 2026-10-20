Nový Volkswagen ID. Cross s menší baterií stojí pod 700 tisíc korun
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Tuzemské zastoupení uvedlo na český trh levnější verzi nového elektrického SUV ID. Cross. Verze s kapacitou 37 kWh ve srovnání s větší baterií ušetří téměř 200 tisíc korun.
Německý koncern v uplynulých měsících uvedl na trhy hned čtveřici malých elektromobilů na nové platformě MEB+. Ta se proti starší architektuře liší především preferencí přední nápravy místo zadní. Cupra Raval, Škoda Epiq i Volkswageny ID. Polo a ID. Cross vznikají ve Španělsku, přičemž na českém trhu si můžete pořídit kompletní čtveřici.
V případě posledně jmenovaného Volkswagenu ID. Cross, dvojčete škodovky, čeští zákazníci neměli dosud na výběr. K dispozici totiž byla pouze vrcholná varianta s elektromotorem s výkonem 155 kW a baterií s 52 kWh (NMC).
Nově je však k dispozici základní provedení s trakčním akumulátorem typu LFP s kapacitou 37 kilowatthodin a dojezdem 299 až 324 kilometrů na jedno nabití. Zájemci ovšem mohou vybírat hned ze dvou výkonových provedení s 85, respektive 99 kilowatty.
Nejslabší model s maximálním dobíjecím výkonem 88 kW je k dispozici pouze v základní linii Trend s cenou 691.000 Kč, což je 199 tisíc korun méně než v případě dosud nabízené nejlevnější verze s větším akumulátorem. Již ve standardu dostanete například přední a zadní LED světlomety, zadní parkovací senzory, dvojici displejů s úhlopříčkami 10,25 a 12,9 palce, 17“ ocelová kola, automatickou jednozónovou klimatizaci, bezklíčkové startování Keyless Start, multifunkční volant, variabilní podlahu zavazadlového prostoru a pomocníky Lane Assist, Side Assist a Front Assist.
Vyšší linie Life za 773.000 Kč s 99 kW a maximálním dobíjecím výkonem 105 kilowattů přidává třeba 18palcová litá kola, tepelné čerpadlo, zadní parkovací kameru či bezdrátový App-Connect. Vrcholné provedení Style začínající na částce 847 tisíc proti stupni Life nabídne ještě matrixové LED světlomety IQ.Light, bezklíčkový přístup, vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný multifunkční volant, dvouzónovou klimatizaci či zadní LED světla s 3D efektem.
Ve srovnání s Volkswagenem ID. Polo s totožnou technikou vyjde ID. Cross u základní varianty o 92.000 Kč dráž.
Zdroj: Volkswagen, foto:, video: Volkswagen