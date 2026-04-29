Nový Volkswagen ID. Polo oficiálně: Malá legenda už jen elektrická! A taky velmi dostupná
Volkswagen oficiálně představuje sedmou generaci svého bestselleru, která po padesáti letech definitivně opouští spalovací motory. Nový ID. Polo slibuje dojezd až 455 km, revoluční využití vnitřního prostoru a cenovku v přepočtu startující okolo 609.000 Kč.
Automobilový svět se v posledních letech soustředil spíše na SUV všech velikostí a proto nás těší, že se Volkswagen vrací ke svým kořenům klasicky střižených hatchbacků. S více než 20 miliony prodanými kusy patří polo mezi pilíře značky.
Čistě elektrická podoba je klíčovým krokem v rámci strategie nazvané Brand Group Core. Tento ambiciózní projekt využívá silné synergické efekty koncernových značek, což umožnilo stlačit základní cenu modelu ID. Polo Trend pod hranici 24.995 eur (zhruba 609.000 Kč).
Předprodej sedmé generace odstartuje již koncem dubna. Základní verze za onu atraktivní cenu však dorazí až v průběhu léta. ID. Polo přinese nejen novou techniku na platformě MEB+, ale i návrat k intuitivnímu ovládání prostřednictvím fyzických tlačítek a uživatelské přívětivosti, kterou zákazníci u předchozích elektrických modelů postrádali.
Platforma kouzlí s prostorem
Základem vozu je nejnovější evoluční stupeň modulární platformy MEB+. Ta přináší zásadní změnu koncepce: pohon předních kol a extrémně kompaktní uložení motoru. Ačkoliv je ID. Polo s délkou 4053 mm o něco kratší než současná generace se spalovacím motorem, díky kompaktnímu pohonu a delšímu rozvoru (2600 mm) nabízí interiér srovnatelný s vozy o třídu většími.
Praktickým triumfem je zavazadlový prostor o objemu 441 litrů, což je hodnota, která překonává i mnohé hatchbacky nižší střední třídy. Inženýři využili systém unifikovaných článků v konstrukci „cell-to-pack“, kdy jsou články integrovány přímo do akumulátorového svazku bez zbytečných modulů, což šetří cenné milimetry i hmotnost.
Od městského dojezdu po ostrou verzi GTI
Volkswagen diverzifikuje nabídku podle specifických potřeb řidičů, přičemž v roce 2026 budou k dispozici tři hlavní výkonové úrovně, které o rok později doplní ostrá verze GTI
Základní motorizace 85 kW a 99 kW: Tyto verze jsou vybaveny 37kWh akumulátorem typu LFP. Tato chemie (lithium-železo-fosfát) sice nabízí nižší hustotu, ale boduje extrémní stabilitou a životností, lze ji bez obav nabíjet na 100 % kapacity. S dojezdem až 329 km a podporou 90 kW rychlonabíjení jde o konfiguraci pro každodenní městský a příměstský provoz.
Výkonná varianta 155 kW: Pro náročnější je připraven silnější motor spojený s větší 52kWh baterií typu NMC (nikl-mangan-kobalt). Díky vyšší energetické hustotě článků zvládne vůz na jedno nabití až 455 km a u rychlonabíječek využije výkon až 105 kW. Kombinovaná průměrná spotřeba papírově činí 14.6 až 13.3 kWh na 100 km.
Rychlý vrchol ID. Polo GTI (166 kW): Legendární označení se v roce 2027 dočká elektrické interpretace. Využije rovněž větší 52kWh NMC baterii a nejvyšší nabíjecí standardy, aby zajistilo maximální dynamiku při zachování praktického dojezdu přes 450 km.
Konzervativní zvenku, revoluční uvnitř
Šéfdesignér Andreas Mindt vtiskl vozu tvář, kterou nazývá Pure Positive. Jde o odklon od agresivních linek k nadčasové čistotě. Exteriér obsahuje ikonické prvky, jako je masivní C-sloupek odkazující na první generaci golfu. Naživo vůz působí velmi sympatickým a přístupným dojmem.
V interiéru se odehrála tichá revoluce. Volkswagen vyslyšel kritiku a vrací se k fyzickým ovládacím prvkům. Na palubní desce najdeme klasická tlačítka a otočné voliče, které doplňuje 13palcový infotainment Innovision.
Digitální kokpit navíc nabízí nostalgický režim pojmenovaný Retro Display, který věrně simuluje přístrojový štít legendárního golfu I. generace. Novinkou je rozšířený systém ID. Light – interaktivní světelný pás nyní prochází i dveřmi a pomáhá řidiči intuitivně reagovat na navigaci nebo varování asistentů.
Technologie a výbava bez kompromisů
Trend: Základní provedení obsahuje 90kW DC nabíjení a LED světlomety s automatickým přepínáním dálkových světel. Uvnitř najdete 13" infotainment Innovision, 10" digitální štít, automatickou klimatizaci a koženkový volant. Z asistentů je v základu Side Assist (mrtvý úhel), Lane Assist (udržování v pruhu) a Emergency Assist.
Life: Prostřední stupeň přidává k výbavě Trend adaptivní tempomat, přední parkovací senzory se zadní kamerou a asistent pro průjezd křižovatkou, který sleduje i semafory. Praktickým doplňkem je variabilní podlaha kufru. Digitální výbava se rozšiřuje o hlasové ovládání, indukční nabíjení telefonu a bezdrátové propojení s Apple CarPlay/Android Auto.
Style: Nejvyšší verze využívá matrix světlomety IQ.LIGHT s 3D grafikou zadních světel a osvětlenými logy. Kabina má sportovně-komfortní sedadla, dvouzónovou klimatizaci a vyhřívání volantu i sedaček. Rozšířený světelný systém ID. Light v palubní desce a dveřích nově varuje před blížícími se vozidly při vystupování z vozu.
Nechybí ani standardně dodávaná funkce Vehicle-to-Load (V2L), díky které se auto stává powerbankou, a je tu i slušná tažná síla: I přes svou velikost utáhne ID. Polo přívěs o hmotnosti až 1200 kg, což stačí i na menší karavan.
Sedmá generace pola má za úkol dokázat, že přechod na elektřinu nemusí bolet ani peněženku, ani fanoušky klasických hatchbacků. Volkswagen se nesnažil o futuristický experiment, ale o auto, které dává smysl v každodenním provozu.
Zdroje: Volkswagen